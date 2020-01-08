Операционные технологии управляют оборудованием в критически важных инфраструктурах. И они отделены от традиционных ИТ-сетей. Их интеграция - одна из основ Индустрии 4.0. Но 90% компаний отдаляются от цели, потому что не могут обеспечить безопасность ОТ-сетей.

ОТ-системы, управляющие оборудованием в КИИ - под серьезной угрозой. В 85% случаев они беззащитны даже перед повторными атаками одних и тех же зловредов. Всему виной - цифровизация, которая вынуждает ОТ- и ИТ-сети интегрироваться. Данные становятся ближе к оборудованию КИИ, а хакеры - к данным.

Основатель российской киберполиции: Почему интернет опаснее «Черкизона»

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CNews изучил новую редакцию книги «Сетевой фактор», написанную Борисом Мирошниковым, основателем подразделений МВД и ФСБ по борьбе с киберпреступностью. Автор критикует интернет, утверждая, что на закрывшемся Черкизовском рынке было безопаснее. Отдельно от него досталось блогерам и «Википедии».

Новая книга Борис Мирошникова

В распоряжении CNews оказалось вышедшее ограниченным тиражом 1500 экземпляров второе издание книги Бориса Мирошникова «Сетевой фактор». Борис Мирошников в 1998 г. стал первым руководителем Управления компьютерной и информационной безопасности ФСБ (нынешнее название - Центр информационной безопасности ФСБ).

В 2001 г. Мирошников перешел в органы МВД, где возглавил Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ). Под руководством Мирошникова в БСТМ было создание Управление «К», занимающееся борьбой с киберпреступностью. В 2001 г. Мирошников в звании генерал-полковника уволился из правоохранительных органов. Некоторое время он работал в банке «Уралсиб» и платежной системе Cyberplat, а сейчас работает в разработчике решений для информационной безопасности «Гарда Технологии», которая входит в состав «ИКС Холдинга».

Почему Черкизовский рынок выигрывает в сравнении с интернетом?

Первое издание книги «Сетевой факто» вышло в 2012 г. В нем, как и во втором издании, Борис Мирошников с опаской смотрит на развитие интернета и современных информационных технологий. Далее приводим цитаты из книги.

«Что может быть общего между «Черкизоном» и интернетом». Очень много, и не в пользу последнего. Есть и отличия, и тоже не в пользу последнего. Во-первых, в интернете, как и на знаменитом рынке, есть все. И приличный товар, и море контрафакта, контрабанды, подделок. И ларьки, и бутики, что, впрочем, одно то же. И порядочные продавцы, и жулики, проходимцы, шулеры, мошенники. Только в интернете мы их называем почти уважительно: кибермошенник, кибервымогатель, хакер, вообще киберпреступник. Такие «белые воротнички» в отличие от рыночников с их грязью под ногтями.

Автор книги «Сетевой фактор» Борис Мирошников, основатель подразделений МВД и ФСБ по борьбе с киберпреступностью, ныне сотрудник «Гарда Технологий»

А также воры, бандиты, вымогатели. Кроме того, и там, и там вам предложат наркотики и оружие, девочек и мальчиков, порнографию и взрывчатку. Во-вторых, и на рынке, и в Сети осуществляются попытки бороться с недостатками. Существуют законы, правила и инструкции, существуют контрольные органы, правоохранительные органы, общественность, наконец. Ну просто одно и то же, одни и те же беды и проблемы.

Отличие. Во-первых, рынок постоянно расположен на одной постоянной территории, имеет достаточно четкие границы – попросту забор. На этой территории действуют законы одной страны, одного города, причем одинаково для всех. Во-вторых, у любого можно тут же, на месте, потребовать паспорт, документацию на товар, всякие там сертификаты соответствия, декларации, лицензии, регистрацию, в конце концов. Все эти страсти существуют как бы для того, чтобы защитить рядового гражданина – посетителя – покупателя.

Интернет же в отличие от несчастного рынка глобален – действительно, глобальная сеть. Он размыт, в нем нет физического адреса. У него нет никакого забора, а его прилавки расположены в каждой квартире, точнее, в каждом компьютере. Юрисдикций ровно столько, сколько стран он покрывает. Бесчинства и безобразий в миллион раз больше, однако ты никогда не знаешь, откуда пришла беда. Кто тебя надул? Кто всучил контрафакт? Кто обокрал? У тебя есть лишь какой-то контактный интернет-адрес, но где он, кто за ним стоит? Возможно, что и просто интернет-кафе с динамическим IP-адресом, возможно, и тюремная камера.

