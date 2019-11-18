Написанный на необычном языке шифровальщик нападает на Linux-серверы

Написанный на необычном языке шифровальщик нападает на Linux-серверы20680
Редкий язык, нетипичный шифровальщик
Эксперты компании Intzer и подразделения IBM X-Force IRIS team опубликовали анализ нового шифровальщика PureLocker, характеризующегося целым рядом нетипичных для программ подобного рода особенностей. Шифровальщик атакует прежде всего корпоративные серверы под управлением Windows и Linux.
Обращает на себя внимание язык программирования, на котором он написан, - PureBasic. Это далеко не самый распространённый язык программирования; с другой стороны он, во-первых, кросс-платформенный, во-вторых, как ни странно, многие антивирусы с трудом справляются с написанными на нём программами.
«Необычный выбор обеспечивает злоумышленникам ряд преимуществ, - пишут исследователи. - Вендоры антивирусных продуктов с трудом справляются с генерацией надёжных сигнатур для бинарных файлов PureBasic. Вдобавок, код PureBasic легко портируется на Windows, Linux, OS X, что упрощает атаки на различные платформы».
PureBasic поддерживает даже AmigaOS.
К нетипичным для шифровальщикам особенностям исследователи отнесли также его механизмы противодействия обнаружению.
Например, этот вредонос пытается избежать перехвата функций API функций NTDLL посредством скачивания другой копии ntdll.dll и разрешения API-адресов из неё. Перехват API позволяет антивирусным системам видеть, что именно делает каждая функция, которую вызывает программа, когда и с какими параметрами.
Исследователи отметили, что это распространённая методика ухода от обнаружения, но шифровальщики ей пользуются весьма редко.
Кроме того, вредонос вызывает утилиту Windows regsrv32.exe для «тихой» установки библиотечного компонента PureLocker - никаких диалоговых окон пользователю не выводится.
Позднее шифровальщик проверяет, что действительно был произведён запуск regsrv32.exe, что файловое расширение - .dll Или .ocx; кроме того, он проверяет, установлен ли на машине 2019 год и наличие административных прав у жертвы. Если хоть одно условие не выполнено, вредонос деактивируется и не производит никаких действий.
Скрытность 120 уровня
По мнению экспертов, такое поведение нетипично для шифровальщиков, которые обычно не проявляют особой избирательности; наоборот, они стремятся заразить как можно больше машин.
Если же шифровальщика «всё устраивает», он начинает зашифровывать файлы на машине жертвы, используя комбинацию алгоритмов AES+RSA, используя вшитый в него RSA-ключ. Все зашифрованные файлы снабжаются расширением .CR1, а оригинальные файлы уничтожаются. Оставив сообщение с требованием выкупа, файл шифровальщика самоуничтожается.
Здесь ещё одна неожиданность: в сообщении от злоумышленников сумма выкупа не называется. Каждой жертве предлагается написать на уникальный адрес в сервисе защищённой почты Proton - с целью переговоров.
Эксперты считают, что PureLocker - это лишь один этап комплексной цепочки заражения.
При анализе кода исследователи обнаружили в коде PureLocker заимствования из кода бэкдора more_eggs, который в даркнете предлагается в формате MaaS (вредонос-как-услуга). Им активно пользуются финансовые киберкриминальные группировки Cobalt Group и FIN6.
Заимствования в коде, указывающие на связь с Cobalt Group, относятся к конкретному компоненту, которым Cobalt пользуются при своих многоступенчатых атаках, - DLL-дропперу, используемому для защиты от обнаружения и анализа. Эксперты считают, что разработчик more_eggs добавил новый набор вредоносных программ к арсеналу, который предлагается другим киберпреступным группировкам, снабдив прежний бэкдор функциональностью шифровальщика.
«Решение это не лишено даже некоторого изящества, - считает Анастасия Мельникова, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. - Проще добавить «неожиданную» функцию к уже существующему набору и сделать вредонос ещё более опасным, чем писать с нуля шифровальщик узконаправленного действия, который умеет противиться обнаружению и анализу. Для потенциальных жертв, однако, это «изящество» сулит только ещё большие неприятности, чем раньше. Функция шифровальщика, по-видимому, предназначена буквально для добивания жертвы, которую злоумышленники успевают ограбить ранее с помощью других своих программ».