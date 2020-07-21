Инновационные технологии породили новые бреши в работе ИБ-департаментов предприятий. Специализированные решения только усложняют инфраструктуру и приносят проблемы с поставщиками, лицензиями и не автоматизированными оповещениями, которые усыпляют бдительность сотрудников. Можно ли одновременно и адаптировать ИБ-процедуры к новым угрозам, и провести их оптимизацию, сократив ненужные траты?

Власти хотят отменить в России тайну переписки и врачебную тайну. Хотя бы в рамках эксперимента

Минэкономразвития предлагает ввести в России экспериментальный режим обработки персональных данных, при которых они будут выведены из-под действующего регулирования.

Если нельзя, но проект цифровой, то можно

Персональные данные пациентов, в том числе результаты тестов, анализов, планы лечения, а также личные данные связи и телефонных переговоров различных клиентов, собранные из различных источников, будут доступны третьим лицам. Данные нововведения предлагает законодательно закрепить Минэкономики.

Минэкономики планирует ввести экспериментальные правовые режимы для обработки персональных данных. Об этом свидетельствуют положения пояснительной записки, опубликованной на сайте regulation.gov.ru 17 июля 2020г. Пояснения относятся к законопроекту «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Федерального закона «Об экспериментальных правовых режимах ‎в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» (в части развития технологий искусственного интеллекта и больших данных). Таким образом в России появятся экспериментальные правовые режимы, позволяющие вывести тайну переписки, связи и врачебных диагнозов из-под действующего регулирования.

Чиновники поясняют, что это делается для ускорения создания и апробации цифровых инноваций в различных отраслях. Фактически речь о разрешении отступления от отдельных требований законодательства, которые ограничивают использование технологий искусственного интеллекта и больших данных.

Минэкономразвития предлагает ввести в России экспериментальный режим обработки персональных данных, при которых они будут выведены из-под действующего регулирования

Изъятия (отступления от закона) коснутся отдельных требований из Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Федерального закона ‎от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

Два пилотных проекта откроют путь всем остальным

Согласно пояснительно записке, две ассоциации будут наделены законодательным правом решать, как поступать с персональными данными третьих лиц. Эксперимент коснется двух проектов.

Первый будет внедрять системы поддержки принятия врачебных решений, использующих технологии искусственного интеллекта. Его реализует ассоциация «Национальная база медицинских знаний» («НБМЗ») совместно с негосударственным институтом развития «Иннопрактика». В феврале текущего года ассоциация совместно с рабочей группой экспертов инициировала отнесение программного обеспечения к медицинским изделиям Росздравнадзором. Таким образом, если программное обеспечение предназначено производителем для оказания медицинской помощи, и оно каким-то образом интерпретирует полученные данные, оно относится к медицинским изделиям. В апреле в России был зарегистрирован первый программный продукт с искусственным интеллектом, прошедший все испытания, система Webiomed, позволяющая управлять рисками развития заболеваний.

Сейчас вторая рабочая группа совместно с Росздравнадзором разрабатывает правила квалификации ПО по классам риска, требования к маркировке, эксплуатации, а также процедуру клинической оценки.

Второй проект будет реализовывать «Ассоциация больших данных». Это сервис для малого и среднего бизнеса по подбору оптимальных сфер и мест деятельности на базе больших данных. Предполагается, что данные о клиентах их различных источников (финансовых, абонентских и иных) будут поступать в единую базу обработки обезличенных данных. Их анализ позволит предпринимателям выбрать сферу и место открытия нового предприятия, а также наиболее эффективно «перенастроить» уже имеющийся бизнес.

На данный момент положения Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» и Закона о персональных данных, регулирующие вопросы обработки персональных данных, не позволяют реализовать подобную систему.

«Ассоциация больших данных» в настоящее время разрабатывает кодекс правил по добросовестному обращению с данными («Белую книгу»). Несмотря на то, что ассоциация некоммерческая, в состав ее Совета уже вошли представители компаний: «Газпром-медиа холдинг», «Яндекс», «Мегафон», группа «Тинькофф», Сбербанк, Газпромбанк, oneFactor, Группа QIWI, Mail.ru Group, группа ВТБ, «Вымпелком», фонд «Сколково», «Ростелеком», МТС. Также в составе Ассоциации Институт общественного мнения «Анкетолог», представители Аналитического центра при Правительстве России и Института развития интернета.

Пока не ясно, как подобные изменения федерального законодательства позволят контролировать возможные утечки данных, и как именно крупные компании, сотрудничающие с ассоциацией, будут обрабатывать персональные данные. Законопроект в данном варианте не содержит обязательных требований по государственному надзору и контролю. Также пока не ясно, как будут проверяться разрешения, лицензии, аттестаты аккредитации и иные документы разрешительного характера.

В настоящее время законопроект проходит согласование. Напомним, что ранее уже предлагали разрешить в виде эксперимента обрабатывать личные данные граждан без их письменного согласия, кроме того, готовится ко второму чтению в Госдуме основной законопроекта Минэкономики о «регуляторных песочницах».

А что происходит в мире

Специальная группа экспертов ЮНЕСКО в данное время готовит проект, регламентирующий соблюдение этических аспектов искусственного интеллекта. Проект будет представлен государствам-членам ЮНЕСКО в ноябре 2021 г. Если проект будет одобрен, он станет первым глобальным нормативным документом, посвященным развитию и применению искусственного интеллекта. В планах также создать на государственном уровне механизм сертификации систем искусственного интеллекта. Все замечания и предложения от организации и лиц, ответственных за принятие решений, ЮНЕСКО собирает до 31 июля 2020 г.