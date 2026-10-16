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«Информтехника» представила обновление пограничного контроллера сессий «МиниКом-SBC»

Группа компаний «Информтехника», российский разработчик доверенных систем связи, объявила о выходе новой версии пограничного контроллера сессий «МиниКом-SBC». Обновление усиливает защиту и управляемость VoIP-инфраструктур любого масштаба, решая задачи маршрутизации, сопряжения разнородного оборудования и отражения сетевых угроз. Продукт включен в реестр российского ПО Минцифры России. Об этом CNews сообщили представители ГК «Информтехника».

Архитектура «МиниКом-SBC» базируется на DPDK-обработке пакетов и специализированных защищенных стеках SIP и TCP/IP. Решение поддерживает работу под нагрузкой до 100 тыс. одновременных сессий в сценариях Access, Peering и IMS, а также кластерное резервирование Active/Standby с бесшовным переключением вызовов.

Ключевые новшества релиза

Нормализация сигнализации (HMR): централизованное управление SIP-заголовками, модификация A- и B-номеров и маршрутизация по содержимому пакетов без изменения логики конечных АТС.

Медиаобработка и DTMF: динамическое транскодирование аудиопотоков при несовпадении кодеков, а также сквозная поддержка форматов DTMF (RFC 2833, in-band, SIP INFO) для гарантированной совместимости с любыми IVR и контакт-центрами.

Поддержка UC-сценариев: интеграция механизма Subscribe / Notify для отслеживания статусов абонентов и работы интеллектуальных сервисов связи.

Комплексная безопасность: отражение атак DoS/DDoS, SIP-flood и сигнальных штормов, скрытие топологии сети (L3–L7) и физическая изоляция трафика от контура управления.

Защищенное администрирование: ролевая модель доступа, журнал аудита действий и защита командного интерфейса vCLI от перебора паролей.

«Современный SBC — это не просто межсетевой экран на границе сети, а интеллектуальный центр управления всей голосовой экосистемой, где цена сбоя измеряется доступностью критически важных сервисов, — сказал Иван Горбачев, руководитель направления унифицированных коммуникаций ГК «Информтехника». — В новой версии «МиниКом-SBC» мы сосредоточились на двух ключевых приоритетах: полной гибкости в стыковке разнородных систем и бескомпромиссной безопасности. Полный отказ от открытого кода в ядре и развитие собственных стеков протоколов гарантируют заказчикам максимальную устойчивость инфраструктуры перед лицом современных киберугроз».

«МиниКом-SBC» разработан как универсальный инструмент для операторов связи, промышленных предприятий, объектов транспорта, финансового сектора и ритейла — везде, где требуется надежная защита корпоративной телефонии, диспетчерских каналов и контакт-центров.

Обновленная версия контроллера уже доступна для заказа и пилотных внедрений.

МиниКом-SBC — российский пограничный контроллер сессий нового поколения, создан на архитектуре без open source компонентов. Поставляется как в составе программно-аппаратного комплекса, так и ПО для развертывания на виртуальной платформе. Обеспечивает безопасность обмена и обработки сигнального и медийного IP-трафика сервисов связи реального времени, интеллектуальную защиту корпоративной телефонии от внешних атак. емкость до 100 тыс. одновременных сессий.

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