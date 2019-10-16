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«Газпрому» отключили оборудование через спутник

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Семь лет назад австрийский производитель отключил через спутник два своих компрессора, которые проходили испытания в «Газпроме». После этого в России была инициирована разработка их аналогов, которыми «Газпром» решил заменить иностранную технику.



Инцидент в «Газпроме»

В 2012 г. иностранный производитель удаленно отключал произведенные им мобильные компрессорные станции (МКС), которые использовались в компании «Газпром». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Производителем станций является австрийская компания LMF. Отключение оборудования было произведено ею через спутник. Оно было постоянным, а не временным — к настоящему моменту компрессоры так и не заработали. В общей сложности перестали работать две станции. Начальник департамента №355 ПАО «Газпром» Павел Крылов отметил, что отключенное оборудование «превратилось в металлолом» и с тех пор стоит «мертвым грузом».

Компрессоры были отключены в ходе опытных испытаний на дочернем предприятии «Газпрома». Такие станции используются в компании для ремонта газопроводов. После происшествия потенциальный российский поставщик забрал отключенную технику обратно.

Семь лет назад австрийский производитель отключил через спутник два своих компрессора, проходившие испытания в «Газпроме»

РБК пишет, что дочерние компании «Газпрома» применяют эти станции с 2010 г. Источник издания поясняет, что без них падает давление и пропускная способность в газопроводе. Они регулируют эти показатели путем стравливания газа и недопущения его выбросов в атмосферу. При ремонте одной нитки газопровода с помощью МКС газ перекачивается в другую, и таким образом его подача не прерывается.

Разработка аналога

В связи с данным инцидентом была инициирована разработка отечественного аналога МКС. К настоящему моменту НПП «Компрессор», которое базируется в республике Татарстан, уже может представить опытный образец. Руководство «Компрессора» сообщило об этом представителям «Газпрома» на встрече в Иннополисе, попросив поддержать проект.

Замглавы правления «Газпрома» Виталий Маркелов отметил, что станции «Компрессора» могут похвастать более высокими экономическими показателями, чем иностранные аналоги, и подходят для замены компрессоров LMF. После эпизода с отключением компания собирается заменить иностранные МКС на отечественные.

Маркелов также отметил, что в будущем российскому энергетическому сектору такие компрессоры будут нужны в большом количестве, поэтому следует наладить производство подобного оборудования в России. В целом же программа импортозамещения Минэнерго предполагает замену до 80% импортных технологий, которые применяются в российском топливно-энергетическом комплексе, к 2020 г.

Возможные причины

РБК пишет со ссылкой на осведомленные источники, что производители компрессоров оставляют за собой возможность дистанционно управлять работой устройства с целью сервисного обслуживания. Таким образом у компании был способ не только исправлять ошибки в работе устройств, но и отключить их. Отключение могло быть произведено как в связи с окончанием сервисного контракта или гарантии, так и из-за санкций, так как в этом случае производитель был обязан прервать обслуживание оборудования.

«Газпром» использует небольшое количество компрессоров LMF. Кроме них, в компании применяются старые американские и швейцарские компрессоры — их тоже можно отключить.

Санкции в энергетическом секторе

Напомним, с 2014 г. в России действуют секторальные санкции США. Они условно делят российские компании на группы по секторам экономики, чтобы к каждой группе можно было применить разные правила. Директива 1 предусматривает санкции для компаний финансового сектора, Директивы 2 и 4 — энергетического, Директива 3 — оборонного.

Директива 2 запрещает иностранным компаниям осуществлять для российского энергетического сектора транзакции, предоставление средств и другие операции с новым долгом сроком более 90 дней. Это касается таких компаний как «Газпром нефть», «Новатэк», «Роснефть» и «Транснефть».

Согласно Директиве 4, иностранные компании не имеют права предоставлять российским компаниям товары, услуги и технологии для добычи нефти в глубоководных, арктических шельфовых или сланцевых проектах. Правило касается компаний «Газпром», «Газпром нефть», «Лукойл», «Роснефть» и «Сургутнефтегаз».