А как с контроллерами? На миллионы пользователей интернета их несоизмеримо меньше, чем на Черикозоне. Горстки национальных киберполицейских. В ряде стран интернет есть давно, а полицейских, специализирующихся на интернет-расследованиях, просто еще нет или такие подразделения только начинают создаваться. Что весьма устраивает значительную и специфическую часть интернет-сообщества.

Вывод. На Черкизовском рынке значительно безопаснее и больше шансов на защиту и отмщение. Почему же общество так возненавидело этот рынок и расправилось с ним, а к интернету относится терпимо и даже благожелательно? Психология восприятия. Стереотипы. На рынке деньги конкретны и материальны, а беда и угроза близки, ощутимы буквально кожей. А в интернете – через экран. Дистанционно, как бы не непосредственно. Жертвы разобщены и незаметны. Их не так жалко. И не так страшно. И как вообще пришло в голову сравнивать какой-то вонючий, противный, шумный, негигиеничный и пр. рынок с интеллигентным, аристократическим, модным, любимым и пр. Интернетом?»

Чем блогеры хуже журналистов?

Борис Мирошников раскритиковал и блогосферу, указав, чем блоги и блогеры хуже традиционных журналистов и СМИ.

«По мере внедрения в российскую демократическую действительность «настоящих гайд-парков» на полянках, которые должны ввести в эксплуатацию в 2013 г., мысль о публичности интернет-пространства и недопустимости в нем сквернословия просочилась в законотворческие ряды. В результате в марте 2013 г. Думой принимается закон, а в апреле он подписывается Президентом, устанавливающий штрафы за использование нецензурных слов и выражений в СМИ.

Даже вспомнили для убедительности, что употребление нецензурной лексики наказывалось и до революции, и в советское время. Тут же последовали разъяснения и уверения, что строгости закона распространяются и на интернет-СМИ. Прекрасно! Только какую долю интернет-пространства занимают в нем зарегистрированные электронные СМИ? Сотню процентов? Вот такую долю и защитил. А остальное публичное пространство интернета по-прежнему остается зоной словесной помойки. Для ясности представим газету, вывешенную на длинном заборе. Так вот: в газете ничего непристойного писать нельзя, а вокруг нее на заборе – можно все.

Блогером стать легко – завел свою страничку, вот ты и блогер - часть информационного сообщества. Учиться не надо, диктанты на грамотность писать не надо. Лицензий не надо и в трубочку дышать не надо. Полная свобода.! И ведь нас таких много. Надо только, чтобы сердце пело! Свои сайты, свои дневники, свои блоги - способ самовыражения. Ну хочется ему, невмоготу теперь, распирает от желания самовыразиться. Надо признать, в блогосфере можно встретить истинно талантливых авторов. Но редко.

Блогеры называют себя народными корреспондентами, откровенно конкурируют с настоящими журналистами и считают себя более гибкими, более свободными и более откровенными. Появился термин «гражданская журналистика». Романтики утверждают, что мы являемся свидетелями рождения нового вида журналистики. А может быть, мы являемся свидетелями вырождения настоящей журналистики? Может быть, блогеры вытесняют профессионалов? Ведь некоторые из них утверждают, что профессиональная журналистика – это вообще чья-то большая выдумка. Решил стать журналистом и стал им. Через блогерство. А другие утверждают, что современная профессиональная журналистики черпает новости и сюжеты из блогосферы, начиная свой день с жадного ныряния в их продукцию.

Авторитет блогера в сети и определяется его аудиторией. Блогер добровольно берет на себя функцию информирования граждан. По любому вопросу. Если зарегистрированную газету выпустили в количестве 1 тыс. экземпляров, то это ее официальный тираж. И это несчастное издание влачит существование по Закону «О СМИ». А блог, который в силу авторитета автора или в силу скандальности посетило 100 тыс. читателей, средством массовой информации не является. Стало быть, и Закон «О СМИ» к нему неприменим. Удобно? Еще как! Вот из-за этого и идут многолетние споры. Споры, призванные окончательно запутать проблему, увести в сторону от сути. Что мы слышим? Закон о СМИ в приложении к интернету неприменим, так как для СМИ предполагается территория его распространения, а в интернете такого понятия нет. Что для интернета невозможно применить такие признаки СМИ, как периодичность или постоянное название. И еще много чего.

