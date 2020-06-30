Инновационные технологии породили новые бреши в работе ИБ-департаментов предприятий. Специализированные решения только усложняют инфраструктуру и приносят проблемы с поставщиками, лицензиями и не автоматизированными оповещениями, которые усыпляют бдительность сотрудников. Можно ли одновременно и адаптировать ИБ-процедуры к новым угрозам, и провести их оптимизацию, сократив ненужные траты?

Америка объявила войну мифическому чипированию людей

Штат Мичиган в США становится уже восьмым штатом, где готовится или принят законодательный запрет на недобровольное вживление чипов людям. Реальных случаев чипирования, в особенности принудительного, очень мало.

Нет чипизации

Нижняя палата законодательного собрания штата Мичиган в США одобрила законопроект, запрещающий коммерческим компаниям принудительно вживлять микрочипы в тела своих работников. Разрешается только добровольное чипирование, сообщает ABC News.

Представитель собрания Бронна Кале (Bronna Kahle), один из основных авторов законопроекта, заявила, что по мере проникновения технологий в жизнь людей, от законодателей требуется соблюдать баланс между интересами компаний и пожеланиями работников сохранять приватность.

По словам Кале, некоторые компании используют миниатюрные RFID-микрочипы размером с рисовое зерно, которое вживляются в руку работников (между большим и указательным пальцем) для отслеживания продуктивности работника и всей его деятельности в целом. Чипы заменяют карты-ключи, идентификационные бейджи, а иногда и кредитные карты.

Кале уверена в растущей тенденции, хотя и признает, что о широком распространении таких устройств речи не идет. Мичиган, таким образом, работает на опережение. Законопроект теперь должен быть одобрен сенатом штата.

Не слишком распространенная практика

Это не полный запрет на вживление чипов, лишь на принудительное. Мичиган стал восьмым штатом, запретившим вживление в обязательном порядке — в качестве условия найма или продолжения работы.

Законодатели США ополчились на чипирование людей, которого пока нет

На самом деле, чипирование людей — далеко не самая распространенная практика: фактически речь идет о единичных случаях. Самый известный сюжет подобного рода связан с компанией из Висконсина Three Square Market, 50 из 80 сотрудников которой вживили себе RFID-чипы на добровольной основе. Информации о принудительном чипировании нет и едва ли она появится в ближайшем будущем.

Управление по контролю качества продуктов и лекарств США одобрило использование вживляемых RFID-чипов еще в 2004 г., однако вопреки расхожим конспирологическим теориям, чипирование людей не получило массового распространения. Лишь некоторые любители технологий вживляют такие чипы себе частным порядком, считая это удобным.

Многие компании используют ту или иную форму средств отслеживания деятельности сотрудников в рабочее время, но в крайних случаях речь идет о носимых устройствах — smart-браслетах, электронных бейджах и т. д.

«Чипирование людей, к счастью, настолько большая редкость, что пока трудно угадать, пополнят ли подобные законы обширный список юридических курьезов вроде запрета на ношение мороженного в кармане брюк, или это действительно глубокое предвидение будущего, — считает Дмитрий Гвоздев, генеральный директор компании “Информационные технологии будущего”. — Пока же это излюбленная тема поборников конспирологических теорий, а реальных случаев недобровольного чипирования при приёме на работу, либо просто нет, либо они тщательно скрываются, и не без оснований для этого».