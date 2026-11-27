Positive Technologies и beCloud запустят онлайн-полигон Standoff Defend в Белоруссии

Positive Technologies и облачный провайдер beCloud расширяют присутствие онлайн-полигона Standoff Defend на белорусском рынке. Компании подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого декларировали запуск в Белоруссии онлайн-полигона Standoff Defend по лицензионной модели в ближайшее время. Об этом CNews сообщил представитель Positive Technologies.

Теперь белорусские организации смогут готовить специалистов по информационной безопасности к противодействию сложным атакам, используя сценарии, основанные на реальных действиях злоумышленников. Доступ к платформе, ее сопровождение и техническую поддержку на территории страны обеспечит beCloud.

«Ключевая миссия сотрудничества beCloud и Positive Technologies — создание высокотехнологичных продуктов для защиты критически важных информационных систем, формирование единых профессиональных подходов, повышение зрелости и экспертности рынка кибербезопасности Беларуси. Меморандум закрепляет переход от точечных инициатив к системному взаимодействию между командами двух компаний. beCloud выступает как облачный провайдер и оператор, оказывающий услуги кибербезопасности, формирующий технологическую основу для защиты белорусских организаций. И именно поэтому одним из ключевых проектов в рамках соглашения становится запуск облачного сервиса на базе онлайн-полигона Standoff Defend», — сказал Олег Седельник, генеральный директор компании beCloud.

Запуск проекта особенно актуален на фоне роста киберугроз в регионе. По данным исследования Positive Technologies «Актуальные киберугрозы для Республики Беларусь», на страну пришлось 6% успешных кибератак в странах СНГ за период со второй половины 2025 г. по III квартал 2026 г.

Чаще всего злоумышленники атаковали государственные учреждения (16%) и промышленные предприятия (12%). При этом в 58% успешных атак на организации использовалось вредоносное ПО, а в 54% — методы социальной инженерии.

«Наше исследование показывает, что для белорусских организаций одна из главных угроз — скрытное проникновение в инфраструктуру с последующей кражей данных. Такие атаки могут развиваться постепенно, и специалистам SOC важно уметь замечать их на разных этапах. Именно для этого нужны регулярные практические тренировки. Совместный проект с beCloud позволит белорусским компаниям готовить команды к подобным сценариям, не дожидаясь реального инцидента», — сказал Дмитрий Шлейфер, директор по развитию бизнеса Positive Technologies в регионе ВЕЦА (Восточная Европа и Центральная Азия).

Главным последствием кибератак на белорусские организации стала утечка конфиденциальной информации — она зафиксирована в 70% случаев. Еще 56% успешных атак привели к нарушению основной деятельности компаний. По оценке аналитиков Positive Technologies, для Белоруссии характерны многоступенчатые атаки, при которых злоумышленники стремятся скрытно проникнуть в инфраструктуру, закрепиться в ней и получить доступ к ценным данным.

В таких условиях специалистам по информационной безопасности недостаточно знать, как устроены атаки. Важно уметь обнаруживать их на практике, расследовать инциденты и принимать решения, когда действия злоумышленников развиваются по непредсказуемому сценарию.

Standoff Defend позволяет отрабатывать эти навыки в безопасной виртуальной среде. На онлайн-полигоне специалисты расследуют атаки, построенные на основе реальных инцидентов, действий APT-группировок и опыта кибербитв Standoff. Участники исследуют следы компрометации, анализируют действия атакующих и учатся выявлять угрозы до того, как они приведут к серьезным последствиям для организации.

Standoff Defend предназначен для подготовки специалистов подразделений информационной безопасности и команд центров кибербезопасности. Онлайн-полигон позволяет руководителям отслеживать результаты тренировок и прогресс команды, а каждому участнику — видеть личную статистику и оценивать собственные навыки.

«Сначала мы внедрили Standoff Defend не как поставщик услуг, а как заказчик. Наши специалисты уже работали на онлайн-полигоне, расследовали сложные атаки и вместе с ментором разбирали результаты тренировок. Этот опыт помог нам оценить возможности платформы на практике. Теперь совместно с Positive Technologies мы сможем предложить такой формат подготовки другим белорусским компаниям, обеспечив локальную поддержку и сопровождение», — сказал Дмитрий Пономаренко, руководитель центра обеспечения кибербезопасности и реагирования на киберинциденты компании beCloud.

beCloud стала первой компанией в Белоруссии, внедрившей Standoff Defend для подготовки собственной команды центра кибербезопасности. Специалисты провайдера используют полигон для расследования сложных атак. В частности, они могут повторно проходить сценарии с измененными артефактами компрометации, чтобы отрабатывать поиск угроз, а не запоминать последовательность действий. В подготовке команды также участвует ментор, который помогает разбирать результаты расследований и отслеживать прогресс специалистов.

Полученный опыт beCloud использует при развитии услуг для корпоративных заказчиков. Компания обладает собственной инфраструктурой и компетенциями для предоставления услуг MSSP (Managed Security Service Provider — поставщик управляемых услуг информационной безопасности), сопровождения и поддержки пользователей Standoff Defend на территории Белоруссии.