Инновационные технологии породили новые бреши в работе ИБ-департаментов предприятий. Специализированные решения только усложняют инфраструктуру и приносят проблемы с поставщиками, лицензиями и не автоматизированными оповещениями, которые усыпляют бдительность сотрудников. Можно ли одновременно и адаптировать ИБ-процедуры к новым угрозам, и провести их оптимизацию, сократив ненужные траты?

США заплатят $2 млн за информацию об украинских хакерах, которых не могут поймать 4 года

Госдепартамент США пообещал выплатить по $1 млн за каждого из двух украинских хакеров, взломавших систему сбора, анализа и поиска данных Комиссии по ценным бумагам и биржам

Хакерам удалось хорошо заработать

Американцы заплатят по $ 1 млн за информацию, которая может способствовать задержанию и аресту киевлян Артема Радченко и Александра Еременко (оба 1992 года рождения) за участие в транснациональной организованной преступности. Эта информация появилась 22 июля 2020 г. на сайте программы Госдепа США, предусматривающей вознаграждение за помощь в поимке преступников (The Transnational Organized Crime Rewards Program).

В 2016 г. Радченко и, завербованные им, по данным Госдепа США, Еременко и другие хакеры, взломали систему сбора, анализа и поиска (Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval system) Комиссии по ценным бумагам и биржам (Securities and Exchange Commission, SEC). Злоумышленники похитили конфиденциальные файлы, содержащие тестовые версии квартальных, годовых и текущих отчетов, поданных в SEC, но еще недоступные инвесторам. В отчетах содержалась важная непубличная информация, касающаяся, в частности, доходов компаний. Радченко и Еременко пытались незаконно получить прибыль, продавая доступ к непубличной информации, содержащейся в этих еще не раскрытых отчетах, и торгуя ценными бумагами компаний.

Радченко руководил группой хакеров с февраля 2016 г. по март 2017 г. По данным Госдепа он предоставлял «необходимое рабочее пространство и инструменты». Взамен хакеры должны были получать процент от стоимости проданной информации или, в некоторых случаях, фиксированную ставку.

Ориентировка Госдепа США на Артема Радченко

По данным некоторых СМИ, хакеры заработали на продаже данных с мая по октябрь 2016 г. $ 4,1 млн, похитив около 160 отчетов о доходах. Хакерам, как утверждают некоторые источники, удалось получить доступ к EDGAR через литовский сервер.

Обвинение предъявили только через три года

В январе 2019 г. Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Джей Клейтон (Jay Clayton) обнародовал публичное заявление. В нем говорилось о том, что комиссия предъявляет Александру Еременко, шести индивидуальным трейдерам в Калифорнии, Украине и России, а также двум юридическим лицам обвинение. Всего хакерам вменяется 16 пунктов, в том числе, мошенничество с ценными бумагами и компьютерной инфраструктурой.

А еще через полтора года объявили награду за их поимку

Наконец Госдеп США решил объявить вознаграждение за их поимку. Программа Госдепа по выплате вознаграждений за поимку преступников учреждена Конгрессом в 2013 г. в качестве инструмента оказания помощи правительству США в выявлении и привлечении к ответственности членов крупных транснациональных преступных организаций. В рамках этой и аналогичной программы, направленной против наркоторговцев, Госдепартамент выплатил $ 130 млн в виде вознаграждения с 1986 г.

Ориентировка Госдепа США на Александра Еременко

Действие программы сейчас направленно на 14 международных преступников. С 14 отдельными файлами, в которых содержится краткая информация о каждом из международных преступников, суммы вознаграждения за поимку и телефоны Секретной службы США, можно ознакомиться на сайте программы.

Госсекретарь США Майкл Помпео (Mickael Pompeo) также «продублировал» объявление о награде за поимку украинцев в Twitter.