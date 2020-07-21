Инновационные технологии породили новые бреши в работе ИБ-департаментов предприятий. Специализированные решения только усложняют инфраструктуру и приносят проблемы с поставщиками, лицензиями и не автоматизированными оповещениями, которые усыпляют бдительность сотрудников. Можно ли одновременно и адаптировать ИБ-процедуры к новым угрозам, и провести их оптимизацию, сократив ненужные траты?

Москва строит систему слежки за пассажирами метро за 1,4 млрд

Столичное метро будет оснащено системой распознавания лиц – на ее внедрение в приблизительно 1500 вагонов из 6000 выделено более 1,39 млрд руб. Это начальная цена контракта. Сроки оснащения такой системой всех вагонов метро Москвы не установлены, хотя в январе 2020 г. Сергей Собянин утверждал, что все будет готово к 1 сентября 2020 г.



Пассажиров метро узнают по лицу

В московском метро появится система распознавания лиц, бюджет установки которой может обойтись в более чем 1,3 млрд руб. Информация о тендере, размещенном столичным Департаментом по конкурентной политике, опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

Тендер с номером 0173200001420000752 был размещен 9 июля 2020 г. Срок окончания приема заявок – 27 июля 2020 г., а начальная цена контракта превышает 1,39 млрд руб. Наименования и количество участников, зарегистрировавшихся для участия в аукционе, на момент публикации материала установлены не были.

В столичном метро появится система идентификации личности по лицу

Контракт предусматривает оснащение аппаратурой для системы распознавания лиц далеко не всех вагонов столичного метро. Согласно приложенной к закупке документации, деньги будут потрачены на ее монтаж лишь в 1538 вагонах. Это около четверти всего подвижного состава, поскольку парк московского метрополитена насчитывает, в общей сложности, почти 6000 вагонов.

Условия контракта

В документации к контракту сказано, что в его рамках будет осуществлена закупка 12304 камер. Это означает, что для оснащения каждого из 1538 вагонов метро потребуется комплект из восьми таких камер.

Дополнительно закупка включает 400 серверов распознавания лиц, 400 роутеров с поддержкой сотовых сетей четвертого поколения (LTE, 4G) и 1500 коммутаторов. Компания, выигравшая тендер, должна будет не только предоставить перечисленное оборудование, но также наладить его работу.

На выполнение всех условий по контракту у подрядчика будет 180 календарных дней (шесть месяцев) с момента заключения контракта. За этот срок компании нужно будет смонтировать все оборудование и установить требуемое программное обеспечение.

Сроки охвата всего метро

На момент публикации материала точные сроки экипировки «железом» для распознавания лиц оставшихся 75% вагонов столичного метро установлены не были. Также не была известна и возможная сумма такого контракта.

Между тем, мэр Москвы Сергей Собянин, по информации ТАСС, еще в январе 2020 г. называл приблизительную дату запуска такой системы во всем метро. По его словам, полноценное ее внедрение будет завершено не позднее 1 сентября 2020 г.

«В минувшем году мы экспериментировали с системой распознавания лиц, были задержаны десятки граждан, находящихся в розыске», – сказал Собянин на расширенном заседании коллегии ГУ МВД по Москве в 23 января 2020 г.

Сергей Собянин говорил об этом еще до введения в Москве и по всей России режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса COVID-19 – Президент России Владимир Путин распорядился об этом в конце марта 2020 г., и вплоть до 1 июля 2020 г. во многих регионах страны, включая столичный, сохранялись ограничительные меры. Не исключено, что это могло повлиять на сроки установки системы распознавания лиц в метро.

Альтернативная система идентификации личности в метро

По информации «Би-би-си», по состоянию на июль 2020 г. в метро действует еще одна технология сбора данных о пассажирах, основанная на системе персональных коммуникаций и больших данных. Ее создание обошлось в 252 млн руб., и она позволяет мэрии узнавать пол, возраст, социальный статус и даже уровень дохода пассажиров метро.

Система также собирает номера телефонов пассажиров, которые попадают в нее с помощью Компании «МаксимаТелеком», оператора сети Wi-Fi в метрополитене – для доступа к Wi-Fi пассажиру нужно указать номер своего мобильного. Как пишет «Би-Би-Си», «МаксимаТелеком» отрицает свое участие в работе системы персональных коммуникаций.

Распознавание лиц на улицах Москвы

Идентификация личности по лицу пока не работает в метро Москвы, но уже функционирует на улицах и во дворах. Началось все, по информации Департамента информационных технологий Москвы (ДИТ), в 2017 г., когда в рамках пилота система распознавания лиц была добавлена на 1150 уличных камер.

В мае 2019 г. когда Сергей Собянин анонсировал конкурс на развертывание в Москве системы распознавания лиц на 200 тыс. камер, которая должна стать одной из крупнейших в мире. В июле 2019 г. ДИТ Москвы сообщал, что до конца 2019 г. к системе распознавания лиц будут подключены 105 тыс. городских камер. Проект оценивался изданием The Bell в 2,7 млрд руб. В октябре 2019 г. глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что в Москве работает сеть из 3000 камер с распознаванием лиц. В будущем, по его словам эта функция будет добавлена на все городские камеры, которых в городе по итогам I квартала 2020 г. было около 178 тыс.

В середине января 2020 г. CNews писал, что Столичные власти объявили конкурс стоимостью свыше 1,9 млрд руб. на закупку оборудования для системы распознавания лиц. В списке необходимого аппаратного обеспечения фигурировали более 450 блейд-серверов и 192 накопителя суммарным объемом 1,5 петабайта. Сумма заказа составила более 1,9 млрд руб., и все это железо было необходимо для распознавания лиц в столичном транспорте, притом не только наземном, но и в подземном, то есть в метро.

В конце марта 2020 г. власти Москвы начали готовить к запуску систему идентификации личности для выявления нарушителей карантина, введенного в столице из-за пандемии коронавируса, в том числе и самоизолировавшихся людей, решивших выйти на улицу. Эта система может распознавать даже лица, на 40% закрытые маской или предметом одежды, и ее планировалось связать с камерами наблюдения по всему городу и данными сотовых операторов по геолокации.