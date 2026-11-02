Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Интернет
|

«Кросстех»: 60% инцидентов с интернетом вещей происходит из-за устаревшего ПО

Устаревшее ПО становится причиной инцидентов информационной безопасности в сфере интернета вещей (IoT) в 60% успешных кибератак в 2026 г. Эксперты «Кросстех» называют основной причиной отсутствие процессов инвентаризации и управления обновлениями.

По оценкам специалистов, злоумышленники стали на 15-20% чаще атаковать IoT-устройства в первом полугодии 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число инцидентов растет из-за расширения инфраструктуры интернета вещей: количество подключенных IoT-устройств в российских организациях превышает 100 млн, а значительная доля рынка приходится на промышленный интернет вещей (IIoT). Еще один из факторов потенциального взрывного роста количества инцидентов: c появлением ИИ-агентов требовавшие ранее высокой компетенции и больших трудозатрат атаки стали доступны даже для начинающих злоумышленников. ИИ-инструменты ускорили реверс-инжиниринг бинарных прошивок устройств для поиска уязвимостей, таких как переполнения буфера, пароли в открытом виде в коде и скрытые API.

3/4 российских компаний, использующих IoT-устройства, испытывают дефицит их видимости, из-за чего не могут вовремя отключать неиспользуемые устройства и обновлять ПО действующих. В этом случае злоумышленники могут использовать уязвимые устройства как точку входа, с их помощью проникать в инфраструктуру, красть чувствительную информацию и даже воздействовать на инфраструктуру.

«Не так давно во Франции произошла атака на IoT-устройства, когда злоумышленники с помощью уязвимостей смогли воздействовать на систему регуляции температуры в холодильниках в супермаркетах. Они повысили температуру до 50 градусов, что привело к массовой порче товара. Такая ситуация вполне может быть масштабирована и на более критичные предприятия и процессы, например, в промышленности. В таком случае потери будут гораздо более значительными, чем в описанном кейсе», – сказал Василий Коровицын, ведущий эксперт департамента оценки защищенности «Кросстех».

В компании отмечают, что разворачивание сетей 5G в России окажет влияние и на интернет вещей: системы будут становиться более масштабными, объединят тысячи автономных датчиков, дронов и контроллеров в единую технологическую сеть, что в свою очередь приведет и к росту кибератак на IoT-устройства.

«Важно уже сейчас выстраивать процесс инвентаризации и регулярного обновления прошивок, чтобы сделать систему более устойчивой к кибератакам. Контроль активов - важнейшая составляющая, которая помогает компании понимать границы своей инфраструктуры и все потенциальные векторы атаки. Компаниям также необходимо регулярно сменять стандартные пароли, сегментировать сеть, проверять конфигурации устройств и т.д., чтобы обеспечивать киберустойчивость», – сказал Василий Коровицын .

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как оценить эффективность багбаунти и оправдать выплаты

Хакеры обнулили крупного российского провайдера. Часть данных утрачена безвозвратно

Михаил Шеховцов, «Бастион»: Высокая степень автоматизации внешнего сервиса становится важным конкурентным преимуществом

Бегство из России не помогло. Власти США запретили софт Acronis на компьютерах гражданских ведомств из-за «русского следа»

Обратный билет из облака. Когда собственный контур лучше облака и сколько он стоит

Популярные в России автомобили Li Auto взломаны хакерами и превращены в «кирпичи». Теперь они даже не заводятся, а мошенники требуют огромный выкуп

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Самые стильные интерьерные роутеры и Mesh-системы: выбор ZOOM

Лучшие TWS-наушники с ANC стоимостью до 10 000 рублей: хиты продаж

От фото и звонков до виртуальных экранов: что умеют умные очки в 2026 году

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще