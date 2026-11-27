«Киберпротект» представил «Кибер Файлы» 10.4 с поддержкой нескольких доменов и ALDPro

В новой версии решения для безопасного обмена файлами и синхронизации данных «Кибер Файлы» реализована поддержка нескольких доменов в рамках одной установки, расширена интеграция со службами каталогов за счет поддержки ALDPro и добавлен раздел «Избранное» в мобильные клиенты синхронизации. Об этом CNews сообщили представители компании «Киберпротект».

Поддержка мультидоменных сред

В новой версии «Кибер Файлов» реализована поддержка нескольких доменов в рамках одной установки продукта. Теперь компании, использующие несколько доменов, например для разных филиалов, могут объединять их в единой системе без необходимости устанавливать решение отдельно для каждого домена. Это упрощает администрирование распределенной ИТ-инфраструктуры и взаимодействие с корпоративными данными.

Также реализована возможность добавления и удаления нескольких доменов как в рамках одного леса, так и из разных лесов. Для авторизации в мультидоменных конфигурациях пользователям необходимо указывать имя домена. Этот же принцип применяется при поиске пользователей и групп, предоставлении доступа к файлам и папкам, а также при администрировании сервера: приглашении пользователей, настройке прав доступа, добавлении сетевых ресурсов и создании мобильных политик.

Интеграция со службой каталогов ALDPro

В дополнение к Microsoft Active Directory и Samba DC в «Кибер Файлах» появилась поддержка службы каталогов ALDPro. Интеграция позволяет подключаться к домену, авторизовываться через все типы клиентских приложений и получать почтовые адреса пользователей для рассылки уведомлений.

Также администраторы могут разграничивать права доступа к личным пространствам и корпоративным папкам для отдельных пользователей и групп. Пользователей и группы можно включать в политики и учитывать при назначении лицензий.

Избранное в мобильных клиентах синхронизации

В мобильных клиентах появился раздел «Избранное», ранее доступный в веб-клиенте. Теперь пользователи могут обращаться к сохраненным файлам и папкам с мобильных устройств, не тратя время на их повторный поиск. При этом в разделе отображаются только элементы из источников, к которым у пользователя есть доступ.

Обновление «Кибер Файлов» расширяет возможности работы с корпоративными данными: от централизованного управления несколькими доменами и интеграции с ALDPro до быстрого доступа к избранным файлам с мобильных устройств. Новые функции помогают упростить задачи ИТ-администраторов, гибче настраивать права доступа и сделать повседневную работу пользователей с продуктом удобнее.

«При развитии «Кибер Файлов» мы стремимся учитывать особенности корпоративной ИТ-инфраструктуры и потребности как системных администраторов, так и конечных пользователей. В версии 10.4 мы расширили возможности интеграции продукта со службами каталогов, добавив поддержку ALDPro, и реализовали работу с несколькими доменами в рамках одной установки. Это особенно важно для организаций со сложной распределенной структурой, которым необходимо централизованно управлять доступом к корпоративным данным. Кроме того, мы сделали работу с мобильными клиентами удобнее, добавив возможность быстрого доступа к избранным файлам и папкам. Таким образом, обновление помогает упростить администрирование и сделать взаимодействие с корпоративными файлами более удобным», — отметил Ильшат Латыпов, менеджер продукта компании «Киберпротект».