Инновационные технологии породили новые бреши в работе ИБ-департаментов предприятий. Специализированные решения только усложняют инфраструктуру и приносят проблемы с поставщиками, лицензиями и не автоматизированными оповещениями, которые усыпляют бдительность сотрудников. Можно ли одновременно и адаптировать ИБ-процедуры к новым угрозам, и провести их оптимизацию, сократив ненужные траты?

В России запретили Crunchbase, знаменитый сайт о стартапах и венчурных инвестициях

Роскомнадзор заблокировал ресурс Crunchbase, предоставляющий сведения частных и публичных компаниях. Блокировка была осуществлена по решению ФНС России, принятому еще в феврале 2018 г., из-за размещенных на этом ресурсе запрещенных в России сведений. Владельцы ресурса удалили спорный контент, и Роскомнадзор отметил блокировку.

Crunchbase в черном списке

Роскомнадзор внес зарубежный сайт Crunchbase в список запрещенных ресурсов. Портал представляет собой один из крупнейших в мире сайтов о венчурных инвестициях с базой данных о стартапах и инвесторах в них.

Инициатором блокировки выступила Федеральная налоговая служба России (ФНС).

Роскомнадзор заблокировал безобидный ресурс об инвестициях

Crunchbase был запущен в 2007 г. и поначалу входил в сеть ресурсов TechCrunch Network вместе с авторитетным порталом TechCrunch, который контролировал внесение информации в базу данных Crunchbase. В 2015 г. стал отдельным полнофункциональным ресурсом, и в том же году привлек $8,5 млн инвестиций.

Истинная причина блокировки

Как сказано в реестре запрещенных сайтов, Crunchbase оказался в нем из-за публикации информации, запрещенной к распространению на территории России. На запрос CNews о причинах блокировки представители Роскомнадзора сообщили, что блокировке подверглась только одна страница Crunchbase.

Выписка из реестра запрещенных сайтов

«Страница данного интернет-ресурса была внесена в Единый реестр запрещенной информации по требованию ФНС в связи с размещением информации, нарушающей требования Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации”», – сообщили CNews представители ведомства.

По данным ресурса «Роскомсвобода», заблокирована была страница сайта, посвященная лучшим казино, принимающим биткоины.

Запрет больше не действует

По состоянию на 25 июня 2020 г., несмотря на присутствие в реестре запрещенных сайтов, сайт Crunchbase.com, как и заблокированная страница, были доступны через проводной интернет провайдеров «Вымпелком» (бренд «Билайн») и «Эр-телеком» («Дом.ру»). Помимо этого, они открывались через мобильный интернет «Мегафона» и МТС.

Crunchbase открывается с настольных ПК, но может быть недоступен с мобильных устройств

Представители Роскомнадзора сообщили, что в настоящее время информация, запрещенная для распространения на территории России, удалена. В связи с этим в соответствии с Федеральным законом № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», по их словам, доступ к ресурсу был восстановлен.

Страница, не понравившаяся ФНС, уже удалена

Однако подключиться к главной странице Crunchbase через мобильный интернет «Билайна» не представлялось возможным – браузер выдавал сообщение о недоступности ресурса. При этом сообщение о блокировке ресурса не отображалось.

Два года на блокировку

Следует обратить внимание на тот факт, что решение о блокировке Crunchbase было принято задолго до непосредственно закрытия доступа к нему. По данным реестра запрещенных ресурсов, дата принятия решения за номером 2-6-20 /2017-11-15-2430-АИ – это 26 февраля 2018 г.

В реестре заблокированных ресурсов Crunchbase больше не числится

Сайт был заблокирован 22 июня 2020 г., спустя почти 16 месяцев со дня принятия решения. На запрос CNews о причинах столь длительной задержки с реализацией решения представители ФНС ответить не смогли.