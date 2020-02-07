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WhatsApp позволил тайно читать чужие файлы на ПК под macOS и Windows

Безопасность Техника
, Текст: Роман Георгиев

Используя уязвимость в мессенджере WhatsApp, злоумышленники могли распространять любой вредоносный код и ссылки незаметно для жертвы и даже получать доступ к его файлам на десктопе.

«Дыра» в WhatsApp

Facebook исправил критическую уязвимость в мессенджере WhatsApp, которая в теории могла позволить злоумышленнику незаметно рассылать вредоносные программы и получать доступ к локальным файлам на компьютере жертвы. Сама по себе уязвимость крылась в десктоп-приложении WhatsApp Desktop в версиях до 0.3.9309; ее эксплуатация была возможна только при параллельном использовании WhatsApp для iPhone версий ниже 2.20.10.

Обнаруживший баг эксперт компании PerimeterX Гал Вайцман (Gal Weizman) отметил, что речь идет об ошибке в системе безопасности Content Security Policy, открывавшей возможность для межсайтового скриптинга в десктоп-приложении.

Вайцману удалось с помощью этой уязвимости получить доступ к локальным файлам на компьютерах под macOS и Windows, в том числе из системных каталогов. Плюс к этому, уязвимость позволяла встраивать в отправляемые жертвам сообщения вредоносный код и ссылки, которые, по словам экспертов, были бы «ненатренированному глазу» совершенно незаметны.

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Баг в WhatsApp позволял незаметно рассылать вредоносные программы

Ничто не мешало произвести массовую рассылку таких сообщений: подобная уязвимость стала бы прекрасным способом распространения вредоносных программ и фишинговых операций.

Уязвимость получила индекс CVE-2019-18426 и оценку 8,2 балла из 10 возможных по шкале CVSS 3.x. На данный момент баг исправлен.

Жертв могло быть много

«Эксплуатация такой уязвимости требовала соблюдения нескольких условий, однако в них не было ничего экзотичного, — говорит Алексей Водясов, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. — Аудитория WhatsApp насчитывает около 1,5 млрд. человек в месяц. Даже если исходить из того, что под угрозой оказывалась лишь относительно небольшой процент от этого количества, число потенциальных жертв все равно было бы огромным».

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