Операционные технологии управляют оборудованием в критически важных инфраструктурах. И они отделены от традиционных ИТ-сетей. Их интеграция - одна из основ Индустрии 4.0. Но 90% компаний отдаляются от цели, потому что не могут обеспечить безопасность ОТ-сетей.

ОТ-системы, управляющие оборудованием в КИИ - под серьезной угрозой. В 85% случаев они беззащитны даже перед повторными атаками одних и тех же зловредов. Всему виной - цифровизация, которая вынуждает ОТ- и ИТ-сети интегрироваться. Данные становятся ближе к оборудованию КИИ, а хакеры - к данным.

Основателя Group-IB обвинили в стрельбе в двух шагах от Кремля

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Основатель Group-IB применил газовое оружие в стычке с таксистами

Основатель компании Group-IB, занимающейся расследованиями кибер-преступлений, Илья Сачков попал в стычку в центре Москвы. Об этом сообщил телеканал «Рен ТВ».

По версии телеканала, Сачков, находясь в пробке рядом с отелем Four Seasons у Московского Кремля, подошел к таксисту и грубо потребовал от него уехать. Таксист пытался объяснить, что из-за пробки он не может этого сделать.

Тогда, со слов таксиста, Сачков достал газовый пистолет и выстрелил в лицо потерпевшему. На помощь таксисту бросился его коллега, но Сачков якобы стал стрелять и в него. После этого, по данным «Рен ТВ», Сачкова был задержан сотрудниками полиции.

Версия Ильи Сачкова

Впрочем, у Group-IB своя версия событий. Представители компании заявили CNews, что Илья Сачков не был задержан полицией. По их словам, глава компании действительно, находясь в пробке у отеля Four Seasons, попросил таксистов уехать.

Основатель Group-IB Илья Сачков

Но в ответ из одной машины вышел водитель и стал угрожать Сачкову. Затем к нему подошло еще несколько водителей и, со слов пресс-службы Group IB, «угрозы дошли до физических действий». В связи с этим Сачков вынужден был, из соображений самозащиты, применить газовый баллончик (а не газовый пистолет).

После инцидента Сачков написал заявление в полицию об угрозе жизни. При этом водитель такси, со свой стороны, написал заявление на Сачкова.

Чем известна Group-IB

Компания Group-IB специализируется на расследовании киберпреступлений. Компания активно сотрудничает с правоохранительными органами, а также с Европолом. В 2013 г. компания открыла первый в Россий частный CERT – центр реагирования на киберпреступления. Координационный центр национального домена сети интернет уполномочил Group IB на внесудебную блокировку доменов, связанных с фишингом и распространением вредоносного ПО,

При участии Group-IB был раскрыт ряд громких преступлений, например, произошедшая в 2010 г. DDoS-атака против «Аэрофлота». При участии компании в 2012 г. была задержана хакерская группировка, похитившая более $250 млн с банковских счетов. В 2018 г. компания решила перенести свою штаб-квартиру в Сингапур.