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Евросоюз впервые в истории ввел санкции против россиян за кибератаки. Доказательств их вины не представлено

Евросоюз впервые в истории ввел санкции в ответ за кибератаки. Ограничительные меры коснулись четырех россиян, подозреваемых в многочисленных хакерских атаках, и российской разведслужбы.



Россияне под санкциями Евросоюза

Евросоюз (ЕС) впервые в истории ввел ограничительные меры по правилам нового упрощенного санкционного режима, заработавшего в 2019 г. Первыми под них попали четыре россиянина и одна российская госструктура.

Всего под санкции попали шесть человек и три организации – помимо россиян, в список попали двое китайцев и две компании: одна из КНР и одна из Северной Кореи. Об этом представители ЕС сообщили в официальном заявлении.

Ограничения были введены на фоне бездоказательных обвинений в ряде кибератак, включая атаки на международную Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Также были упомянуты кибератаки WannaCry, NotPetya и Cloud Hopper.

Кто попал под санкции

В санкционный список вошли россияне Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков и Олег Сотников, сотрудники Главное управления Генерального штаба, ранее известного как Главного разведывательного управления России (ГРУ). Еще в ноябре 2018 г. власти Голландии обвинили их в попытке проведения хакерской атаки на информационную инфраструктуру ОЗХО.

Россию посчитали виновной в крупных кибератаках на страны ЕС

Все четверо были высланы из Голландии в апреле 2018 г. Их подозревают в проведении операций не только в этой стране, но также в Бразилии, Малайзии, Швейцарии, США и ряде других государств. Как утверждают спецслужбы, они в апреле 2018 г. они хотели взломать сеть Wi-Fi в штаб-квартире ОЗХО в Гааге, а затем собирались поехать в Швейцарию. Их целью была информация о лаборатории города Шпиц, специалисты которой занимаются изучением химического и ядерного оружия.

Добавим, что Евгений Серебряков и Алексей Моренец также подозревались во взломе Всемирного антидопингового агентства. Он произошел в марте 2017 г.

Евросоюз наложил санкции и на одну из структур российского ГРУ – на Главный центр специальных технологий Главного управления Генштаба Вооруженных сил России. Госструктура попала под подозрение в сотрудничестве с хакерской группировкой Sandworm Team, которой вменяют в вину атаку на энерго- и банковскую системы Украины. Данная кибератака была проведена с использованием вируса NotPetya.

В списке, помимо россиян, оказались компания Chosun Expo из КНДР, китайское юрлицо Tianjin Huaying Haitai Science and Technology Development, а также двое граждан Китая. В ЕС полагают, что на них лежит ответственность за проведение кибератаки Cloud Hopper.

Условия запрета

Новые санкции Евросоюза включают в себя три ограничительные меры. В первую очередь это полный запрет на въезд в страны союза.

Вторая мера – это арест счетов лиц, попавших под санкции, в банках государств-членов ЕС. Помимо этого, попавшие в список люди и организации не смогут получать средства от физических и юридических лиц Евросоюза. Срок действия санкций – один год.

Поддержка других стран

Свою поддержку ЕС в решении ввести «киберсанкции» высказали США и Великобритания. «Соединенные Штаты приветствуют сегодняшнее заявление представителя ЕС Джозепа Боррелля (Josep Borrell) относительно киберсанкций», – говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео (Michael Pompeo).

Со стороны Великобритании с похожим заявлением выступил глава британского МИД Доминик Рааб (Dominic Raab). «Великобритания приветствует решение Евросоюза ввести ограничительные меры против девяти лиц, в том числе россиян, за их возможную причастность к кибератакам против интересов ЕС), – отметил он в своем заявлении.

Санкционный список могут расширить

Как пишет издание Deutsche Welle со ссылкой на неназванные источники, в обозримом будущем список лиц, попавших под киберсанкции, может быть расширен, и снова за счет россиян. Это может быть связано с обращением немецкого правительства с предложением наказать Россию за крупномасштабную кибератаку на бундестаг, проведенную весной 2015 г.

На момент публикации материала у правительства ФРГ не было неопровержимых доказательств причастности России к этой кибератаки. Немецкие власти предполагают, что за ней может стоять российская разведслужба. Этому предшествовала выдача в начале мая 2020 г. немецким прокурором ордера на арест гражданина России Дмитрия Бадина, которого подозревают в причастности к хакерской группе АРТ28 и атаке на бундестаг.