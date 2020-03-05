Операционные технологии управляют оборудованием в критически важных инфраструктурах. И они отделены от традиционных ИТ-сетей. Их интеграция - одна из основ Индустрии 4.0. Но 90% компаний отдаляются от цели, потому что не могут обеспечить безопасность ОТ-сетей.

ОТ-системы, управляющие оборудованием в КИИ - под серьезной угрозой. В 85% случаев они беззащитны даже перед повторными атаками одних и тех же зловредов. Всему виной - цифровизация, которая вынуждает ОТ- и ИТ-сети интегрироваться. Данные становятся ближе к оборудованию КИИ, а хакеры - к данным.

«Касперский» закрыл офисы в Китае

Теперь и «Касперский»

«Лаборатория Касперского», российский разработчик программного обеспечения в сфере информационной безопасности, временно закрыла свои офисы в Китае из-за коронавируса COVID-19. Об этом сообщило информагентство «Интерфакс» со ссылкой на директора по работе с персоналом компании Марину Алексееву.

По словам Алексеевой, сотрудники «Касперского» в Пекине, Тяньцзине и Шанхае в настоящее время работают из дома. В других странах Азиатско-Тихоокеанского региона в «Лаборатории Касперского» установлен гибкий график работы.

Компания просит всех сотрудников в ближайшее время воздержаться от командировок, особенно в те страны, где зафиксировано много случаев заражения коронавирусом. В течение двух недель после возвращения из этих стран сотрудникам рекомендуется работать из дома.

«Лаборатория Касперского» закрыла свои офисы в Китае и посоветовала сотрудникам воздержаться от поездок за границу

По состоянию на 5 марта 2020 г., в мире зафиксировано свыше 95 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них около 80 тыс. на территории материкового Китая. Скончались более 3,2 тыс. человек.

Закрытие офисов и отмена мероприятий

Эпидемия коронавируса, начавшаяся в декабре 2019 г, уже повлияла на работу ряда крупных компаний. Так, в конце января 2020 г. о временном закрытии офисов корпорации Google в Китае и на Тайване писало издание The Verge.

Примерно в то же время Apple закрыла все свои офисы и магазины в Китае и к концу февраля 2020 г. свою работу возобновили лишь часть из них. Также была приостановлена работа фабрик компании Foxconn, главного партнера Apple по сборке ее гаджетов. В результате возникла угроза переноса премьеры и старта продаж нового дешевого смартфона Apple, iPhone 9, дебют которого был запланирован на март 2020 г. Также появилась вероятность переноса осенней конференции Apple, в рамках которой она ежегодно представляет новые флагманские смартфоны.

В начале марта 2020 г. южнокорейские гиганты Samsung Electronics и LG Innotek заявили о вынужденном закрытии нескольких заводов в городе Куми, на которых были зафиксированы вспышки инфекций. На этих предприятиях, напомним, Samsung производит смартфоны Galaxy Z Flip и Galaxy S20, а LG – модули камер для смартфонов, в том числе по заказу Apple.

Чтобы не допустить распространения инфекции по всему миру отменяют массовые мероприятия. Одной из жертв разгоревшейся эпидемии стала известная выставка мобильных гаджетов Mobile World Congress 2020. Она должна была пройти в конце февраля 2020 г. в Барселоне, но организаторы отменили ее, сославшись на возможность распространения вируса в Испании. За несколько дней до отмены выставки от участия в ней отказались более 30 компаний со всего мира. В список вошли в первую очередь производители мобильной электроники – Nokia, ZTE, Vivo, LG, Sony, Ulefone, Umidigi и другие. К ним присоединились телеком-гиганты Ericsson, AT&T, Deutsche Telekom, Sprint, NTT DoCoMo и др. Американские технокомпании тоже изъявили желание пропустить выставку – от участия в ней отказались Amazon, Facebook, Intel и Cisco. Аналогичное решение приняли Nvidia, Volvo, McAfee, Mediatek и др.

Влияние на экономику

Некоторые эксперты считают, что эпидемия коронавирусной инфекции в обозримом будущем будет иметь серьезные последствия как для китайской, так и для мировой экономики.

Эпидемия коронавируса продолжается

В частности, профессор финансов Пекинского университета Майкл Петтис (Michael Pettis) ранее указывал на снижение уровня потребления в Китае, в том числе и потому, что «люди не ходят в рестораны и бары». По его словам, остановка тех или иных составных частей экономики страны приведет к глобальным последствиям, поскольку Китай является двигателем роста для многих экономик мира. Петтис отмечал, что экономические проблемы Китая могут стать причиной замедления темпов общемирового развития.

Президент Всемирного экономического форума (ВЭФ) Берге Бренде (Børge Brende) также считает, что «мир столкнулся с замедлением глобальной экономики». Он предполагает, что мировая экономика может стать очень уязвимой к любым внешним потрясениям, которые способны спровоцировать глобальную рецессию.

Аналитики исследовательской компании IDC предсказывают масштабные изменения на рынке потребительской электроники и сервисов на фоне эпидемии.

В первую очередь, по мнению экспертов IDC, проблема затронет китайский рынок клиентских устройств – по итогам I квартала их продажи в этой стране упадут на 30-40%. Прогноз на оставшиеся три квартала 2020 г. они пока не дается, лишь выдвигается предположение, что если в марте 2020 г. распространение вируса прекратится, то падение рынка за весь год не превысит 10%.

Эпидемиологическая обстановка в мире заставляет людей реже выходить из дома, что, по мнению специалистов IDC, может спровоцировать волну закрытия офлайн-магазинов. Потребители, опасающиеся за свое здоровье и не желающие проводить много времени в общественных местах, станут активнее пользоваться платформами электронной коммерции.

Одновременно с этим может вырасти спрос на игровые устройства – производительные ПК и ноутбуки, а также геймерские смартфоны. Коронавирус также будет способствовать развитию рынка онлайн-обучения. К тому же, студентам, вынужденным получать образование не в вузах, а в интернете, тоже потребуется дополнительная техника.

Скачок продаж клиентской электроники в краткосрочной перспективе может привести к временному дефициту комплектующих для устройств. Это напрямую связано с закрытием многочисленных заводов, расположенных на территории Китая на фоне распространения нового вируса.