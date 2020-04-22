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За время всемирного карантина удвоилась интенсивность DDoS-атак

Безопасность Бизнес Интернет
, Текст: Роман Георгиев

Пандемия коронавируса изменила ландшафт угроз. DDoS-атаки стали составлять еще большую угрозу, чем прежде. Самая мощная атака 2020 г. на пике достигала значений 406 гигабит в секунду.

Удвоение интенсивности атак

В первом квартале 2020 г. наблюдается удвоение интенсивности DDoS-атак по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. По данным компании Link 11, в крупнейшей в этом году зарегистрированной DDoS-атаке на каналы жертвы обрушивались 406 гигабит мусорного трафика в секунду. В первом квартале 2019 г. самая интенсивная атака на пике достигла 224 Гбит/с.

В целом за первый квартал 2020 г. была отмечена 51 атака с интенсивностью выше 50 Гбит/с, а средняя интенсивность составила 5 Гбит/с против 4,3 Гбит/с в первом квартале 2019 г.

Доля многовекторных DDoS-атак также заметно выросла — с 47% в первые три месяца прошлого года до 64% в первом квартале этого. 66% всех многовекторных атак насчитывало два или три вектора, использовавшихся одновременно. Отмечены 19 случаев, когда злоумышленники использовали сразу 10 векторов или даже больше. В 2019 г. таких атак не наблюдалось вовсе.

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В период всемирного карантина интенсивность DDoS-атак удвоилась

Чаще всего злоумышленники использовали такие методы как DNS-отражение, CLDAP, NTP и WS-Discovery.

47% из облака

Одним из самых проблемных аспектов стало увеличение количества атак, производимых из ботнетов облачного базирования. В первом квартале 2020 г. около 47% DDoS-атак исходили как раз из таких ботнетов. В первом квартале 2019 г. лишь 31% атак исходил из таких ботнетов.

Плюс к этому, наблюдается тенденция роста атак, нацеленных на сетевые приложения и API: по мере того, как коммерческие компании развертывают новые приложения и службы, используя разные API, растет и их уязвимость перед атаками типа Layer 7.

Такие атаки нацелены на логику веб-приложения; их основным назначением является исчерпание ресурсов веб-сервера при обработке «тяжелых» запросов, интенсивных функций обработки или памяти.

В Link11 указывают, что пандемия коронавируса существенно поменяла ландшафт угроз в Сети. Поскольку удаленно работает больше людей, чем когда-либо, радикально увеличилось и использование VPN-сетей, предполагающих доступ из множества разных точек. «Тем самым создается идеальный для устроителей DDoS-атак сценарий, позволяющий перегрузить сети и вызвать серьезное нарушение всех процессов», — говорится в публикации Link11. Компания рекомендует применять «проактивный подход» к защите от DDoS-атак (как раз такие услуги Link11 и оказывает).

«DDoS-атаки не берутся из воздуха; тот факт, что и средняя, и топовая интенсивность таких атак выросла, по сравнению с началом прошлого года, указывает, прежде всего, на рост количества скомпрометированных устройств и облачных сервисов, ставших частью ботнетов, — говорит Анастасия Мельникова, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. — И в целом — это прямой индикатор состояния защищенности, в том числе, облачных ресурсов. Сейчас вдобавок очевидным образом увеличилась нагрузка на любые сетевые сервисы, и соответствующим образом увеличилась “поверхность атаки” для злоумышленников, и масштабы ущерба, который они могут причинить».



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