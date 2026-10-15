Positive Technologies представила коммерческую версию платформы больших данных PT Security Lakehouse

Positive Technologies представила коммерческую версию PT Security Lakehouse, решения для хранения и анализа больших данных, на котором два года работают собственные продукты компании. Заказчики смогут развернуть его в своей инфраструктуре. Платформа собирает в одном месте данные из разных средств защиты и дает работать с ними аналитикам SOC, разработчикам и ИИ-моделям. Об этом CNews сообщил представитель Positive Technologies.

В большинстве компаний данные ИБ разнесены по разным системам: у каждого средства защиты своя база, а в SIEM могут попадать не все события. Из-за этого сложно увидеть атаку, которая проявляется на стыке сегментов. Например, когда программа на рабочей станции устанавливает сетевое соединение по нехарактерному для нее протоколу, заметить это можно, только если одновременно видеть поведение на устройстве и сетевую активность. Та же разрозненность ограничивает ИИ-агентов: чтобы самостоятельно расследовать инцидент, агенту нужен доступ к полной истории событий из всех источников, а не к выборке из одной системы.

«Данные ИБ в компаниях живут в отдельных системах, и каждая видит только свой участок. Именно в это упираются и расследование атак, которые проходят через несколько сегментов, и работа ИИ-агентов. Два года Security Lakehouse уже работает внутри компании с нашими продуктами, и теперь заказчики смогут развернуть ту же платформу у себя», — сказал Олег Кочергин, директор департамента управления данными Positive Technologies.

Внутри Positive Technologies платформа принимает в пике до миллиона событий в секунду, в сутки в нее поступает более 50 млрд обезличенных записей. На ее данных работают PT AF Cloud, облачные детекты PT NAD. На этой же платформе компания строит следующее поколение продуктов, включая MaxPatrol O2.

PT Security Lakehouse рассчитана на крупные компании с собственными центрами мониторинга и на провайдеров ИБ-услуг, которым нужно хранить и анализировать большие объемы событий за длительный период. Первые пилотные проекты уже идут в нефтегазовой отрасли, металлургии и банковском секторе.

PT Security Lakehouse построена на открытой архитектуре. Данные хранятся в S3-совместимом хранилище в открытых форматах, поэтому заказчик не привязан к вендору и может подключать к ним собственные аналитические инструменты. Вычисления отделены от хранения, что позволяет изолировать нагрузку от разных систем и пользователей, а также эластично масштабироваться под растущее число запросов от ИИ-агентов. Платформа устанавливается в инфраструктуре заказчика и работает как на собственных серверах, так и в частных, публичных и гибридных облаках. Она поддерживает ролевые и атрибутные политики доступа и разграничение доступа на уровне отдельных строк и колонок. С продуктами Positive Technologies у нее есть встроенные возможности интеграции, сторонние средства защиты подключаются через открытые протоколы.