Операционные технологии управляют оборудованием в критически важных инфраструктурах. И они отделены от традиционных ИТ-сетей. Их интеграция - одна из основ Индустрии 4.0. Но 90% компаний отдаляются от цели, потому что не могут обеспечить безопасность ОТ-сетей.

ОТ-системы, управляющие оборудованием в КИИ - под серьезной угрозой. В 85% случаев они беззащитны даже перед повторными атаками одних и тех же зловредов. Всему виной - цифровизация, которая вынуждает ОТ- и ИТ-сети интегрироваться. Данные становятся ближе к оборудованию КИИ, а хакеры - к данным.

Российские разработчики попросили у властей налоговых льгот и гибели инсорса

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Российская ИТ-индустрия надеется, что с приходом нового руководства Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ему удастся наладить диалог между компаниями и органами власти. Свое видение необходимых мер по развитию ИТ-рынка и ускорению цифровизации страны ассоциация «Руссофт» изложила в письма, направленном главе Министерства.

Знакомые все лица

Как стало известно CNews, 20 февраля ассоциация «Руссофт» послала главе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву письмо, в котором предложила меры по стимулированию российского ИТ-рынка и процесса перехода на российское ПО, решению кадрового вопроса и т. д. Это произошло после встречи министра и главы «Руссофта» Валентина Макарова на экспертном совете Совета Федерации в Самаре 19 февраля.

Внезапная смена правительства России в январе 2020 г. и последовавшие кадровые перемены вызвала положительную реакцию ИТ-рынка. В стране появился первый «премьер-айтишник» Михаил Мишустин, а на должность главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций был назначен Максут Шадаев, давно знакомый российскому рынку по работе и в госструктурах и в ряде ИТ-компаний.

Ассоциация «Руссофт», основанная в 2004 г., объединяет более 160 компаний, в том числе таких лидеров отечественного и мирового рынка, как «1С», Abbyy, EPAM, Parallels, «Лаборатория Касперского».

Предлагаемые в письме меры разбиты на шесть разделов — снижение налоговой нагрузки; поддержка экспорта; изменение тактики импортозамещения в сфере ИТ; подготовка ИТ-кадров; вовлечение ИТ-бизнеса в процесс законотворчества и реализацию государственных проектов; общие меры развития содействию ИТ-индустрии.

Глава «Руссофт» Валентин Макаров

Снижение налоговой нагрузки

Среди предлагаемых мер — бессрочное продление льготы по оплате страховых взносов, включение в число льготников разработчиков встроенного ПО. Кроме того, предлагается внести изменение в расчет структуры доходов компаний, претендующих на льготы. Сейчас субсидии государства (например, гранты Минпромторга) не подпадают под критерий «90% дохода от разработки ПО». Поэтому компания, получившая грант может не получить льготы по налогам что, как считает Валентин Макаров «против логики».

Первые налоговые льготы для ИТ-компаний были введены в 2011 г. еще при Игоре Щеголеве. Компании численностью от 50 человек, у которых 90% выручки составляют доходы от разработки программного обеспечения, стали платить в государственные социальные фонды 14% вместо «обычных» 34%. В дальнейшем условия менялись в сторону смягчения, например, порог численности снизился до 7 сотрудников. Срок действия льгот несколько раз продлялся, сейчас они действуют до 2023 г. Добавлялись льготные режимы от регионов, появлялись особые экономические зоны, с зарплаты высококвалифицированных иностранных сотрудников разрешили брать 13% подоходного налога, а не 30%. При реализации проекта компанией из рейтинга CNews100 Фонд развития промышленности готов давать кредит под 1% годовых.

Минпромторг готов раздавать льготные кредиты для ИТ-проектов, которые реализуют участники рейтинга CNews100

Среди последних новостей — обсуждается вопрос о предоставлении льгот на 10 лет разработчикам средств искусственного интеллекта.

Отмена НДС должна будет стимулировать цифровую трансформации, развитие внутреннего рынка ИТ-услуг и служить «дестимулированию инсорсинга».

Последнее утверждение несколько спорно. Инсорсинг — больная тема российского ИТ-рынка, однако большинство инсорсинговых структур, лишающих «обычные» ИТ-компании кадров за счет практически неограниченных финансовых возможностей, принадлежат или государственным предприятиям или монополиям разной степени «естественности». И они найдут на кого переложить затраты.

Также предложено ввести ограничения на максимальный суммарный уровень доли налогов в расходах инновационных компаний в 15%. Аргументировал это Валентин Макаров в разговоре с CNews тем, что в США этот уровень — 14%, для того, чтобы наши разработчики не перетекали на Запад необходимо добиться паритета в налогообложении.

Поддержка экспорта

В этом разделе три предложения. Во-первых, предлагается возврат разработчику из начисленных налогов или в виде субсидии 3% от объема экспорта. Во-вторых — создание виртуальной (экс-территориальной) зоны для ИТ-компаний с перспективой отмены валютного контроля для ее резидентов. И, наконец, увеличение финансирования Фонда Росинфокоминвест как специализированного инструмента поддержки ИТ-экспорта. При этом ИТ-Ассоциации должны обладать функциями операторов бизнес-миссий, поддерживаемых Фондом.

