«Гарда» и Security Vision автоматизировали обработку инцидентов

Компании «Гарда» (входит в «ИКС Холдинг»), разработчик решений в области информационной безопасности, и Security Vision, разработчик и поставщик платформы для автоматизации и роботизации процессов обеспечения информационной безопасности, реализовали интеграцию решений «Гарда DLP» и Security Vision SOAR (Security Orchestration, Automation, and Response). Об этом CNews сообщил представитель «Гарды».

Рост количества событий информационной безопасности усложняет их обработку, особенно в крупных компаниях с развитой ИБ-инфраструктурой и большим количеством средств защиты. Разрозненность систем и отсутствие автоматизированного обмена данными между ними затрудняют централизованную работу с инцидентами и оперативное реагирование. Интеграция «Гарда DLP» и Security Vision SOAR, реализованная в рамках технологического партнерства, позволяет объединить решения в едином процессе обработки событий и автоматизировать взаимодействие между ними.

В ходе тестирования проверялось взаимодействие двух продуктов в совместном процессе обработки событий ИБ. Были протестированы сценарии работы с событиями и инцидентами безопасности, проведения расследований, а также обработки ложноположительных срабатываний. Комплекс Security Vision SOAR обрабатывал информацию «Гарда DLP» в штатном режиме.

«Мы разработали в «Гарда DLP» универсальный API для взаимодействия с SOAR- и SIEM-системами и подтвердили совместимость с программным комплексом SOAR компании Security Vision при работе в едином корпоративном процессе обработки событий ИБ. Интеграция создает автоматизированный обмен данными, который помогает компаниям эффективнее работать с большим потоком событий безопасности», – сказал Илья Иванов, руководитель продукта «Гарда DLP».

«Компаниям enterprise-уровня важно не просто собирать события из разных средств защиты, а объединять их в управляемый и максимально автоматизированный процесс реагирования. Совместная работа Security Vision SOAR и «Гарда DLP» позволяет использовать данные об инцидентах непосредственно в сценариях обработки и расследования», – отметила Марина Громова, руководитель отдела по работе с партнерами Security Vision.