Операционные технологии управляют оборудованием в критически важных инфраструктурах. И они отделены от традиционных ИТ-сетей. Их интеграция - одна из основ Индустрии 4.0. Но 90% компаний отдаляются от цели, потому что не могут обеспечить безопасность ОТ-сетей.

ОТ-системы, управляющие оборудованием в КИИ - под серьезной угрозой. В 85% случаев они беззащитны даже перед повторными атаками одних и тех же зловредов. Всему виной - цифровизация, которая вынуждает ОТ- и ИТ-сети интегрироваться. Данные становятся ближе к оборудованию КИИ, а хакеры - к данным.

Как власти России распределят 30 миллиардов на кибербезопасность

Расходы на информационную безопасность в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» составят 30,7 млрд руб. за период до 2024 г. Основная часть расходов связана с поддержкой отечественных разработчиков ПО и созданием так называемого «Суверенного интернета».

Федеральный проект «Информационная безопасность»

CNews изучил обновленный федеральный проект «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика». Документ предполагает затраты в размере 30,7 млрд руб. за период до 2024 г. включительно, из которых федеральный бюджет должен будет внести 18,1 млрд руб., внебюджетные источники — 12,6 млрд руб.

Документ пришел на смену предыдущей версии данного федерального проекта, которая предполагала затраты в размере 27,9 млрд руб. за период до 2021 г. включительно. Из этой суммы федеральный бюджет должен был выделить 15,3 млрд руб., внебюджетные источники — 12,6 млрд руб.

При подготовке прежней версии федерального проекта Совет безопасности предложил дополнительно выделить из федерального проекта 50 млрд руб., из которых 30 млрд руб. приходились бы на расходы, связанные с внедрением так называемого «Суверенного интернета». Это бы увеличило общие расходы федерального проекта «Информационная безопасность» в три раза, но данные предложения не были отражены в федеральном бюджете.

15 миллиардов на отечественных разработчиков ПО

В новой версии федерального проекта основные затраты связаны с осуществлением комплекса мер и финансовой поддержке проектов по созданию и модернизации отечественного программного обеспечения. На эти цели планируется выделить 14,8 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет должен будет выделить 5 млрд руб., внебюджетные источники — 9,8 млрд руб.

Целевые показатели федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика»

Целевые показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 1 Объем затрат на продукты и услуг в области информационной безопасности, млрд руб. 56 67 80 96 116 139 167 2 Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак, час 65 48 24 18 12 6 1 3 Доля населения, использующего отечественные средства защиты информации по субъектам РФ, (в процентах от общей численности населения, использовавшего интернет в течение последних 12 месяцев, соответствующего субъекта), процент 86 87 88 89 90 95 97 4 Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации, тыс. человек 7 8,4 10 12 14,5 17,4 20,9 5 Стоимостная доля закупаемого и арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами испольнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения, процент 50 60 70 75 80 85 90 6 Стоимостная доля закупаемого и арендуемого государственными корпорациями, компаниями с государственным участием отечественного программного обеспечения, процент 40 45 50 55 60 65 70

Еще 1,66 млрд руб. будут направлены на поддержку экспортно-ориентированных российских производителей продуктов и услуг ИКТ. Большую часть этой суммы, 1,3 млрд руб. выделят внебюджетные источники. Из федерального бюджета на эти цели будет направлено 360 млн руб.

Восемь миллиардов на «Суверенный интернет»

На расходы, связанные с «Суверенным интернетом», планируется выделить 7,94 млрд руб. В том числе 4,2 млрд руб. будут потрачены на создание информационных систем мониторинга маршрутов трафика в Сети, мониторинга и управления сетью связи общего пользования и фильтрации интернет-трафика при использовании информационных ресурсов детьми. Из этой суммы большую часть, 3,78 млрд руб. выделит федеральный бюджет, из внебюджетных источников добавят 420 млн руб.

Еще 3,74 млрд руб. из федерального бюджета будет направлено на создание национального удостоверяющего центра для обеспечения устойчивости взаимодействия устройств в российском сегменте интернета.