Максут Шадаев работал на российском ИТ-рынке и в коммерческих и в государственных структурах

Помогать российским разработчикам завоевывать мир — дело благое, однако, если верить их собственным заявлениям, «в мире» у них дела и так идут лучше, чем в России, продажи растут быстрее.

Стоит отметить, что и сейчас меры государством реализуются меры по поддержке экспортеров. Например, компании, занятые экспортом ИТ-услуг, добились от властей, чтобы им, так же как и экспортерам товаров, возвращался НДС на расходы, понесенные на территории России. Создан Российский экспортный центр, помогающий российским ИТ-компаниям осваивать дальнее зарубежье. Пример создания экстерриториальной зоны тоже есть, таковой статус получило «Сколково».

Изменение тактики импортозамещения

Предлагается перейти от «лоскутного» импортозамещения к созданию платформенных решений. В разработке этих платформ предлагается привлечь госкорпорации как будущих потребителей. Для стимулирования внедрения этих платформ госкорпорациям предлагается выделять государственное финансирование.

Идея создавать стеки отечественных решений не нова— в сентябре 2018 г. ассоциация «Отечественный софт» высказала намерение создать каталог готовых стеков совместимого друг с другом российского ПО. В феврале 2020 г. на слушаниях в Совете Федерации каталог упоминался все еще в будущем времени.

Идея создать каталог гарантированно совместимых отечественных продуктов не нова, но по-прежнему актуальна

Поскольку проблемы с обеспечением ИТ-безопасности становятся все важнее, то предлагается сделать вопросы технологической независимости и безопасности информационных и киберфизических систем приоритетами государственной политики импортозамещения в области ИТ.

Тут не поспоришь. Хотя, по заявлениям российских ИТ-безопасников, доля западных компаний на этом рынке и так невелика.

Кадры

То, что кадров не хватает сейчас и не будет в еще большей степени хватать в будущем — общее место. Ситуация усугубляется тем, что в большинстве ведущих вузов страны количество ИТ-кафедр, собственных и «фирменных», и так уже зашкаливает. А ведь теоретически институты (в соответствие с их исходным профилем) должны готовить еще физиков, химиков, математиков, наконец.

Тем не менее, среди предложений— снятие барьеров на пути вовлечения бизнеса в процесс подготовки кадров, содействие созданию профильных кафедр ИТ-компаний в вузах. И, конечно, увеличение набора студентов на ИТ-специальности.

Кроме того, предполагается создание системы мер для стимулирования бизнеса развивать системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки ИТ-специалистов. По замыслу, переподготавливая кадры своими силами бизнес-структуры будут в меньшем количестве забирать их у ИТ-компаний.

Участие ИТ-ассоциаций в законотворчестве и реализации государственных проектов

«Руссофт» предлагает установить «прямой и регулярный» диалог Минцифры с профильными ассоциациями, их вовлечение в процесс разработки законопроектов и подзаконных актов.

Среди таковых актов в письме отмечены законопроект по «регуляторным песочницам» для опытного внедрения киберфизических систем нового технологического уклада; подзаконные актов о предустановке отечественного ПО на мобильных устройствах, об регулировании работы удостоверяющих центров.

Диалог лучше, чем отсутствие диалога, тут не поспоришь. Участие в нем крупных ассоциаций — некоторая защита от лоббизма отдельных компаний. Хотелось бы надеяться.

Общие меры развития содействию ИТ-индустрии

В этом разделе предлагается обеспечить частичное финансирование перехода на отечественные «цифровые» продукты, разработанные частными компаниями, развивать независимые платформенные решения на базе системного ПО и технологически независимых сред программирования и инструментов программной инженерии, в том числе — с использованием открытого программного обеспечения.

А для ускорения развития отечественного программного обеспечения с использованием open-source предполагается стимулировать российских специалистов участвовать в международных проектах с открытым кодом. Это, помимо прочего, даст им опыт работы в высококонкурентной международной среде.

В надежде славы и добра

Как отметил Валентин Макаров, прошлому главе министерства, Константину Носкову, ассоциация «Руссофт» также направляла свои предложения, но они остались без ответа.

Комментируя CNews предложения, посланные Максуту Шадаеву, глава ассоциации признал, что не все, написанное в письме удастся осуществить, однако «главное – не конкретные предложения, а приглашение к диалогу. А предложения – это направления разговора, который будет только началом пути».

Продолжить диалог с Минцифрой Валентин Макаров надеется уже на следующей, предпраздничной, неделе.

Ассоциация «Руссофт» — крупнейшее в России объединением компаний-разработчиков программного обеспечения. Она основана в 2004 г. после объединения Консорциума разработчиков информационных технологий «Форт Росс» и ассоциации NSDA. Сейчас «Руссофт объединяет в своих рядах более 160 компаний со штатом более 65 тыс. человек. Среди ее членов — крупнейшие российские и иностранные компании, такие как «1С», Abbyy, Dassault Systems, Data Fort, EPAM Systems, ICL Services, Mail.Ru Cloud Solutions, Parallels, SAP Labs, «Диасофт», «Лаборатория Касперского», «Новые облачные технологии», ряд региональных ИТ-ассоциаций.