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Компания «Аладдин« получила новый сертификат ФСБ России на систему защиты и обезличивания данных в СУБД «Крипто БД» версии 3.0

Компания «Аладдин» сообщила о получении нового сертификата ФСБ России № СФ/124-5602 на СКЗИ «КриптоБД» версии 3.0, систему защиты и обезличивания данных в СУБД Oracle, MS SQL, PostgreSQL. Срок действия нового сертификата – до 1 июня 2028 г.

Сертификат ФСБ России № СФ/124-5574 подтверждает, что «Крипто БД» версии 3.0 соответствует требованиям ФСБ России к СКЗИ по классам KC1/KC2, предназначенным для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну. В частности, решение может использоваться для создания и управления ключевой информацией, шифрования данных, содержащихся в областях оперативной памяти, вычисления имитовставки для данных, содержащихся в областях оперативной памяти, вычисления значения хэш-функции для данных, содержащихся в областях оперативной памяти.

«Крипто БД» – система защиты и обезличивания данных в СУБД Oracle, MS SQL, PostgreSQL. Решение позволяет импортозаместить встроенные в СУБД зарубежные средства защиты на российские, сертифицированные, и продолжить использовать необходимые СУБД и приложения. Также «Крипто БД» позволяет защитить критически важные данные в СУБД, вести мониторинг и аудит действий пользователей и администраторов с выгрузкой на сервер Syslog для интеграции с SIEM, создавать защищённые ИС с использованием сертифицированного СКЗИ, существенно снизить риски утечки персональных данных и получить некорректируемую юридически значимую доказательную базу для проведения расследований инцидентов информационной безопасности.

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