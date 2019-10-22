× Как технология SD-WAN изменила сетевую безопасность Сколько организаций тестируют решения SD-WAN?

Можно ли повысить гибкость бизнеса без ущерба для безопасности сети?

Как приоритизировать бизнес-трафик в режиме реального времени?

Удастся ли сэкономить благодаря решениям SD-WAN? Зарегистрируйтесь, чтобы скачать бесплатно электронную книгу прямо сейчас.

× Как интернет вещей и BYOD изменили управление доступом к сети? Количество ИВ-устройств достигнет 55 млрд к 2025 г.

В 53% компаний за последний год увеличилось число зараженных конечных точек

63% компаний не могут контролировать мобильные устройства вне корпоративной сети

Численность BYOD-работников достигла 1,76 млрд Зарегистрируйтесь, чтобы скачать бесплатно электронную книгу прямо сейчас.

Ноутбуки на Linux можно дистанционно взломать через Wi-Fi

Баг в драйвере ядре Linux для чипов Wi-FiRealtek позволяет вызвать переполнение буфера с помощью специально подготовленных беспроводных сигналов. Соучастия пользователя не требуется вовсе.



Ошибка поставщика

Уязвимость в ядре Linux позволяет киберзлоумышленникам выводить из строя или даже захватывать контроль над устройствами, в которых используются беспроводные модули производства тайваньской компании Realtek Semiconductor.

Это очень крупный поставщик интегрированных микросхем для потребительских устройств, в том числе модулей Wi-Fi, которыми снабжаются многочисленные ноутбуки, некоторые домашние роутеры и ограниченное количество мобильных устройств под управлением ОС Android.

Уязвимость, получившую индекс CVE-2019-17666, обнаружил эксперт по информационной безопасности GitHub Нико Уэйсман (Nico Waisman). Баг, которому, по данным Уэйсмана, уже шесть лет, скрывается в драйвере RTLWIFI ядра Linux, обеспечивающем поддержку беспроводных чипов Realtek, а конкретнее — в той его части, которая отвечает за прямые соединения по Wi-Fi между отдельными устройствами, не требующими использования роутеров (Wi-Fi Direct).

Хакер может задействовать этот механизм для отправки вредоносных сигналов на устройства с беспроводными чипами Realtek — при условии, что те активны и находятся в пределах досягаемости сигнала.

Linux-уязвимость угрожает миллионам устройств с чипами Wi-Fi Realtek

Для успешной эксплуатации уязвимости не требуется никакого участия пользователя: как только целевое устройство получает беспроводной сигнал, злоумышленник может вызвать переполнение буфера и перезаписать часть содержимого памяти устройства произвольным кодом.

Эксплойт и исправления — на подходе

Уэйсман пообещал в ближайшие дни написать пробный эксплойт, который позволит получить представление о том, как киберзлоумышленники могут эксплуатировать уязвимость. Разработчики ядра Linux, впрочем, ждать не стали, пообещав выпустить исправление в ближайшие дни или недели.

«В любом случае, любая серьезная уязвимость в ядре Linux — это крупная проблема просто в силу того, какое количество разнообразных устройств работает на основе этого кода, — говорит Анастасия Мельникова, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. — Тот факт, что данная уязвимость затрагивает только чипы Realtek, незначительно снижает остроту проблемы, поскольку продуктов этого производителя на рынке очень много, при этом далеко не всегда конечный пользователь знает, чьи именно микросхемы используются в его устройствах».