Запланированные результаты федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика»

Запланированный результат Общее финансирование за 2018-2024 гг. Финансирование из федерального бюджета аз 2018-2024 гг. Финансирование из внебюджетных источников за 2018-2024 гг. Общее финансирование за 2019 г. Общее финансирование за 2020 г. Общее финансирование за 2021 г. Общее финансирование за 2022 г. Общее финансирование за 2023 г. Общее финансирование аз 2024 г. 1 Определен комплекс мер и осуществлена финансовая поддержка проектов по созданию и модернизации отечественного ПО 14 785 4 999 9 786 3 708 5 253 5 823 0 0 0 2 Созданы и функционируют информационные системы мониторинга маршрутов трафика в интернете, мониторинга и управления сетью связи общего пользования и фильтрации интернет-трафика при использовании информационных ресурсов детьми 4 198 3 780 418 820 794 644 646 646 646 3 Создан национальный удостоверяющий центр для обеспечения устойчивости взаимодействия устройств в российском сегменте интернета 3 741 3 741 0 1 334 1 636 770 0 0 0 4 Введен в эксплуатацию киберполигон для обучения и тренировки специалистов и экспертов разного профиля, руководителей в области информационной безопасности и ИТ современным практикам обеспечения безопасности 1 697 1 697 0 834 454 409 0 0 0 5 Осуществлена поддержка экспортно-ориентированных российских производителей продкутов и услуг ИКТ 1 662 362 1 300 104 119 139 0 0 0 6 Создана распределенная система управления и мониторинга информационной безопасности российского государственного сегмента сети интернет с выосокой производительностью системы очистки трафика 1 137 1 137 0 207 143 132 335 263 57 7 Реализованы пилотные проекты в сфере железнодорожного транспорта в рамках разработки концепции создания единой среды мониторинга защищенности транспортных средств и грузов от деструктивных воздействий 980 480 500 0 25 955 0 0 0 8 Разработаны концепция создания единой среды мониторинга защищенности транспортных средств и грузов от деструктивных воздействий 520 20 500 0 20 500 0 0 0 9 Созданы испытательные лаборатории (экспертные лаборатории, учебные центры) для обеспечения информационной безопасности национальных сетей связи с использованием квантовых криптографических технологий 506 506 0 88 175 243 0 0 0 10 Создано и функционирует в Академии криптографии РФ специализированное подразделение, осуществляющее информационно-аналитическое обеспечение и коориднацию участия российских экспертов в деятельности основных международных организаций, соуществляющих разработку международных документво по стандартизации в области криптографии и безопасности информационных технологий 440 440 0 90 70 70 70 70 70 11 Оказана финансовая поддержка органам государственной власти субъектов РФ по реализации требвоаний №187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры" в не менее, чем одном пилотном субъекте 300 300 0 0 150 150 0 0 0 12 Созданы опытный образец первой очереди государственной информационной системы национальной базы знаний индикаторов вредоносной активновсти 120 120 0 6 44 70 0 0 0 13 Разработаны и реализованы меры по выделению грантов аспирантам и молодым ученым и проведению научно-образовательных и проектных мероприятий в области информационной безопасности для задач цифровой экономики 120 120 0 0 55 65 0 0 0 14 АНО "Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий" выполнены отдельные мероприятий национальной программы "Цифровая экономика РФ" 104 104 0 34 34 34 0 0 0 15 Разработаны типовые технологические решения по созданию защищенных программно-аппаратных комплексов, реализующих технологии распознавания образцов (компьютерного зрения), для использования на беспилотных транспортных средствах 100 75 25 0 50 50 0 0 0 16 Разработаны архитектура и прототип антивирусного мультисканера для проверки на наличие признаков вредоносной активности, определены необходимые ресурсы, проведена его опытная эксплуатация 90 90 0 30 30 30 0 0 0 17 Проведен анализ существующих и перспективных средств защиты информации 60 0 60 20 20 20 0 0 0 18 Разработаны, приняты, гармонизированы и реализованы стандарты обработки массивов больших данных, стандарты информационной безопасности в системах, реализующих облачные, туманные, квантовые технологии, в системах виртуальной и дополненной реальности, и технологии искуственного интеллекта. Утверждение новых межгосударственных стандартов и изменений в дейсвующие стандарты в сфере информационной безопасности для стран ЕАЭС 53 53 0 23 23 7 0 0 0 19 Разработаны стандарты обеспечения информационной безопасности микропроцессорных систем управления для автомобильного, железнодорожного и авиационного транспорта, расположенных на транспортной инфраструктуре 50 25 25 0 0 50 0 0 0 20 Разработана информационно-справочная система, позволяющая бизнесу определять свое соответствие требованиям российского и международного законодательства, а также отраслевым, национальным и международным стандартам в области информационной безопасности 46 46 0 35 11 0 0 0 0 21 Проведены научно-исследовательские и научно-методические работы по темам определения потребности в кадрах в области информационной безопасности, разработке методического аппарата оценки степени подготовленности государсвтенных гражданских служащих и актуализации существующих и разработка новых прфоессиональных стандартов 30 30 0 10 10 10 0 0 0 22 Проведен мониторинг использования российскими компаниями - производителями компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования отечественных комплектующих, включая электронную компонентную базу (ЭКБ) 6 6 0 2 2 2 0 0 0 23 Разработан проект федерального закона о регулировании криптографической деятельности в РФ 6 6 0 0 2 4 0 0 0

