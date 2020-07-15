Инновационные технологии породили новые бреши в работе ИБ-департаментов предприятий. Специализированные решения только усложняют инфраструктуру и приносят проблемы с поставщиками, лицензиями и не автоматизированными оповещениями, которые усыпляют бдительность сотрудников. Можно ли одновременно и адаптировать ИБ-процедуры к новым угрозам, и провести их оптимизацию, сократив ненужные траты?

Acronis купил американскую ИБ-компанию с российскими корнями

Acronis приобрел Devicelock

Компания Acronis приобрела американского разработчика DLP-систем Devicelock. Об этом говорится в сообщении обоих компаний. Системы DLP (Data Leak Prevention) обеспечивают защиту от утечек конфиденциальной информации из информационных систем. DLP-система Devicelock была впервые создана в 1996 г. российской компанией «Смарт Лайн».

Затем компания вышла на международный уровень под названием Devicelock. Ее штаб-квартира находится в Калифорнии, также ее офисы имеются в Италии, Канаде и Великобритании.

Сколько мог стоить Devicelock

Основателями компании являются выпускник Московского государственного университета электроники и математики Ашот Оганесян и выпускник Московского технического университета телекоммуникаций и информатики Виталий Шипицин. Шипицин помог компании в привлечении ранних инвестиций и в настоящее время он является гендиректором Devicelock.

Контрольный пакет акций Divicelock был у Оганесяна, уточнили в Acronis. Он вместе с миноритарными акционерами компании полностью продал свои доли. Сумма сделки не разглашается.

Ашот Оганесян, основатель компании Devicelock, отныне вице-президент Acronis (фото из его Facebook)

Гендиректор компании Zecurion (также разрабатывает DLP-решения) Алексей Раевский оценивает стоимость Devicelock в $25-30 млн. Другой собеседник CNews на рынке защиты информации предполагает, что сумма сделки находится в диапазоне 400-600 млн руб., причем часть средств могла быть выплачена акциями Acronis.

Сотрудники Devicelock перейдут на работу в Acronis. Ашот Оганесян останется техническим директором Devicelock и займет пост вице-президента Acronis по предотвращению утечек информации.

Acronis также имеет российские корни: компания основана выпускниками Московского физико-технического института. Штаб-квартира компании находится в Сингапуре и Швейцарии, компания специализируется на разработке средств защиты данных и кибербезопасности информационных систем организаций.

Что представляет из себя система Devicelock DLP

Devicelock DLP разработана для предотвращения утечки данных непосредственно на пользовательских компьютерах, поскольку две трети инцидентов утечек данных связаны с инсайдерами, включая сотрудников, подрядчиков и клиентов, будь то неумышленные ошибки или злонамеренные действия.

Devicelock DLP защищает ценную корпоративную информацию, используя полный набор механизмов контекстного контроля операций с данными, а также технологии их контекстной фильтрации.

В настоящее время DLP-система от Devicelock используется на более чем 4 млн компьютеров по всему миру. Система установлена в 5 тыс. организаций кредитно-финансового, производственного, оборонного и государственного секторов, а также ритейла, здравоохранения и образования.

Преимущества интеграции Acronis и Devicelock

Acronis намерена встроить технологии Devicelock в платформу Acronis Cyber Platform (интегрированная платформа для предоставления киберзащиты), предоставляя новые услуги через портал Acronis Cyber Cloud Solutions. При этом продолжится работа над новыми версиями комплекса Devicelock DLP при сохранении технической поддержки в полном объеме, заверили в Acronis.

«Добавляя решения Devicelock в наш портфель продуктов и услуг кибербезопасности, мы предоставляем нашим партнерам и клиентам протсой способ достижения беспрецедентного уровня функциональности среди endpoint DLP-решений при доступной цене, - заявил основатель и гендиректор Acronis Сергей Белоусов. – Стратегия ускоренного развития «репертуара» наших решений основана на дополнении собственных разработок приобретением ведущих технологических инноваторов. В условиях постоянного изменения баланса угроз и технологий информационной безопасности мы полны решимости обеспечить эволюцию наших решений в соответствии с динамикой изменения требований рынка».

Со своей стороны, Ашот Оганесян заявил, что, объединившись с Acronis, компания получит возможность значительно ускорить выпуск инновационных продуктов, расширить канал дистрибуции и использовать собственные технологии для удовлетворения потребностей клиентов. «Знания и компетенции в области защиты данных от утечек и контроля доступа к устройствам, приобретенные нами за почти четверть века, дают уверенность, что это приобретение компании обеспечит надежную защиту миллионам пользователей и эффективное применением инструментов защиты данных по всему миру», - добавил Оганесян.

Мнения экспертов

По оценкам Алексея Раевского, российский рынок DLP-решений составляет 2,5 млрд руб., мировой - $1,5 млрд. В 2023 г. мировой рынок DLP вырастет до $2,28 млрд, прогнозирует Acronis. «Покупка Devicelock – это первая крупная сделка за последние несколько лет с российским вендором в сфере информационной безопасности, до этого момента ситуацию с сделками по слиянию и поглощению можно было охарактеризовать как застойную», - констатирует гендиректор Zecurion.

Руководитель направления аналитики си спецпроектов компании Infowatch Андрей Арсентьев отмечает, что активность Acronis на рынке слияний и поглощений связана с привлечением в 2019 г. инвестиций на общую сумму $147 млн от международных инвесторов во главе Goldman Sachs. В конце 2019 г. часть этих средств была направлена на покупку компании 5nine, разработчика решений для управления облачными платформами и их защиты.

«Новое приобретение согласуется со стратегией Acronis по расширению экспертизы на рынке ИБ, а также отвечает наметившейся тенденции к более тесной интеграции решений в сфере информационных технологий и информационной безопасности на основе единой платформы», - отмечает Арсентьев.