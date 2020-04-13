Операционные технологии управляют оборудованием в критически важных инфраструктурах. И они отделены от традиционных ИТ-сетей. Их интеграция - одна из основ Индустрии 4.0. Но 90% компаний отдаляются от цели, потому что не могут обеспечить безопасность ОТ-сетей.

ОТ-системы, управляющие оборудованием в КИИ - под серьезной угрозой. В 85% случаев они беззащитны даже перед повторными атаками одних и тех же зловредов. Всему виной - цифровизация, которая вынуждает ОТ- и ИТ-сети интегрироваться. Данные становятся ближе к оборудованию КИИ, а хакеры - к данным.

Хозяева трояна-шифровальщика выложили в Сеть военные секреты Boeing, Lockheed-Martin, Sikorsky

Одна утечка, масса пострадавших

Операторы шифровальщика DoppelPaymer выложили в Сеть конфиденциальные данные, принадлежавшие нескольким крупнейшим аэрокосмическим и военным корпорациям США, - Lockheed-Martin, SpaceX, Boeing. Утечка также затронула другие компании, в частности Tesla, Honeywell, Blue Origin, Sikorsky, Joe Gibbs Racing, а кроме них Университет штата Колорадо, Инженерный университет Кардиффа и др.

Как минимум часть утекших документов являются строго конфиденциальными. В частности, в общем доступе оказались характеристики антенны для системы противоминомётной защиты Lockheed-Martin. Кроме того, утекли различные платёжные поручения, данные о поставщиках, аналитические записки и юридические документы. Обнаружились также документы, описывающие партнёрскую программу для производителей, которую предлагает SpaceX.

Источником данных была одна-единственная компания Visser Precision Manufacturing, разработчик инженерных решений и производитель оборудования и комплектующих для самых разных отраслей. Visser является подрядчиком всех вышеперечисленных организаций.

Операторы шифровальщика DoppelPaymer выложили в Сеть украденные данные Lockheed-Martin, Boeing, Tesla, SpaceX и многих других военных подрядчиков

Во второй половине марта 2020 г. стало известно, что Visser Precision пал жертвой шифровальщика. Операторы DoppelPaymer с недавних пор не только шифруют данные, но и воруют их, а затем требуют со своих жертв огромные суммы выкупа, угрожая, в противном случае, выложить все данные в общий доступ. Очевидно, Visser отказались платить.

Стандартные процедуры

Lockheed-Martin заявила, что в курсе ситуации и «следуют стандартной процедуре реагирования на киберинциденты, затрагивающие каналы поставок». В рамках этой процедуры, утверждают в Lockheed-Martin, корпорация осуществляет консультирование поставщиков и оказывает помощь в улучшении собственной защиты.

«Атаки на поставщиков и подрядчиков зачастую наносят больший итоговый ущерб крупным корпорациям, чем «лобовые» нападения, уже потому, что обычно подрядчики не обладают ресурсами крупнейших организаций и потому слабее защищены, - считает Анастасия Мельникова, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. - Между тем, компании-подрядчики подчас работают сразу на большое количество заказчиков, и, соответственно, аккумулируют огромные объёмы ценных данных... тем самым срабатывает эффект «всех яиц в одной корзине». Результаты могут быть катастрофическими, в зависимости от того, насколько значимыми были похищенные данные, а в случае Visser, по-видимому, речь идёт о «мечте шпиона». Так что даже немного странно, что эти данные оказались в общем доступе».

Ситуация с Visser служит очередным напоминанием, что защититься от шифровальщиков проще, чем иметь дело с последствиями. DoppelPaymer внедряется в корпоративные сети путём взлома - через незащищенную конфигурацию RDP, с помощью спама и вредоносных вложений, поддельных загрузок, вредоносной рекламы, веб-инжектов, фальшивых обновлений, перепакованных и заражённых инсталляторов или в сугубо ручном режиме, когда злоумышленники запускают вредонос, используя ранее украденные реквизиты доступа к ресурсам в корпоративных сетях. Для реализации защиты необходимо знать слабые места инфраструктуры (и исправить эти проблемы), а главное - использовать самые свежие антивирусы, регулярно менять пароли, обеспечивать сегментацию внутренних сетей и резервировать данные. Это не даст гарантий безопасности, но существенно затруднит злоумышленникам задачу.