По сути своего наполнения блогосфера никак не может претендовать на глубину осмысления любой серьезной темы. Откуда бы? Серьезных и глубоких авторов не так много. Все наполнение блогосферы сиюминутно и эмоционально. Событие – вброс информации на растерзание толпы - реакция толпы. Не успели «пообсуждать» проигрыш «Спартака» и приговорить к повешению тренера, как через 15 минут «мигалка» столкнулись со «скорой помощью». И веревка, подготовленная для тренера, уже обвиняет шею ненавистного чиновника.

О блогах чиновников и иностранных послов

Отдельно Борис Мирошников высказался и о блогах чиновников и послов.

«Одно движение в блогосфере вызывает недоумение. Это «личные блоги» руководителей ведомств. В обществе появляется сразу несколько важных вопросов. У Вас что, нет ведомственных пресс-служб? У вас что, нет своих ведомственных сайтов в интернете, которые ведомства просто обязаны создавать для регулярного информирования населения? У вас что, при ваших-то должностях много свободного времени, чтобы лично самовыражаться в интернете? И, наконец, последний вопрос. Может быть, ваше мнение так резко отличается от официального мнения вашего ведомства, что вынуждает вас самовыражаться отдельно от него?

Или, скажем, блог иностранного посла. Тоже можно понять. Через это окно он «гонит» на население страны пребывания выгодную своему правительству информацию. Можно, конечно, доиграться до выдворения. Если духа хватит у властей. Но его правительство оценит как-нибудь его старания. Вот здесь, кстати, наоборот, личный блог посла работает той самой «прокладкой» Если посол скажет что-то не то, он будет дезавуирован, за него принесут извинения, отзовут, если надо, но державы не поссорятся. А слово, которое «не воробей», улетело в нужном направлении».

Об опасности Wikipedia и Wikileaks

Борис Мирошников возражает против повсеместного использования и цитирования Wikipedia. «Появилась «Википедия». Замечательный проект. Шаловливый и серьезный одновременно. Одно название чего стоит. Первая его полвина почему-то напоминает «Винни-Пух» и «Микки-Мауса». Что-то уменьшительно-ласкательное. Вторая половина «Педия» - это от энциклопедии - должна вызывать серьезное отношение и намекает на солидность ресурса и его основательность. Так ли это? Кого спросить? А между тем в статьях, радиопередачах, телепрограммах появляются ссылки на «Википедию». Ссылки на какую-то информацию, которую кто-то внес в этот удивительный сборник.

Приглашение в статьях «Википедии» добавить свою информацию» полностью ее дискредитирует как источник достоверных сведений. Прочитайте статьи в «Википедии» о любом политике или движении до и после вхождения во власть - диаметрально противоположные сведения, замешенные на политической и финансовой конъюнктуре. Кто раньше внес, а кто потом исправил, переправил несколько раз, чтобы замарать или отмыть? Опять спросить некого. Можно столько сколько угодно догадываться. Но это уже не имеет никакого отношения к достоверности и энциклопедиям. Впрочем, авторы идее и создатели этого удивительного ресурса, за что им большое спасибо, в рубрике «Отказ от ответственности» написали: «Википедия не гарантирует истинности».

Не нравится Борису Мирошникову и проект Wikileaks.

«История с «Викиликс» по-своему показательная. «Ликс» по-английски «утечки». Кто-то раздобыл какие-то секреты и давай их публиковать. К восторгу толпы. Выведем на чистую воду, разоблачим и пригвоздим. Казалось бы, так и надо. Нечего за спиной у общественности!

А другой взгляд? Международные скандалы неминуемо ведут к осложнению межгосударственных отношений. В том числе и экономических. В которых участвуют те самые граждане того самого общества. На них же, улюлюкающих, скажется. А вызовет ли у толпы такой же восторг другая перспектива, не такая массовая, но персонально чувствительная. Разоблаченные шпионы, агенты, разведчик и т.п. будут схвачены и посажены в тюрьму. Это там, где запрещена смертная казнь. В других, менее прогрессивных, но более решительных странах их расстреляют, повесят или просто им отрежут головы. И на всякий случай всем, с кем они здоровались, чокались, целовались и молились. На родине героев им присвоят всякие звания, назовут улицы и поклянутся отомстить. Кровью, мол, умоются… Ну, а если это были придуманные разоблачения?»