«Смарт-Софт» представила платформу для автономного обнаружения и блокировки кибератак

Компания «Смарт-Софт», российский разработчик решений для кибербезопасности, объявила о запуске платформы Pereluk. Новый продукт относится к классу Agentic SOC и предназначен для автоматизации расследования инцидентов и реагирования на угрозы.

Pereluk решает задачу, с которой сталкиваются современные центры мониторинга безопасности: время между обнаружением атаки и реакцией на неё остаётся слишком большим. Классические SIEM и SOAR требуют участия аналитика для принятия решения. Пока специалист разбирает инцидент, атака может нанести ущерб. Pereluk сокращает этот разрыв за счёт автономной работы ИИ-агентов.

«Мы видим, что рынок движется в сторону автономных систем безопасности. Классическая модель SOC, построенная вокруг ручного разбора алертов, перестаёт отвечать требованиям по скорости. Наша задача – дать компаниям инструмент, который перехватывает и блокирует угрозы на ранних стадиях, не дожидаясь участия человека. При этом мы сохраняем полный контроль над действиями системы: все решения принимаются в рамках заданных политик и журналируются для аудита», – сказал Денис Корбаков, технический директор «Смарт-Софт».

Ключевые особенности Pereluk: автономное расследование. Специализированные ИИ-агенты анализируют контекст, проверяют гипотезы и определяют приоритет угроз; быстрое реагирование. Детерминированный движок исполнения применяет решение за миллисекунды. Время полного цикла – менее 1 секунды; снижение нагрузки на персонал. До 90% типовых угроз нейтрализуются автоматически. Аналитики получают возможность сосредоточиться на стратегических задачах; быстрое развёртывание. Базовый контур запускается за 4 часа. Платформа не требует установки тяжёлых агентов на каждый хост.

Pereluk – полностью российская разработка. Платформа помогает реализовать технические меры, предусмотренные 152-ФЗ, 187-ФЗ и приказами ФСТЭК, и может выполнять функции технического ядра системы мониторинга инцидентов для объектов КИИ.

«Смарт-Софт» запускает программу бесплатных пилотных проектов. Компании смогут оценить эффективность Pereluk на своей инфраструктуре.