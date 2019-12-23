Операционные технологии управляют оборудованием в критически важных инфраструктурах. И они отделены от традиционных ИТ-сетей. Их интеграция - одна из основ Индустрии 4.0. Но 90% компаний отдаляются от цели, потому что не могут обеспечить безопасность ОТ-сетей.

ОТ-системы, управляющие оборудованием в КИИ - под серьезной угрозой. В 85% случаев они беззащитны даже перед повторными атаками одних и тех же зловредов. Всему виной - цифровизация, которая вынуждает ОТ- и ИТ-сети интегрироваться. Данные становятся ближе к оборудованию КИИ, а хакеры - к данным.

Маркетплейс Market.CNews впервые в России запустил поиск тарифов на облачные объектные хранилища S3

ИТ-маркетплейс Market.CNews расширил спектр представленных услуг, добавив возможность поиска наиболее подходящего тарифа среди 13 поставщиков облачных объектных хранилищ S3.

С сегодняшнего дня Market.CNews предоставил возможность поиска оптимальных тарифов по облачным объектным хранилищам S3. Параметрами для поиска были выбраны следующие опции:

Объем хранилища;

количество запросов типа PUT;

количество запросов типа GET;

исходящий трафик.

Помимо вышеуказанных опций, цена на тариф может зависеть от количества хранимых объектов. Несмотря на то, что у большинства российских поставщиков количество объектов не влияет на стоимость тарифа, компания Amazon Web Services, например, берет ежемесячную плату за каждую тысячу объектов, и ИТ-маркетплейс Market.CNews учитывает это.

Фото: ru.depositphotos.com Market.CNews предоставил возможность поиска оптимальных тарифов по облачным объектным хранилищам S3

В настоящий момент в ИТ-маркетплейсе представлено более 60 тарифов от 13 поставщиков — компаний, специализирующихся на предоставлении облачных услуг. Зачастую объектное хранилище является дополнением к облачной инфраструктуре IaaS, поэтому компании-заказчики получили возможность наиболее полно оценить стоимость необходимых им ИТ-услуг.

ИТ-маркетплейс Market.CNews начал свою работу 17 сентября 2019 г. Первыми услугами, представленными в проекте, стали IaaS, VPS/VDS и Dedicated. В октябре был запущен поиск поставщиков Colocation, в ноябре — поиск тарифов на услуги ИТ-безопасности. Аудитория сервиса постоянно растет.

Основная цель проекта Market.CNews — предоставить руководителям ИТ-отделов компаний из сектора СМБ удобный сервис для поиска поставщиков ИТ-услуг. Одновременно с этим поставщики получают доступ к целевой аудитории — к тем людям, которые нуждаются в их услугах и подбирают оптимальный тариф.

Market.CNews — это идеальная площадка для общения потребителей и поставщиков. Площадка, на которой компании, которые предлагают свои услуги, имеют возможность заявить о себе, а компании, которые нуждаются в этих услугах, — сделать грамотный выбор.

Запуск и развитие проекта поддержали компании TimeWeb, Rusonyx, Selectel и другие.

Для участия в Market.CNews приглашаются все поставщики ИТ-услуг. Базовое участие в маркетплейсе бесплатное. По всем вопросам работы проекта просим обращаться по адресу market@cnews.ru или по телефону 8-495-500-00-36 (доб. 9-507).