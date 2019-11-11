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Власти выделили 3 миллиарда на сети и камеры наблюдения в школах

Правительство выделило 3 млрд руб. на ИКТ-инфраструктуру в школах тех 13 регионов, где в пилотном режиме будет развернута цифровая образовательная среда. На эти деньги будут модернизированы ИКТ в 1,7 тыс. школ — там появятся новые кабели, сети и системы видеонаблюдения.



Решение правительства

Правительство одобрило выделение из бюджета субсидий в объеме 3 млрд руб. на развитие ИКТ-инфраструктуры в общеобразовательных учреждениях в 13 регионах России. Это те регионы, где будет проходить пилотное внедрение цифровой образовательной среды. Средства будут выделены в 2019 г., сообщается на сайте правительства.

Благодаря этому финансированию уже к концу 2019 г. предполагается обеспечить развитие ИКТ-инфраструктуры как минимум в 1,7 тыс. общеобразовательных организаций. Там будет модернизирована кабельная система и локальные вычислительные сети, а также решены некоторые вопросы безопасности — развернуты системы видеонаблюдения и контроля доступа, установлены источники бесперебойного питания.

Проекты, на которые будет направлено финансирование, должны помочь достижению целей федерального проекта «Информационная инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая экономика».

В октябре замминистр просвещения Марина Ракова сообщила, что до конца 2022 г. цифровая образовательная среда будет в пилотном режиме внедряться в 13 регионах России, губернаторы которых сами изъявят желание поучаствовать в проекте. В 2023 г. цифровая образовательная среда будет разворачиваться уже повсеместно.

В проекте федерального бюджета на 2020 г. и на плановый период 2021-2022 гг. предусмотрено более 44 млрд руб. на финансирование федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в 2020-2022 гг. Из указанной суммы в 2020 г. на проект будет выделено 16,3 млрд руб., в 2021 г. — 16 млрд руб., а в 2022 г. — 12 млрд руб.

Цифровая образовательная среда

Целью проекта «Цифровая образовательная среда» является создание к 2024 г. современной и безопасной цифровой образовательной среды, через которую будет осуществляться доступ к образованию различного уровня. Проект ведет Минпросвещения, его общий бюджет с 2019 г. по 2024 г. составляет 79,8 млрд руб. «Цифровая образовательная среда» является частью нацпроекта «Образование», бюджет которого на тот же период составляет 784,5 млрд руб.

«Цифровая образовательная среда» предполагает развитие федерального информационного ресурса online.edu.ru, который даст гражданам бесплатный доступ к онлайн-курсам от различных образовательных онлайн-платформ по принципу «одного окна». В 2018 г. прошла тестовая интеграция этого ресурса с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Правительство выделило 3 млрд руб. на ИКТ-инфраструктуру в школах

В конце 2018 г. пользователи могли пройти на портале 1028 онлайн-курсов от 31 образовательной онлайн-платформы. Количество зарегистрированных учащихся составило 770 тыс. В течение года на портале появились реестр онлайн-курсов, подсистема оценки их качества, интеграционные решения для единой аутентификации пользователей, цифровое портфолио, подсистема формирования рейтингов онлайн-курсов, подсистема психометрического анализа данных об их освоении, а также личные кабинеты обучающегося, работодателя, образовательной организации и эксперта.

Помимо платформы цифровой образовательной среды в России создается другой похожий ресурс — интеграционная платформа непрерывного образования. Различие между платформами заключается в том, что первая предназначается для получения дополнительного образования от разных организаций, не обязательно вузов, а на второй будут запускаться академические онлайн-курсы только от вузов, причем студенты одного учебного заведения будут иметь доступ к курсам других заведений.

Проблема инфраструктуры в школах

В октябре директор департамента аудита социальной сферы и науки Счетной палаты Светлана Меркушина сообщила, что в проекте федерального бюджета на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг. не предусмотрены средства на создание в школах инфраструктуры, необходимой для работы интернета. Без этой инфраструктуры обеспечить в учебных заведениях работу всемирной сети не получится. Чиновница сообщила, что создание необходимой инфраструктуры обойдется в 77 млрд руб. — такова примерная оценка Минпросвещения.

Ранее CNews писал, что правительство готово выделить 37 млрд руб. на централизованное подключение школ и техникумов к интернету и предоставление цифровых услуг по сервисной модели. Такое поручение дал Президент России Владимир Путин. Централизованное подключение школ и техникумов к широкополосному интернету предусмотрено федеральным проектом «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика».

Работы будет проводить Минкомсвязи совместно с Минпросвещения. Каждый год в течении 2019-2021 гг. будет определяться перечень образовательных организаций, которые будут подключать к интернету. К реализации проекта будут привлечены власти субъектов федерации. В федеральном проекте «Информационная инфраструктура» указано, что в 2019 г. число подключаемых объектов составит 8 тыс.

В 2019 г. федеральный бюджет должен потратить на эти цели 11,67 млрд руб. В 2020 г. должно быть потрачено еще 11,12 млрд руб., а в 2021 г. — 13,75 млрд руб. То есть в общей сложности федеральный бюджет должен потратить на указанные цели в 2019-2021 гг. 36,54 млрд руб.