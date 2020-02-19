Операционные технологии управляют оборудованием в критически важных инфраструктурах. И они отделены от традиционных ИТ-сетей. Их интеграция - одна из основ Индустрии 4.0. Но 90% компаний отдаляются от цели, потому что не могут обеспечить безопасность ОТ-сетей.

ОТ-системы, управляющие оборудованием в КИИ - под серьезной угрозой. В 85% случаев они беззащитны даже перед повторными атаками одних и тех же зловредов. Всему виной - цифровизация, которая вынуждает ОТ- и ИТ-сети интегрироваться. Данные становятся ближе к оборудованию КИИ, а хакеры - к данным.

У россиян украли полмиллиарда с помощью зарубежных банкоматов

В России растет число случаев воровства денег с банковских карт при помощи банкоматов, расположенных в других странах. Сумма хищений исчисляется сотнями миллионов рублей. Всего же в России за 2019 г. было украдено более 6,4 млрд руб., из которых клиентам удалось вернуть лишь немногим более 930 млн руб.



Зарубежный скимминг

Мошенники стали все чаще красть деньги со счетов россиян при помощи зарубежных банкоматов. Как сообщил заместитель директора департамента Центробанка по информационной безопасности Артем Сычев, используются именно банкоматы, расположенные на территории других стран.

Через зарубежные банкоматы мошенники вывели с карт россиян более 525 млн руб., пишет ТАСС со ссылкой на Артема Сычева. Он подчеркнул, что речь идет о скимминге – воровстве данных при помощи специального считывающего устройства. По его словам, на территории России подобные хищения не выявлены.

«У нас вообще исчезла из статистики такая категория, как скимминг. Факты, которые мы фиксируем, когда люди говорят, что с их карт что-то списали в банкомате, – это 100% использование карты за рубежом. Соответственно, хищение там же за рубежом. На территории России это не работает», – отметил Сычев.

Скимминг ушел из России, но по-прежнему представляет опасность для россиян

О нулевом количестве краж денег при помощи скимминга на территории России сообщал и зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Он заявил об этом еще в июне 2019 г.

Социальная инженерия как замена скиммингу

В России мошенники предпочитают обворовывать клиентов банков с использованием различных методов социальной инженерии (психологического воздействия). Согласно статистике Банка России, такие методы в 2019 г. применялись в 69% зафиксированных случаев мошенничества с банковскими картами и счетами.

В сравнении с 2018 г. подобные способы воздействия на жертву стали применяться реже – на тот период 97% случаев воровства денег с карт проходили именно при помощи социнженерии. Представители Банка России подчеркнули, что 28-процентная разница может быть следствием как роста киберграмотности россиян, так и использования новых методов ведения статистики.

Артем Сычев тоже отметил снижение интенсивности использования мошенниками методов социальной инженерии. «Мы не видим такого увеличения количества звонков, как это было взрывным образом в 2018 г. Если теория верна, мы находимся на стадии, когда технология таких хищений отрабатывается и перестает быть интересной ее основным разработчикам. Если это так, если к этому добавить еще наши меры, то тогда спад таких хищений будет в конце 2020 – начале 2021 гг.», – сказал он.

В 2019 г. социнженерия чаще всего применялась для кражи денег через онлайн-банк или мобильное приложение – ее методы применялись в 88,9% случаях такого вида мошенничества. За год таким образом было украдено 2,27 млрд руб. при общем количестве подобных атак в пределах 161 тыс.

Социальную инженерию воры использовали в 66,6% случаях несанкционированных операций по оплате товаров и услуг в интернете. Общее число таких переводов в 2019 г. – 371,1 тыс. а суммарный объем украденных средств – 653,2 млн руб.

Чаще всего социальная инженерия срабатывала на обычных потребителях – среди юридических лиц доля попавшихся на уловки мошенников в 2019 г. не превышала 16%.

Суммарные потери россиян в результате обмана

На 2019 г. пришлось в общей сложности более 576 тыс. банковских транзакций, впоследствии признанных несанкционированными, то есть проведенными без согласия держателей карт и счетов (юридических и физических лиц). Как пишет РБК, общая сумма средств, похищенных мошенниками, составила 6,42 млрд руб. Статистика включает несанкционированные транзакции, совершенные при помощи карт, электронных кошельков и других электронных средств платежа.

По статистике Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России (ФинЦЕРТ), в 2019 г. мошенники предпочитали обворовывать счета физлиц – на них пришлось 99,2% всех совершенных несанкционированных операций. При этом средняя сумма одной транзакции составила 10 тыс. руб.

Добиться возврата украденных средств удалось далеко не всем жертвам мошенников. Из всех украденных в 2019 г. 6,42 млрд руб. банки вернули клиентам лишь около 15% или приблизительно 935 млн руб. Банк России связал низкий процент компенсаций с тем, что часто клиенты, подвергшиеся влиянию мошенников, сами выдавали им свои персональные данные, необходимые для перевода средств или совершения платежа.