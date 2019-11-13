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ФСБ обрушилась с критикой на идею цифрового профиля россиян

ФСБ считает, что предусмотренная в законопроекте об электронных удостоверениях инициатива по хранению электронных документов россиян в единой базе может существенно повысить риск утечки их персональных данных. Злоумышленникам могут стать доступны паспортные данные, СНИЛС, ИНН и другая личная информация. Мнение ФСБ разделяет комитет Госдумы по федеративному устройству.



Небезопасный законопроект

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России раскритиковала новый законопроект о создании цифровых профилей граждан России. В ведомстве уверены, что он несет в себе угрозу повышения рисков утечек информации о россиянах.

Как отметили в ФСБ, в случае, если обработка персональных данных будет проводиться в рамках единой инфраструктуры (одно из основных положений законопроекта о цифровом профиле), то утечка будет грозить всем россиянам, включая тех, кто подлежит госзащите. Как пишет «Коммерсант», речь о прокурорах, сотрудниках силовых структур, следователях и судьях.

В ведомстве сообщили, что законопроект нуждается в доработке по той причине, что он «не содержит конкретных целей, для достижения которых предусматривается обработка персональных данных в предлагаемом объеме». Все замечания ФСБ к данному законопроекту изложены в письме руководителя службы оперативной информации и международных связей ФСБ Сергея Беседы начальнику государственно-правового управления Президента России Ларисе Брычевой.

Подробнее о цифровом профиле россиян

Идею по созданию цифровых профилей граждан России впервые выдвинули Центробанк и «Ростелеком» в декабре 2018 г. Тогда же была подготовлена первая версия его концепции, предполагающая сведение к минимуму использования россиянами бумажных документов при получении различных услуг, в том числе и государственных. Согласно этой концепции, цифровой профиль должен включать основные данные о гражданине (паспортные данные, СНИЛС, ИНН), ссылки на данные о нем из других государственных систем, а также реестр согласий на обработку персональных данных.

ФСБ увидела в новом законопроекте угрозу безопасности личных данных россиян

Законопроект, описывающий понятие единого цифрового профиля граждан России и раскритикованный ФСБ, был подготовлен Андреем Турчаком – экс-губернатором Псковской области, зампредседателя Совета Федерации Федерального собрания РФ (неофициально — Сенат), секретарем генсовета «Единой России», в середине мая 2019 г. В конце июня 2019 г., как сообщал CNews, Правительство России дало зеленый свет этому законопроекту, и на рассмотрение в Госдуму он был внесен 5 июля 2019 г. Тогда же его текст был опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Законопроект представляет собой поправки к законам «Об информации», «О персональных данных», «О связи» и «Об основах охраны здоровья граждан». Он вносит определение таких понятий, как «дистанционная идентификация» и «аутентификация». Также он предоставляет органам государственной власти и местного самоуправления обновлять цифровые профили россиян.

Еще одна причина недовольства ФСБ

Сергей Беседа подчеркнул, что ФСБ направляла замечания к законопроекту Андрея Турчака еще в 24 июля 2019 г., спустя три недели после того, как он был направлен на рассмотрение в Госдуму. По его словам, в версии законопроекта, актуальной на 13 ноября 2019 г., не учтены предложенные ведомством правки.

Сергей Беседа, руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ

По этой причине, Сергей Беседа и сообщил в своем письме, что законопроект «нуждается в доработке».

Связь с «Цифровой экономикой»

Законопроект Андрея Турчака и концепция ЦБ и «Ростелекома» связаны с нацпроектом «Цифровая экономика». Он предусматривает создание цифрового профиля, а ответственность за реализацию этого нацпроекта лежит как раз на ЦБ, «Ростелекоме» и еще «Минкомсвязи».

В паспорте нацпроекта федеральной программы «Цифровое госуправление» сказано, что в к 2024 г. в России должна быть разработана и сформирована платформа идентификации личности. Она включает в себя биометрию, облачную квалифицированную электронную подпись и вместе с ними – цифровые профили физических и юридических лиц. Затраты из федерального бюджета на реализацию задуманного составят 4,526 млрд руб.

Критика комитета Госдумы по федеративному устройству

Законопроект о цифровых профилях россиян получил замечания и комитета Госдумы по федеративному устройству, которые тоже коснулись вероятности утечки личных данных граждан России. По оценке комитета, с целью недопуска утечки информации «критически важно проработать системы защиты персональных данных».

Помимо этого комитет обратил внимание на внушительных затратах на инициативу и предложил отложить рассмотрение проекта до 31 марта 2020 г., вплоть до окончания тестирования инфраструктуры цифрового профиля.

Эксперимент по тестированию начался в июне 2019 г., и одним из его этапов станет возможность оформить кредит и автостраховку с использованием цифрового профиля, которая, по словам замглавы Минкомсвязи Максима Паршина, появится у россиян в декабре 2019 г.