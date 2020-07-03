Инновационные технологии породили новые бреши в работе ИБ-департаментов предприятий. Специализированные решения только усложняют инфраструктуру и приносят проблемы с поставщиками, лицензиями и не автоматизированными оповещениями, которые усыпляют бдительность сотрудников. Можно ли одновременно и адаптировать ИБ-процедуры к новым угрозам, и провести их оптимизацию, сократив ненужные траты?

Больше половины ИБ-проблем бизнеса связаны с удаленной работой

Пандемия коронавируса поставила сложные задачи перед ИБ-департаментами компаний по всему миру. Подавляющее большинство безопасников столкнулись с проблемами из-за удаленной работы сотрудников своих предприятий, атакованы были две из трех организаций.

Удаленная работа поставила под угрозу безопасность большинства предприятий

Подавляющее большинство (94%) ИБ-специалистов по всему миру испытали серьезные стрессы во время пандемии коронавируса. Такие данные содержатся в совместном исследовании Tripwire и Dimensional Research, в ходе которого были опрошены 345 безопасников по всему миру. Почти все они в той или иной степени пытались снизить риски, связанные с увеличением числа атак из-за COVID-19.

Как отмечают аналитики, в большинстве компаний (58%) проблемы с безопасностью были так или иначе связаны с переводом большого числа сотрудников предприятий на удаленный режим работы. «В большинстве организаций эта пандемия стала серьезным стресс-тестом для средств контроля и политик кибербезопасности. Увеличение числа удаленно работающих сотрудников усложняет поверхность атаки и поднимает много новых вопросов для ИБ-департаментов», — приводят объяснение таким результатам опроса его организаторы.

Подавляющее большинство безопасников столкнулись с проблемами из-за удаленной работы сотрудников своих предприятий. Фото:

При этом в 63% компаний заявили, что они стали жертвами попыток внешних вторжений. Но лишь 2% организаций признают, что эти попытки оказались успешными, все остальные говорят, что целостность размытого периметра безопасности удалось отстоять. 56% респондентов считают, что они хорошо успели подготовиться к неожиданным сложностям, еще 29% заявили, что их ИБ-стратегии пришлось лишь немного подкорректировать из-за пандемии, а 2% отметили, что вообще не испытали никакого беспокойства и никак не пострадали в ходе пандемии.

ИБ-специалисты опасаются, что киберпреступники еще активизируются

Согласно данным исследования, наибольшее беспокойство у ИБ-департаментов вызывала безопасность домашней сети сотрудников. Среди других страхов назывались усиление активности вымогателей, рост числа случаев фишинга и применения методов социальной инженерии, а также сложности с обеспечением безопасности удаленных систем и их совместимости с системами предприятия.

89% принявших участие в опросе считают, что удаленная работа затрудняет защиту устройств. Почти половина компаний (49%) признала невозможность обеспечения эффективной защиты удаленных устройств. Но 41% назвал куда более сложной задачей отслеживание того, какие устройства подключаются к корпоративной сети.

Также в момент проведения анализа 45% специалистов в области безопасности опасались увеличения активности киберпреступников, особенно в части атак с использованием программ-вымогателей, фишинговых программ и методов социальной инженерии.

«В течение последних нескольких недель команда FortiGuard Labs отмечает заметный рост угроз, который связан с пандемией COVID-19, — констатировал Михаил Родионов, региональный директор Fortinet в России и странах СНГ. — Например, произошло серьезное увеличение случаев использования вирусов, которые распространяются посредством фишинга. Рост относительно аналогичных показателей прошлого года составил 17% в январе 2020 года, 52% — в феврале и крайне тревожный 131% в марте. Учитывая, что так много атак имеют фишинговую природу, важно, чтобы почтовые шлюзы могли обнаруживать и фильтровать спам, а также устранять вредоносные вложения. FortiMail обеспечивает полный спектр защиты, прозрачность и взаимодействие, которые требуются современным организациям».