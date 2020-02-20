Операционные технологии управляют оборудованием в критически важных инфраструктурах. И они отделены от традиционных ИТ-сетей. Их интеграция - одна из основ Индустрии 4.0. Но 90% компаний отдаляются от цели, потому что не могут обеспечить безопасность ОТ-сетей.

ОТ-системы, управляющие оборудованием в КИИ - под серьезной угрозой. В 85% случаев они беззащитны даже перед повторными атаками одних и тех же зловредов. Всему виной - цифровизация, которая вынуждает ОТ- и ИТ-сети интегрироваться. Данные становятся ближе к оборудованию КИИ, а хакеры - к данным.

Samsung разослал пугающие уведомления владельцам смартфонов по всему миру

На смартфоны Samsung по всему миру стали поступать загадочные уведомления, рассылаемые производителем и состоящие из одного символа «1». Проблема оказалась массовой и породила множество слухов, а Samsung списал массовую рассылку на технический сбой.



Странности Samsung

Владельцы смартфонов Samsung в течение нескольких дней получали загадочные уведомления на свои гаджеты, рассылаемые самим производителем. Оно поступало через сервис Find My Mobile, предназначенный для защиты устройства от кражи путем удаленной блокировки и поиска его в случае потери.

Уведомление, отправленное Samsung через собственный сервис безопасности, содержало лишь один символ – цифру «1», и называлось оно при этом точно так же. Если пользователь нажимал на него, то оно просто исчезало, и никаких других событий после этого не происходило.

Таинственное послание Samsung застало врасплох пользователей по всему миру

Рассылка велась массово, однако точное число смартфонов, на которые поступили уведомления, на момент публикации материала известно не было. С подобным столкнулись владельцы самых разных моделей смартфонов корейского вендора, как актуальных, так и выпущенных несколько лет назад.

«Пугающая» цифра

В числе тех, кто получил таинственное уведомление был и сотрудник портала The Verge Сэм Байфорд (Sam Byford). По его словам, сообщение пришло на тестируемую им раскладушку Samsung Galaxy Z Flip, дебютировавшую в первой половине февраля 2020 г.

Уведомление, поступившее на Z Flip

Уведомление, как пишет Android Authority, поступило на телефоны как минимум жителей Австралии, Германии, Индии, Новой Зеландии, Таиланда и Японии. На него также жаловались пользователи Reddit из Южной Африки.

В официальном коммьюнити Samsung 19 февраля 2020 г. пользователем AshySlashy была создана тема, освещающая сложившуюся ситуацию. Всего за несколько часов она набрала более 370 ответов – многочисленные респонденты сообщали о получении аналогичных уведомлений, указывали модели своих смартфонов и даже строили теории их появления.

Phandroid был в ожидании теорий заговора

Среди них были предположения, что если необычное сообщение поступает через Find My Mobile, то это может означать, что смартфон ранее был украден и затем каким-то образом вновь оказался в продаже у ретейлера. Также высказывались предположения о хакерских атаках, а ресурс Phandroid в своем официальном Twitter-аккаунте сообщил, что ждет появления теорий заговора относительно природы нашумевшего уведомления.

Истинная причина

Ни одна из предложенных пользователями теорий в итоге не получила подтверждения. Компания Samsung раскрыла истинную причину возникновения рассылки, напугавшей так много пользователей – виноват во всем оказался банальный технический сбой.

Официальный ответ Samsung

«Уведомление от Find My Mobile появилось на ограниченном количестве устройств Samsung Galaxy. Оно было отправлено непреднамеренно в процессе внутреннего тестирования, и оно никак не влияет на ваше устройство. Мы приносим извинения за любые неудобства», – сказано в сообщении компании, опубликованном в ее блоге в Twitter.

Компания не стала уточнять, как много людей могли получить подобное уведомление. Также она не сообщила, что именно она тестировала перед случайной его отправкой.