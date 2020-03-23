Операционные технологии управляют оборудованием в критически важных инфраструктурах. И они отделены от традиционных ИТ-сетей. Их интеграция - одна из основ Индустрии 4.0. Но 90% компаний отдаляются от цели, потому что не могут обеспечить безопасность ОТ-сетей.

ОТ-системы, управляющие оборудованием в КИИ - под серьезной угрозой. В 85% случаев они беззащитны даже перед повторными атаками одних и тех же зловредов. Всему виной - цифровизация, которая вынуждает ОТ- и ИТ-сети интегрироваться. Данные становятся ближе к оборудованию КИИ, а хакеры - к данным.

«Дочка» Сбербанка сделала бесплатными свои ИБ-сервисы

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Бесплатный доступ к ИБ-сервисам BI.Zone

Компания BI.Zone, входящая в экосистему Сбербанка, открыла бесплатный доступ к ряду собственных сервисов кибербезопасности. Теперь получить услуги по защите корпоративной сети и сотрудников, переведенных на удаленную работу, сможет любая российская компания вплоть до 1 июля 2020 г. Об этом CNews сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Все сервисы предоставляются по облачной модели, подключаются быстро и не требуют установки дополнительных средств на площадке заказчика. Для получения бесплатного доступа к услугам необходимо обратиться в компанию с запросом по электронной почте.

Какие сервисы предлагаются

C 18 марта представители российского бизнеса могут получить бесплатный доступ к четырем сервисам BI.Zone – Perimeter Scanner, Continuous Penetration Testing, Cloud Email Security & Protection и Phish Zone.

Услуга Perimeter Scanner сканирует внешний ИТ-периметр, выявляет уязвимости в сети, автоматически контролирует открытые сетевые порты и приложения, а также позволяет отследить подключение сторонних сервисов.

«Дочка» Сбербанка открыла бесплатный доступ к облачным ИБ-сервисам для бизнеса

Сервис Continuous Penetration Testing (CPT) обеспечивает непрерывный мониторинг внешнего ИТ-периметра за счет регулярных автоматизированных проверок. Как отмечают в компании, услуга особенно актуальна для крупных корпораций и позволит заменить сервисы по тестированию на проникновение на время эпидемии.

Cloud Email Security & Protection (BI.Zone CESP) защищает сервис электронной почты от фишинга и спама, проводит проверку вложений на наличие вредоносных ссылок и ПО.

Phish Zone симулирует фишинговые атаки внутри компании и обучает сотрудников выявлять вредоносные письма. Специалисты BI.Zone подготовили специальный сценарий, связанный с коронавирусом.

Киберпреступники не дремлют

Решение предоставить российскому бизнесу услуги на безвозмездной основе, как отмечают в компании, было принято исходя из непростой обстановки, сложившейся в России и мире в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Вирус SARS-CoV-2 затронул ряд стран и вызвал всплеск киберпреступности. За последние два месяца, по данным Bi.Zone, зарегистрировано более 4 тыс. доменов со словами «коронавирус», covid и т. п. Одновременно с этим на 30% выросло число фишинговых рассылок в сравнении с IV кварталом 2019 г., причем около 20% из них эксплуатируют тему пандемии коронавируса.

Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки организации начали массовый перевод сотрудников на дистанционную работу. При спешном переходе возрастает роль человеческого фактора: в периметр корпоративной сети зачастую добавляются незащищенные или не соответствующие политике безопасности сервисы. Некоторые компании вынуждены идти на такой шаг осознанно, чтобы обеспечить сотрудникам на карантине доступ к ресурсам. За последнюю неделю среди клиентов BI.Zone число подключений общедоступных сервисов для удаленной работы выросло на 23%. Такой подход значительно повышает уязвимость корпоративной сети к кибератакам, отмечают в компании.

Какие российские ИТ-продукты и сервисы стали бесплатными

Многие технологические компании предложили россиянам и бизнесу бесплатный доступ к своим продуктам и услугам в рамках борьбы с коронавирусом. В частности, компания Trueconf сделала свой флагманский продукт Trueconf Server для видеоконференций бесплатным для всех школ и вузов России и СНГ.