В то же время в нынешней версии федерального проекта, по крайней мере напрямую, отсутствуют расходы на самое дорогостоящее мероприятия в рамках «Суверенного интернета» — закупку государством аппаратно-программных средств для мониторинга и управления сетями связи общего пользователя. В то же время Совет безопасности предлагал потратить на это 20 млрд руб.

Сеть связи для госорганов и киберполигон по ИБ

На создание распределенной системы управления и мониторинга информационной безопасности российского государственного сегмента интернета с высокой производительностью системы очистки трафика федеральный бюджет направит 1,14 млрд руб. Речь идет о сети Rsnet, через которую органы государственной власти выходят в интернет, и за работу которой отвечает Федеральная служба охраны (ФСО).

На создание киберполигона для обучения и тренировки специалистов и экспертов разного профиля, руководителей в области информационной безопасности и ИТ современным практикам обеспечения безопасности федеральный бюджет выделит 1,7 млрд руб. В конце 2019 г. Минкомсвязи выделило «Ростелекому» субсидии в размере 360 млн руб. на создание данного полигона.

ИБ и транспорт

920 млн руб. федеральный бюджет выделит на реализацию пилотных проектов в сфере железнодорожного транспорта в рамках разработки концепции создания единой среды мониторинга защищенности транспортных средств и грузов от деструктивных воздействий.

520 млн руб. будет выделено на разработку концепции созданий единой среды мониторинга защищенности транспортных средств и грузов от деструктивных воздействий. Еще 100 млн руб. будут направлены а на разработку типовых технологических решений по созданию защищенных программно-аппаратных комплексов, реализующих технологии распознавания образцов (компьютерное зрение), для использования на беспилотных транспортных средствах.

Квантовые технологии и антивирусная защита

506 млн руб. будет направлено на создание испытательных лабораторий для обеспечения информационной безопасности национальных сетей связи с использованием квантовых криптографических технологий. Проект реализуется поволжской компанией «Смартс» совместно с Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информатики, точной механики и оптики (ИТМО). «Смартс» уже получил грант в размере 87 млн руб. от подведомственного Минкомсвязи Российского фонда развития информационных технологий.

440 млн руб. будет потрачено на создание в Академии криптографии специализированного подразделения, осуществляющего информационно-аналитическое обеспечение и координацию участия российских экспертов в деятельности основных международных документов по стандартизации в области криптографии и безопасности информационных технологий.

300 млн руб. из федерального бюджета будет направлено на оказание финансовой поддержки органам государственной власти субъектов федерации по реализации требований закона «О безопасности критической информационной инфраструктуры». Совет безопасности считал необходимым выделить на эти цели значительно большую сумму — 5 млрд руб.

120 млн руб. федеральный бюджет выделит на создание опытного образца первой очереди государственной информационной системы национальной базы знаний индикаторов вредоносной активности. Еще 90 млн руб. будет направлено на разработку архитектуры и прототипа антивирусного мультисканера для проверки на наличие признаков вредоносной активности.

Аналогичная сумма должна была быть выделена на гранты аспирантам и молодым ученым и проведение научно-образовательных и проектных мероприятий в области информационной безопасности для задач цифровой экономики.

АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» получит 100 млн руб. на выполнение отдельных задач мероприятий национальной программы «Цифровая экономика».

Ожидаемые результаты

По итогам реализации мероприятий федерального проекта «Информационная безопасность» объем затрат на продукты и услуги в данной области увеличится с 56 млрд руб. в 2018 г. до 167 млрд руб. в 2024 г. Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак уменьшиться за этот период с 65 часов до одного часа.

Доля населения, использовавшего отечественные средства защиты информации по субъектам России от общей численности населения, использовавшего интернет в течение последних 12 месяцев, увеличится с 86% в 2018 г. до 97% в 2024 г. Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации увеличится за этот период с 7% до 21%.

Стоимостная доля закупаемого или арендуемого федеральными и региональными органами исполнительной власти отечественного программного обеспечения вырастет с 50% до 90%. Для государственных корпораций и компаний с госучастием аналогичный показатель вырастет с 40% до 70%.