В нынешней ситуации бизнес должен принимать во внимание, что киберпреступники готовы использовать слабые места и пробелы в безопасности, которые возникают из-за стремительного перехода сотрудников компании на новый формат работы. Неподготовленные пользователи и незащищенные системы могут быстро стать проводниками вредоносных программ. Время имеет существенное значение, а потому безопасность должна быть неотъемлемым элементом любой стратегии удаленной работы.

Операционные технологии управляют оборудованием в критически важных инфраструктурах. И они отделены от традиционных ИТ-сетей. Их интеграция - одна из основ Индустрии 4.0. Но 90% компаний отдаляются от цели, потому что не могут обеспечить безопасность ОТ-сетей.

ОТ-системы, управляющие оборудованием в КИИ - под серьезной угрозой. В 85% случаев они беззащитны даже перед повторными атаками одних и тех же зловредов. Всему виной - цифровизация, которая вынуждает ОТ- и ИТ-сети интегрироваться. Данные становятся ближе к оборудованию КИИ, а хакеры - к данным.

Онлайн-конференция CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19» состоится 26 мая

26 мая 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19»

26 мая 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19»

Основные вопросы к обсуждению:

С какими проблемами столкнулись медицинские учреждения?

Какие сложности возникли у пациентов?

Как телемедицина может помочь получить медицинскую помощь в новых условиях?

Какие услуги «врач-пациент» можно оказывать удаленно?

Как организовать эффективные телемедицинские консультации «врач-пациент»?

Как рассчитать стоимость подобных услуг?

Какие телемедицинские сервисы доступны гражданам сегодня?

Как выбрать качественный телемедицинский сервис?

Как ситуация с COVID-19 повлияет на развитие телемедицины в России и в мире?

Подтвердили выступление докладом участие дискуссии:

Роман Гоц, директор департамента больших данных и безопасности, Atos;

Татьяна Трофимова, начальник ГАУЗ СО «МИАЦ»;

Алексей Образцов, руководителя проектного офиса «Медицина будущего», «Ренессанс страхование»;

Владислав Шерстобоев, генеральный директор, ГК «Эксперт»;

Антон Владзимирский, заместитель директора по науке в НПЦ медицинской радиологии;

представитель компании Dahua Technology.



Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 доб. 9 403, e-mail: events@cnews.ru, Теличева Наталья.