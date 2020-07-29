Инновационные технологии породили новые бреши в работе ИБ-департаментов предприятий. Специализированные решения только усложняют инфраструктуру и приносят проблемы с поставщиками, лицензиями и не автоматизированными оповещениями, которые усыпляют бдительность сотрудников. Можно ли одновременно и адаптировать ИБ-процедуры к новым угрозам, и провести их оптимизацию, сократив ненужные траты?

Власти хотят оснастить все автомобили в стране алкозамками. В России подходящих приборов нет

Минпромторг рассматривает идею обязательного оснащения всех новых автомобилей для российского рынка алкозамками для блокировки системы зажигания при выявлении в дыхании водителя следов алкоголя. Это может привести к росту цен на машины, к тому же в России не существует качественных отечественных алкозамков, способных работать корректно.

Новые ограничения для водителей

В обозримом будущем все новые автомобили в России могут получить обязательную опцию в виде специального алкозамка. Соответствующую концепцию разработает Минпромторг России, пишет «Коммерсант».

Ведомство собирается проработать эту идею до конца 2020 г., пока без более точных сроков. Эта тема поднималась в рамках совещания, прошедшего в Министерстве. Помощь ведомству окажет Государственный научный центр России Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт “НАМИ“» (ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ»).

Специалисты «НАМИ» проведут проверку алкозамков на безопасность их использования в автомобилях. К примеру, они не должны срабатывать во время движения транспортного средства. В рамках концепции будут стандартизованы требования и методы тестирования алкозамков. Со временем им будет присвоен статус «средств измерений», как дорожным камерам и алкотестерам, а это означает, что водителям придется регулярно проводить их поверку.

Российские алкозамки стоят от 25 до 120 тыс. руб. Цены на автомобили могут взлететь вверх

Алкозамок – это специальный прибор, блокирующий систему автомобиля при обнаружении воздухе, выдыхаемом водителем, паров алкоголя. Такие устройства широко применяются в Европе с конца XX века, а с 2022 г. все автомобили, собранные в странах Евросоюза (ЕС) будут оснащаться ими на обязательной основе.

Кто займется производством

По состоянию на 28 июля 2020 г. список возможных производителей алкозамков для установки на автомобили, предназначенные для реализации на территории России, сформирован не был. По информации «Коммерсанта», участие в совещании в Минпромторге принимала ООО «Научно-производственная фирма “Мета”» занимающаяся производством алкотестеров и оборудования для ТО.

«Мета» присутствовала на мероприятии наряду с поставщиком запчастей для автозаводов Научно-производственным предприятием (НПП) ИТЭЛМА, разработчиком информационных систем ООО «Омега» и АО «НИИМА "Прогресс"», производителем микроэлектроники. Цены на алкозамки этих производителей варьируются от 25 до 120 тыс. руб.

Качество оставляет желать лучшего

В настоящее время готовый к массовому выпуску прибор имеется в распоряжении лишь у компании «Мета», и стоимость одного его экземпляра составляет 79 тыс. руб. Между тем, его актуальная модификация непригодна для установки на автомобили.

На его корректную работу прибора может повлиять значительное число различных внешних факторов. Так, он может среагировать на пары стеклоомывающей жидкости, бальзам для полости рта, а также на духи и даже на лосьоны для бритья.

Более того, чтобы алкозамок производства «Меты» функционировал исправно, водителям не стоит ни курить, ни принимать пищу перед тем, как сесть за руль. Пить холодную или горячую воду тоже не рекомендуется. К тому же, если алкозамок «Меты» выявит превышение уровня алкоголя, то следующую попытку можно будет совершить только через полчаса, что может испортить все планы водителя на день.

Идею Минпромторга не оценили

Установку алкозамков на новые автомобили для продажи в России не поддержал первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков. Он сообщил «Коммерсанту», что о массовом применении таких приборов говорить пока что рано, ссылаясь на то, что Россия пока не готова к этому. По его словам, в стране отсутствуют соответствующая инфраструктура обслуживания, а также нет ни стандартов, ни какой-либо нормативной базы, имеющей отношение к алкозамкам. Лысаков отметил, что, в теории, алкозамками можно оснащать машины тех автомобилистов, которые уже были уличены в вождении в нетрезвом виде.

«Если алкозамки будут ставить за счет автопроизводителей, это приведет к росту цен на машины. Почему водитель, который вообще не пьет, должен платить сверху за алкозамок?», – добавил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству.

Схожей с мнением Лысакова придерживается и директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Татарстана Рифкат Минниханов, в прошлом – глава ГИБДД Республики. «Автопроизводители и их дилеры, скорее всего, не поддержат идею. Учитывая значительную долю вторичного рынка и менталитет владельцев престижных авто, идея вряд ли окажется жизнеспособной. Да и тезис о том, что нет замков, к которым наши соотечественники не подберут "ключи", опровергнуть еще ни разу не удалось», – сказал он.

В поддержку идеи Минпромторга, пишет РИА «Новости», выступил представитель рабочей группы НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев. «Эффект может оказаться положительным. Сама идея не нова. Многие автопроизводители уже активно внедряют такие технологии, в частности алкозамки планировала ставить Volvo», – отметил он.

В то же время Федосеев считает, что в России обязательно появятся специалисты, которые будут деактивировать алкозамки на новых автомобилях. «По третьему закону Ньютона любое действие рождает противодействие. Появление такой системы неизбежно приведет к созданию рынка по их снятию», – полагает он.