Операционные технологии управляют оборудованием в критически важных инфраструктурах. И они отделены от традиционных ИТ-сетей. Их интеграция - одна из основ Индустрии 4.0. Но 90% компаний отдаляются от цели, потому что не могут обеспечить безопасность ОТ-сетей.

ОТ-системы, управляющие оборудованием в КИИ - под серьезной угрозой. В 85% случаев они беззащитны даже перед повторными атаками одних и тех же зловредов. Всему виной - цифровизация, которая вынуждает ОТ- и ИТ-сети интегрироваться. Данные становятся ближе к оборудованию КИИ, а хакеры - к данным.

В Сети продается обновляемая база данных экспортно-импортных сделок в России за 8 лет

В свободном доступе оказались полные декларации всех участников внешнеэкономической деятельности России. Присутствие базы в интернете уже признано незаконным. Решение суда будет передано в Роскомнадзор для блокировки ресурсов.

Таможенная утечка

В Сеть утекла полная база данных по всем экспортно-импортным операциям российских компаний за последние восемь лет с указанием всех их параметров. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре (ММТП).

Непосредственно утечку обнаружила Северная транспортная прокуратура, занимавшаяся накануне мониторингом нахождения в свободном доступе запрещенной информации.

«На одном из сайтов указано на наличие в продаже полной, регулярно обновляющейся таможенной базы данных по всем экспортно-импортным операциям российских компаний за 2012-2019 годы (по всем таможенным постам России)», — отметили в ММТП.

По факту инцидента прокуратурой в Мещанский районный суд Москвы было направлено административное исковое заявление о признании информации запрещенной на территории России. По данным «Интерфакса», решением суда требования прокурора были признаны законными и удовлетворены в полном объеме.

В интернет-продаже всплыла подробная база всех участников ВЭД России

После вступления в законную силу решение суда будет направлено в Роскомнадзор для включения сетевых адресов интернет-страниц, содержащих запрещенную информацию в Единый реестр информации, распространение которой на территории РФ запрещено, заверяют в ММТП.

Что именно содержит база

В ММТП уточняют, что выявленный ресурс содержит полные декларации всех участников внешнеэкономической деятельности России, сведения об оформленных товарах, с указанием номеров деклараций, ИНН отправителя, получателя, декларанта, страны происхождения товаров, номеров транспортных средств, фамилий, имен, отчеств их представителей, контактные телефоны, а также сведения о рисках.

«Между тем, предлагаемые на сайте к приобретению базы данных таможенных органов содержат в себе информацию ограниченного доступа и персональные данные», — подчеркнули в ведомстве.

Штрафы за покупку краденных баз

Тема утечек и продаж украденных баз в России и в мире не нова. Однако напомним, в нашей стране вскоре может появиться ответственность даже за покупку и дальнейшее использование украденных персональных данных.

В ноябре 2019 г. CNews писал, что по словам руководителя Роскомнадзора Александра Жарова, его ведомство уже готовит соответствующие предложения.

«Мы готовим пакет предложений, направленных на регламентацию внутреннего контроля за обработкой персональных данных и установлением административной ответственности не только за распространение персональных данных, полученных незаконным путем, но и за их приобретение и последующее их использование», — ранее заявлял Жарова.

Под ответственностью подразумеваются штрафы, которые будут налагаться на лиц, покупающих и использующих украденные персональные данные. Размер штрафов пока не установлен — он будет определен после принятия закона, который увеличит штрафы за хранение персональных данных россиян за рубежом.

Чиновник сообщил, что соответствующие поправки к действующему законодательству будут разработаны и внесены в Госдуму к весенней сессии. Ведомство рассчитывает на активное общественное обсуждение инициативы гражданами и бизнесом.