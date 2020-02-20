Samsung разослал пугающие уведомления владельцам смартфонов по всему миру
На смартфоны Samsung по всему миру стали поступать загадочные уведомления, рассылаемые производителем и состоящие из одного символа «1». Проблема оказалась массовой и породила множество слухов, а Samsung списал массовую рассылку на технический сбой.
Странности Samsung
Владельцы смартфонов Samsung в течение нескольких дней получали загадочные уведомления на свои гаджеты, рассылаемые самим производителем. Оно поступало через сервис Find My Mobile, предназначенный для защиты устройства от кражи путем удаленной блокировки и поиска его в случае потери.
Уведомление, отправленное Samsung через собственный сервис безопасности, содержало лишь один символ – цифру «1», и называлось оно при этом точно так же. Если пользователь нажимал на него, то оно просто исчезало, и никаких других событий после этого не происходило.
Рассылка велась массово, однако точное число смартфонов, на которые поступили уведомления, на момент публикации материала известно не было. С подобным столкнулись владельцы самых разных моделей смартфонов корейского вендора, как актуальных, так и выпущенных несколько лет назад.
«Пугающая» цифра
В числе тех, кто получил таинственное уведомление был и сотрудник портала The Verge Сэм Байфорд (Sam Byford). По его словам, сообщение пришло на тестируемую им раскладушку Samsung Galaxy Z Flip, дебютировавшую в первой половине февраля 2020 г.
Уведомление, как пишет Android Authority, поступило на телефоны как минимум жителей Австралии, Германии, Индии, Новой Зеландии, Таиланда и Японии. На него также жаловались пользователи Reddit из Южной Африки.
В официальном коммьюнити Samsung 19 февраля 2020 г. пользователем AshySlashy была создана тема, освещающая сложившуюся ситуацию. Всего за несколько часов она набрала более 370 ответов – многочисленные респонденты сообщали о получении аналогичных уведомлений, указывали модели своих смартфонов и даже строили теории их появления.
Среди них были предположения, что если необычное сообщение поступает через Find My Mobile, то это может означать, что смартфон ранее был украден и затем каким-то образом вновь оказался в продаже у ретейлера. Также высказывались предположения о хакерских атаках, а ресурс Phandroid в своем официальном Twitter-аккаунте сообщил, что ждет появления теорий заговора относительно природы нашумевшего уведомления.
Истинная причина
Ни одна из предложенных пользователями теорий в итоге не получила подтверждения. Компания Samsung раскрыла истинную причину возникновения рассылки, напугавшей так много пользователей – виноват во всем оказался банальный технический сбой.
«Уведомление от Find My Mobile появилось на ограниченном количестве устройств Samsung Galaxy. Оно было отправлено непреднамеренно в процессе внутреннего тестирования, и оно никак не влияет на ваше устройство. Мы приносим извинения за любые неудобства», – сказано в сообщении компании, опубликованном в ее блоге в Twitter.
Компания не стала уточнять, как много людей могли получить подобное уведомление. Также она не сообщила, что именно она тестировала перед случайной его отправкой.