Российская компания Spirit, разработчик системы видеоконференцсвязи Videomost, 17 марта 2020 г. сообщила CNews о готовности собственного бесплатного предложения для образовательных учреждений. Как пояснили CNews в компании, комплекс Videomost будет предоставляться пользователям по модели SaaS (Software as a Service, «ПО как услуга») на бесплатной основе сроком на три месяца.

Ранее CNews сообщил о том, что российский сервис «Битрикс24» с 6 марта предоставляет свою бизнес-платформу в рамках бесплатного тарифа для неограниченного количества пользователей. Ранее тариф «Бесплатный» был доступен только компаниям с числом сотрудников не более 12 человек. Снятие лимита на число сотрудников позволит компаниям перевести сотрудников в режим удаленной работы из дома в условиях распространения коронавируса.

Компания «Код безопасности» в рамках борьбы с распространением коронавируса объявила о начале предоставления с 17 марта бесплатных лицензий СКЗИ «Континент-АП» и Secret Net Studio c пакетом «Максимальная защита» сроком на один год.

С 16 марта онлайн-кинотеатр ivi начал предоставлять возможность оформить месячную подписку за 1 руб. всем новым пользователям. Акция действует до 15 апреля. Пользователям будут доступны тысячи фильмов, сериалов и мультфильмов, включая эксклюзивные премьеры и культовые блокбастеры. Онлайн-кинотеатр также расширил предложение для бесплатного просмотра по рекламной модели.

Видеосервис Wink и интерактивное ТВ «Ростелекома» предоставляют с 17 марта всем клиентам бесплатный доступ к просмотру отечественных фильмов и сериалов, а также детскому и образовательному контенту. Решение принято для удобства пользователей, которые вынуждены в нынешных условиях находиться дома.

Онлайн-кинотеатр Okko запустил чат-бот Okkobro, который выдает промокод на пакет подписок «Оптимум» на 14 дней бесплатно всем тем, кто вынужден сидеть на карантине, и тем, кто самостоятельно принял решение остаться дома.

Видеоплатформа Premier объявила о том, что с 15 марта весь контент, созданный телеканалами, продюсерскими компаниями, студиями холдинга «Газпром-медиа», будет доступен абсолютно бесплатно всей русскоязычной аудитории по всему миру.

Mail.ru Group объявила о решении предоставить с 19 марта бесплатный доступ для всех организаций к бизнес-мессенджеру Myteam и расширенному пакету бесплатных возможностей в Teambox. Сервисом Teambox теперь могут пользоваться бесплатно до 25 сотрудников, а объем свободного места в хранилище для компаний увеличен до 25 ГБ.

Образовательный портал Geekbrains открыл бесплатный доступ к ряду онлайн-курсов на время карантина, связанного с распространением коронавируса. В спискок бесплатных курсов вошли направления по программированию, маркетингу, дизайну и управлению. Активировать доступ можно до 31 марта.

В период действия ограничений на проведение занятий в школе онлайн-платформа «Учи.ру» предоставляет бесплатный доступ ко всем образовательным ресурсам платформы для школ и учителей, для учеников во время занятий с учителем.

Несколько слов о BI.Zone

BI.Zone – дочерняя компания Сбербанка, основанная в 2016 г. Специализируется на защите активов и репутации бизнеса в интернете, киберразведке и постоянном мониторинге информационных потоков в публичных и теневых сегментах киберпространства.

По данным официального сайта BI, Zone, продуктами и сервисами компании пользуются более 150 клиентов. В их числе глобальные корпорации, российские и зарубежные организации.

В июле 2019 г. компания объявила об открытии нового направления – управляемые сервисы кибербезопасности (Managed Security Services, MSS). Заказчикам стали доступны облачные решения и сервисы для защиты ИТ-инфраструктуры на базе собственного центра мониторинга и реагирования на инциденты кибербезопасности (Security Operation Center, SOC) компании.