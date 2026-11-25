«СпрутМонитор» открыл доступ к аналитике активности сотрудников через протокол MCP

Компания «Колибри» выпустила локальный MCP-сервер для системы мониторинга сотрудников и защиты от утечек данных «СпрутМонитор». MCP-сервер позволяет запрашивать аналитику продуктивности, данные учета рабочего времени и инциденты безопасности напрямую через интерфейсы ИИ-клиентов на естественном языке. Об этом CNews сообщили представители ООО «Колибри».

Решение работает по открытому протоколу Model Context Protocol (MCP) и совместимо с ИИ-средами разработки и ассистентами, поддерживающими этот стандарт, включая Cursor, Claude Desktop, VS Code, Codex, GigaCode, KodaCode и пр. Сервер функционирует как связующее звено: ИИ-клиент локально запускает sprutmonitor-mcp, которая запрашивает информацию у локального или облачного инстанса «СпрутМонитор» и возвращает агрегированные данные в диалоговое окно.

Пользователи могут формулировать запросы к системе мониторинга на русском или других языках без обращения к веб-интерфейсу — например, получать сводки по опозданиям, отчеты по эффективности отделов за период, списки неактивных учетных записей или выборки зафиксированных нарушений политик безопасности.

Безопасность данных обеспечивается моделью разграничения прав: MCP-сервер работает в режиме «только для чтения» с правами указанной учетной записи и не имеет функционала модификации данных в «СпрутМонитор». Сервер не передает информацию на сторонние ресурсы и не скачивает записи экрана или видеофайлы — в модель поступают исключительно текстовые метаданные.

«Поддержка Model Context Protocol переводит работу с аналитикой рабочего времени и DLP в привычную среду разработки и управления. Руководителям и специалистам по безопасности больше не нужно вручную собирать отчеты в разных вкладках консоли: достаточно задать вопрос своему ИИ-ассистенту и сразу получить сжатую выжимку по инцидентам или продуктивности команды», — отметил руководитель отдела разработки ООО «Колибри» Дмитрий Баранов.

Пакет sprutmonitor-mcp распространяется бесплатно под открытой лицензией MIT. Исходный код размещен в репозитории на GitHub, а сам пакет доступен для установки через менеджер пакетов PyPI.