F6 и RuStore предупредили о новых киберугрозах для пользователей с использованием ИИ

Злоумышленники все чаще используют искусственный интеллект для подготовки и проведения кибератак — создают вредоносный код, ищут уязвимости, подделывают сайты и собирают персональные данные. Магазин приложений RuStore и компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберугрозами, рассказали о новых кибератаках и схемах мошенничества с использованием ИИ и объяснили, на что обращать внимание при установке приложений. Об этом CNews сообщили представители F6.

Эксперты из F6 и RuStore рекомендуют пользователям скачивать приложения только из официальных магазинов или с сайта разработчика, не переходить по ссылкам из неожиданных сообщений и рекламных баннеров и не вводить персональные и платежные данные на сайтах, которые найдены через поиск или присланы в мессенджере.

«Напиши мне вредоносный код»

По данным отчета F6, злоумышленники все активнее используют ИИ на разных этапах кибератак: для создания и распространения вредоносного ПО, атак на пользователей, поиска уязвимостей в ИИ-системах и получения внутренней информации об их разработчиках. Отдельно эксперты отмечают развитие методов обхода встроенных ограничений нейросетей — так называемого ИИ-джейлбрейкинга. В большинстве публично раскрытых атак злоумышленники предпочитали три решения: OpenAI (ChatGPT), Gemini и Claude Code. На теневых форумах ChatGPT упоминался более чем в четыре раза чаще остальных — свыше 108 тыс. упоминаний, тогда как на Gemini и Claude Code пришлось примерно по 25 тыс.

В последнее время стали все чаще встречаться гибридные APT-атаки — операции, управляемые человеком, в которых ИИ выступает в качестве основного рабочего инструмента. Первым публично описанным примером атаки с высокой степенью вовлечения ИИ стала операция группы GTG-1002 в конце 2025 г. Злоумышленники задействовали несколько экземпляров Claude Code, которые работали как автономные агенты и координаторы тестирования на проникновение. Это позволило атакующим использовать ИИ для самостоятельного выполнения 80–90% тактических задач.

«Сейчас идет процесс, который я называю “сбор низковисящих фруктов”: используя ИИ-инструменты, атакуют всех, до кого могут дотянуться и ломают в первую очередь наиболее доступные цели. Причем находят даже недостатки, которые только что появились или существуют короткое время. Например, злоумышленники находят 0-day уязвимость и сразу же массово атакуют всех пользователей уязвимой системы или зависимости, осуществляя массовое первичное проникновение в весьма разные окружения. Сейчас абсолютно точно то время, когда вы утром проснулись — а атака, которая началась ночью уже закончилась и последствия уже состоялись. Готовиться надо к тому, что из-за применения ИИ-инструментов интенсивность, скорость и количество атак будет очень быстро расти и это только лишь вопрос времени, когда вашу компанию поломают. Настоящий вопрос в том, как сделать, чтобы атака не развилась и из просто первичного проникновения не привела к тяжелым последствиям», — сказал Никита Кислицин, технический директор компании F6.

«Скачайте эксклюзивную версию нейросети»

Вторая группа схем рассчитана на пользователей, которые ищут бесплатный ИИ-сервис вне официальных источников. Злоумышленники создают сайты с взломанными ИИ-ассистентами, маскируя их под знакомые людям сервисы — чат-боты, голосовые помощники или переводчики.

Ссылки на скачивание «эксклюзивной версии» нейросети рассылают через мессенджеры, СМС и электронную почту. Вместо полезного приложения пользователь может установить шпионскую программу. Особую опасность представляют подделки под ChatGPT: такие приложения не только выманивают деньги, но и позволяют злоумышленникам получить управление смартфоном.

Отдельный прием — фишинг через функцию общих ссылок самого ChatGPT. Мошенники размещают там поддельные страницы с сообщениями о якобы возникших сбоях сервиса: пользователь видит знакомый домен и не подозревает подвоха, а под видом программы распространяется вредоносное ПО.

«Определить подделку иногда можно по деталям. Стоит проверить название приложения: опечатки, лишние символы или дополнительные слова могут указывать на неофициальную версию. Насторожить должны некачественные скриншоты, ошибки в описании, разные шрифты или элементы интерфейса, которые визуально не сочетаются между собой. Чтобы не попасть на уловки мошенников, скачивайте приложения только из официальных источников», — отметил Дмитрий Морев, директор по информационной безопасности RuStore.

«Перезагрузите телефон, обнаружена вирусная активность»

Одна из самых свежих схем связана с поддельными приложением для поиска по изображению. Пользователь скачивает со сторонних источников apk-файл, вместе с которым на устройство попадает вредоносная программа.

Дальше сценарий развивается в несколько шагов. Сначала приложение требует перезагрузить телефон, затем от имени банка сообщает о «вирусной активности» и предлагает ввести кодовое слово и предоставить доступ к устройству. После этого злоумышленники могут получить доступ к мобильному банку пользователя.

Настоящие банки не просят вводить кодовое слово в сторонних приложениях и не запрашивают удаленный доступ к смартфону. Любое такое требование — повод закрыть приложение и связаться с банком по номеру на обратной стороне карты.