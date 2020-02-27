Операционные технологии управляют оборудованием в критически важных инфраструктурах. И они отделены от традиционных ИТ-сетей. Их интеграция - одна из основ Индустрии 4.0. Но 90% компаний отдаляются от цели, потому что не могут обеспечить безопасность ОТ-сетей.

ОТ-системы, управляющие оборудованием в КИИ - под серьезной угрозой. В 85% случаев они беззащитны даже перед повторными атаками одних и тех же зловредов. Всему виной - цифровизация, которая вынуждает ОТ- и ИТ-сети интегрироваться. Данные становятся ближе к оборудованию КИИ, а хакеры - к данным.

Хакеры научились делать покупки через PayPal за чужой счет

Несколько жителей Германии обнаружили, что якобы покупали что-то в магазинах сети Target и кофейнях Starbucks на другом полушарии. Есть сведения, что киберзлоумышленники используют уязвимость в платежной системе PayPal.

Покупки с того края света

Киберзлоумышленники используют какой-то загадочный способ, чтобы выставлять ничего не подозревающим пользователям PayPal крупные счета на оплату, то есть, по сути, красть их средства. К настоящему моменту известно о ряде случаев, когда обладатели счетов в платежной системе PayPal, проживающие в Германии, с удивлением обнаруживали, что они что-то покупали в подразделениях американских торговых сетей Target и Starbucks.

Мошеннические транзакции имеют различные размеры — от 1,73 до 1800 евро. Начинается все с «пробного» перевода от 0,01 до 4 евро, после чего запрашиваются уже совсем другие суммы.

К настоящему моменту известно о 13 подразделениях Target, от лица которых выставлялись счета. Все они располагаются в штатах Нью-Йорк и Северная Каролина в США.

Необходимо отметить, что все пострадавшие аккаунты PayPal привязаны к системе GooglePay. Но с чем именно связано произошедшее, с проблемами PayPal или уязвимостями GooglePay, остается пока неясным.

Киберзлоумышленники каким-то образом выставляют фальшивые платежи в PayPal

В Facebookуже создана немецкоязычная группа GooglePay / Paypal / TargetHack 2020, объединившая тех, кто пострадал от мошеннических транзакций. В ней на данный момент 109 человек. Не исключено, что это не все жертвы.

В PayPal признали проблему и, хотя и не сразу, решили компенсировать жертвам их потери.

Годовалой давности уязвимость?

После того как немецкие СМИ обратили внимание на эту ситуацию, исследователь по кибербезопасности Маркус Фенке (MarcusFenke), известный как Iblue, написал в Twitter, что проблема может быть связана с критической уязвимостью, которую обнаружил в PayPal еще год назад Андреас Майер (AndresMayer). Майер в качестве фрилансера сотрудничает с фирмой ExablueGmbH, которую возглавляет Фенке. Информацию об уязвимости в PayPal передали сразу же.

По данным эксперта, подключение PayPal к GooglePay позволяет производить бесконтактные платежи через виртуальную кредитную карту. При этом уязвимость позволяет другим пользователям мобильных устройств, находящимся в диапазоне действия беспроводного платежного протокола, считывать данные с виртуальной кредитной карты и снимать деньги с аккаунта в PayPal без авторизации и ограничений размера транзакций.

Однако эта уязвимость никак не объясняет, почему жертвам в Германии выставляли счета из США.

«Если речь идет действительно об уязвимости, выявленной Iblue, то не факт, что она была изучена полностью, — считает Михаил Зайцев, эксперт по информационной безопасности компании SECConsultServices. — С другой стороны, информации немного, и однозначно указывать, кто кроме мошенников является виновником проблемы, пока не представляется возможным. То, что PayPal взялся возмещать убытки, может указывать на то, что мошенники воспользовались какими-то ошибками в инфраструктуре именно этого сервиса, но дело может быть и в чем-то совсем другом».

Со своей стороны, Маркус Фенке полагает, что для проведения транзакций вроде тех, что наблюдались в Германии, киберзлоумышленникам достаточно знать номер виртуальной платежной карты и дату окончания ее работы. Поэтому Фенке рекомендует отказаться от бесконтактных платежей с применением PayPal, по крайней мере пока проблема не будет устранена.