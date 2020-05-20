Влияние COVID на ИТ-рынок России и мира: ожидания и факты. Май 2020 года. Опрос CNews

Прогноз ситуации на российском ИТ-рынке из-за распространения коронавирусной инфекции можно переписывать ежемесячно. Или даже еженедельно. Сначала на первый план выходят одни факторы, и складывается впечатление, что именно они будут иметь значение в долгосрочной перспективе. Потом на первый план выходят другие факторы. Жизнь постепенно расставляет все на свои места.

COVID и Китай

Первой страной, существенно пострадавшей из-за коронавируса, стал Китай. Первый квартал 2020 г. запомнился срывом и ограничениями поставок оборудования из Поднебесной. На тот момент самыми насущными темами были импортозамещение, снижение доли китайской продукции в общем импорте страны, поиск других партнеров. К концу первого квартала COVID распространился на территории других стран. Начиная с середины марта режим карантина был введен в США, Италии, Испании, Германии и других государствах. И вскоре стало ясно: Китай справился с эпидемией далеко не худшим образом. Более того, среди ключевых экономик мира едва ли не лучшим образом!

Фото: ru.depositphotos.com Начиная с середины марта режим карантина был введен в США, Италии, Испании, Германии и других государствах

У всех остальных стран было, как минимум, три преимущества:

плотность населения ниже, чем в Китае;

о вирусе стало известно гораздо больше информации;

можно было использовать китайский опыт борьбы.

Тем не менее в течение апреля многие страны обошли Китай по количеству зараженных.

Резюмируя, можно сказать, что пандемия коронавирусной инфекции скорее подтвердила статус Китая как надежного поставщика, нежели поиску бизнес-партнеров в других странах.

Удаленная работа

Развитие сектора удаленной работы прогнозировалось и раньше, и сейчас. Более того, за прошедшие 1,5—2 месяца сотрудники самых разных отраслей (конечно, если это возможно в принципе) привыкли работать из дома, причем научились делать это эффективно.

Как можно судить по выступлениям ряда спикеров на онлайн-конференциях CNews Conferences, эффективность домашнего труда развивалась поэтапно:

В первые 1—2 недели «удаленка» воспринималась скорее как дачный отпуск. По сравнению с офисной жизнью эффективность труда несколько упала.

Следующие 2 недели характеризовались привыканием к новому укладу жизни. Стало понятно, что 1—2 неделями это не ограничится. Да и от однообразного дачного отдыха новоиспеченные «удаленщики» постепенно устали. Эффективность труда восстановилась.

К концу апреля стало очевидным, что грань между рабочим и личным временем у большинства сотрудников стерлась. Как известно, чтобы что-то стало привычкой, это нужно повторять 21 день подряд. Именно это и произошло с удаленной работой к концу апреля. Привыкнув к ней, сотрудники компаний стали продолжать служебную переписку вплоть до 22—23 часов вечера. Фактически, эффективность труда даже выросла.

К этому стоит добавить и тот факт, что об эффективной удаленной работе позаботились и некоторые компании. Они стали компенсировать затраты своих сотрудников на обустройство рабочего места в пределах определенной суммы. Таким образом, по состоянию на май 2020 г. можно говорить о том, что удаленная работа прочно вошла в жизнь многих компаний, и наметился ощутимый спрос на сопутствующее ИТ-оборудование и ИТ-услуги.

Особенности национального карантина

Еще один чисто российский фактор — особенный, свой собственный взгляд на любые проблемы. Ни в первые дни распространения коронавирусной инфекции на территории России, ни на пике роста заболеваемости («плато»), в стране так и не был объявлен официальный карантин (режим чрезвычайной ситуации).

Вместо этого речь зашла о самоизоляции и выходных дней за счет работодателя. Причем первые, пусть и своеобразные, ослабления этого режима, судя по всему, совпали с пиковыми значениями прироста больных.

Фактически это привело к тому, что деятельность большинства компаний с конца марта не прекращалась. Так или иначе, это сохранило спрос и предложение на рынке ИТ, не дав ему схлопнуться.

Прогнозы

Аналитики Gartner по итогам 2020 г. прогнозируют серьезное сокращение глобальных расходов на ИТ. Если до начала глобального распространения COVID-19 в Gartner прогнозировали по итогам 2020 г. рост мирового ИТ-рынка на 3,4%, то сейчас прогнозируется падение на 8%. Единственный сектор, для которого новый прогноз более оптимистичен, чем прежний — это рынок облачных сервисов. Российский ИТ-рынок, по данным IDC, в долларовом выражении сократится не менее чем на 30%. Такой прогноз рассчитан исходя из стабильности курса доллара и объявленных в конце апреля ожиданий ЦБ РФ о снижении ВВП России на 4-6%. В число наиболее успешных сегментов российского ИТ-рынка попали медицина, образование, госсектор. Гораздо меньше повезло ИТ-сфере в транспортной и строительной отраслях, а также в ритейле и, конечно, туризме.

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