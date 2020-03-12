Новое в СХД
Как управлять корпоративными приложениями в мультиоблачных средах
Безопасность
Решения SD-WAN должны развиваться в тесном взаимодействии с информационной безопасностью
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

В Сети продается обновляемая база данных экспортно-импортных сделок в России за 8 лет

Безопасность Стратегия безопасности Бизнес Законодательство ИТ в госсекторе
, Текст: Денис Воейков

В свободном доступе оказались полные декларации всех участников внешнеэкономической деятельности России. Присутствие базы в интернете уже признано незаконным. Решение суда будет передано в Роскомнадзор для блокировки ресурсов.

Таможенная утечка

В Сеть утекла полная база данных по всем экспортно-импортным операциям российских компаний за последние восемь лет с указанием всех их параметров. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре (ММТП).

Непосредственно утечку обнаружила Северная транспортная прокуратура, занимавшаяся накануне мониторингом нахождения в свободном доступе запрещенной информации.

«На одном из сайтов указано на наличие в продаже полной, регулярно обновляющейся таможенной базы данных по всем экспортно-импортным операциям российских компаний за 2012-2019 годы (по всем таможенным постам России)», — отметили в ММТП.

По факту инцидента прокуратурой в Мещанский районный суд Москвы было направлено административное исковое заявление о признании информации запрещенной на территории России. По данным «Интерфакса», решением суда требования прокурора были признаны законными и удовлетворены в полном объеме.

fts600.jpg
В интернет-продаже всплыла подробная база всех участников ВЭД России

После вступления в законную силу решение суда будет направлено в Роскомнадзор для включения сетевых адресов интернет-страниц, содержащих запрещенную информацию в Единый реестр информации, распространение которой на территории РФ запрещено, заверяют в ММТП.

Что именно содержит база

В ММТП уточняют, что выявленный ресурс содержит полные декларации всех участников внешнеэкономической деятельности России, сведения об оформленных товарах, с указанием номеров деклараций, ИНН отправителя, получателя, декларанта, страны происхождения товаров, номеров транспортных средств, фамилий, имен, отчеств их представителей, контактные телефоны, а также сведения о рисках.

«Между тем, предлагаемые на сайте к приобретению базы данных таможенных органов содержат в себе информацию ограниченного доступа и персональные данные», — подчеркнули в ведомстве.

Штрафы за покупку краденных баз

Тема утечек и продаж украденных баз в России и в мире не нова. Однако напомним, в нашей стране вскоре может появиться ответственность даже за покупку и дальнейшее использование украденных персональных данных.

В ноябре 2019 г. CNews писал, что по словам руководителя Роскомнадзора Александра Жарова, его ведомство уже готовит соответствующие предложения.

«Мы готовим пакет предложений, направленных на регламентацию внутреннего контроля за обработкой персональных данных и установлением административной ответственности не только за распространение персональных данных, полученных незаконным путем, но и за их приобретение и последующее их использование», — ранее заявлял Жарова.

Под ответственностью подразумеваются штрафы, которые будут налагаться на лиц, покупающих и использующих украденные персональные данные. Размер штрафов пока не установлен — он будет определен после принятия закона, который увеличит штрафы за хранение персональных данных россиян за рубежом.

Чиновник сообщил, что соответствующие поправки к действующему законодательству будут разработаны и внесены в Госдуму к весенней сессии. Ведомство рассчитывает на активное общественное обсуждение инициативы гражданами и бизнесом.

Другие материалы рубрики

В процессорах Intel нашлась опасная дыра. Ее устранение замедляет чипы в 19 раз

Банк Натальи Касперской стал банкротом

Обленившиеся хакеры взламывают своих коллег, чтобы те делали за них всю работу

Все процессоры AMD последних девяти лет беззащитны перед взломами

Сотни доменов Microsoft можно использовать для кибератак

Топ-менеджера Group-IB обвинили во взломе соцсетей и продаже краденных паролей

Техника

Самые большие HDD: выбор ZOOM

7 лучших планшетов в 2020 году: выбор ZOOM

Следим за здоровьем: полезные гаджеты в аптечку

Климатическая техника для очистки воздуха: выбор ZOOM
Показать еще
Персона месяца

Инвесторам интересен не российский интернет, а российские технологии

Кенес Ракишев

казахстанский миллионер, создатель криптосмартфона

Тема месяца

Почему программные роботы стали вдруг так популярны?

В связке с ИИ они способны выполнять контрольные и управленческие функции.

Как избавиться от старой техники и снизить затраты на печать Как автоматизировать офисную рутину: наймите «цифрового» сотрудника