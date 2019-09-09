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Электронное голосование на выборах в Мосгордуму за день ломалось дважды

2033

Система электронного голосования, которая работала в единый день выборов на трех избирательных участках Москвы, дважды дала сбой. Причиной инцидента стали неполадки в работе аппаратуры для шифрования бюллетеней. Проблемы с электронным волеизъявлением возникли у 543 человек, с ними связались и пригласили проголосовать повторно.



Сбой в системе голосования

Система электронного голосования, которую использовали на выборах депутатов в Мосгордуму, дважды в течение дня испытала сбой. О первом сбое сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя Департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Артема Костырко.

Сообщения о сбое распространились в СМИ после 11:00 по московскому времени. «Медуза» пишет, что он длился с 10:20 до 11:00 — в этот промежуток времени в блокчейн не добавлялись новые записи.

Согласно сообщению Костырко, в первый раз система не работала около часа, затем ее работа была восстановлена в полном объеме. Чиновник объяснил сбой неполадками в работе аппаратного модуля, который производит гост-шифрование бюллетеней. Он сказал, что такие ситуации отрабатывались на тестировании, и голоса всех избирателей будут учтены.

Аппаратный модуль, который стал причиной сбоя, был выпущен компанией «КриптоПро». Установка этого оборудования предписывается нормативами информационной безопасности. Позднее производитель даст объяснения, почему возникла неполадка, пообещал Костырко. По данным из открытых источников, компания с 2014 г. разрабатывает средства криптографической защиты информации под брендом «КриптоПро».

В свою очередь, зампредседателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов сообщил, что для избирателей сбой выразился в невозможности зайти на портал для голосования. По его словам, с теми гражданами, которые безуспешно пытались проголосовать в этот промежуток времени, потом связались и пригласили зайти на сайт повторно.

Второй эпизод

Второй сбой в системе начался около 11:30 по Москве, причиной стала перегрузка оборудования для шифрования бюллетеней. Как пояснил Костырко, оборудование было остановлено на час, чтобы избирательный процесс можно было перенести на другую аппаратуру.

Примечательно, что член Общественной палаты, представитель группы мониторинга за электронным голосованием Илья Массух в беседе с «МБХ медиа» первоначально говорил, что систему умышленно выключили на час для устранения последствий первого инцидента. Однако затем он подтвердил факт второго сбоя, отметив, что после первого эпизода неисправная аппаратура была заменена в течение 15 минут, но затем инфраструктура отказала снова, поэтому ее пришлось остановить на час, для исключения ненадежных систем.

Система электронного голосования дала сбой на выборах в Мосгордуму

Позднее ДИТ распространил официальный комментарий к произошедшему. «В первой половине дня в аппаратном модуле возник технический сбой и голосование пришлось временно приостановить, но нам удалось оперативно восстановить работоспособность системы. Все зарегистрированные избиратели смогли проголосовать. Мы связались с каждым, у кого возникли сложности с получением или заполнением бюллетеня — это 543 человека. Им поступили звонок из колл-центра, push-уведомление в личном кабинете на mos.ru и сообщение по электронной почте или SMS. В итоге 85%, или 462 избирателя, после нашего уведомления вернулись к системе, получили бюллетень и проголосовали», — сообщила пресс-служба департамента.

Также в день выборов неполадки наблюдались в работе горячей линии электронного голосования. Около 13:00 по московскому времени наблюдатель на участке № 5002 Михаил Воронков сообщил об этом «МБХ медиа». Из-за проблемы пользователи не могли дозвониться на линию — звонки сбрасывались.

Эксперимент по электронному голосованию

В единый день голосования 8 сентября 2019 г. в ходе выборов в Мосгордуму был проведен эксперимент по электронному голосованию. Он прошел в избирательных округах №1 (Зеленоград), №10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и №30 (Чертаново Центральное и Южное).

В общей сложности при желании воспользоваться электронным голосованием могли около 500 тыс. жителей столицы. ДИТ сообщил CNews, что всего на прохождение процедуры зарегистрировалось 11228 человек, и 92,3% зарегистрированных избирателей приняли в ней участие. Электронное голосование завершилась в 20:00 по Москве.

Эксперимент позволил гражданам совершить волеизъявление удаленно, без личного посещения избирательных участков. Для этого с 24 июля по 4 сентября нужно было подать заявление на сайте mos.ru. В единый день голосования заявители получили электронные бюллетени и смогли отдать свой голос через личный кабинет на сайте. Голосование и его результаты были защищены с помощью блокчейна.

В этих же округах можно было проголосовать и обычным способом, электронное волеизъявление было делом добровольным. Если избиратель подал заявление на электронное голосование, но потом пересмотрел свое решение, он мог проголосовать обычным способом при условии, что еще не голосовал через сайт.

Система электронного голосования четыре раза тестировалась перед выборами. По итогам последней проверки Массух сообщал о попытках взлома системы, которые оказались безуспешными.