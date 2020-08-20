По прогнозу IDC мировые доходы от инфраструктуры и услуг SD-WAN будут расти ежегодно более чем на 40% и достигнут $4,5 млрд к 2022 г. Но многие руководители сетевых подразделений до сих пор не вполне ясно представляют практическую пользу от этого подхода. Тем временем, без замены устаревшей инфраструктуры WAN в географически распределенных филиалах цифровизация просто невозможна.

Во всех секторах мировой экономики внедрение цифровых инноваций считается обязательным условием развития бизнеса. Но это вносит множество изменений в сетевые среды организаций. Из-за этого концепция защищаемого сетевого периметра постепенно устаревает. Поставщикам облачных услуг нужно разработать многоуровневую стратегию эшелонированной защиты.

На постсоветском пространстве нейтрализована банда, отмывшая десятки миллионов долларов от кибервымогательства

При содействии криптобиржи Binance удалось задержать трех мошенников, предлагавших киберпреступникам отмывать добычу от шифровальщиков-вымогателей через два десятка «криптообменников».

Украинская группа злоумышленников

Киберполицейские Украины при поддержке операторов криптобиржи Binance нейтрализовали банду кибермошенников, которые за два года отмыли около $42 млн через два десятка криминальных «обменников» — точек обналичивания криптовалют.

Группа, состоявшая из трех человек, проживавших в Полтавской области, начала деятельность в 2018 г. Злоумышленники активно рекламировали свои услуги на подпольных форумах, предлагая, в частности, конвертацию криптовалютных средств, полученных нелегальным образом (то есть, через кибератаки, вымогательство и т. д.), в реальные деньги. Судя по объему отмытых таким образом средств, услуги группировки пользовались большим спросом.

Все трое участников были арестованы в июне 2020 г., но информация об операции стала публичной только сейчас.

Компания Binance начала собственное расследование частным порядком. В начале 2020 г. создатели криптобиржи решили запустить проект BulletproofExchanger («пуленепробиваемый обменник»), целью которого было идентифицировать криминальные ресурсы, через которые производится отмывание средств, и по возможности их нейтрализовывать при поддержке правоохранительных органов.

Украинские правоохранители нейтрализовали банду, отмывавшую деньги через криптобиржи

«Мы то и дело встречаем подобные обменники в рамках наших повседневных расследований; такие точки вывода нелегальных средств всегда играли существенную роль в экономике киберкриминала, и именно поэтому мы решили заняться этими исследованиями», — заявили в Binance корреспондентам ZDNet.

Следствие ведут криптомаклеры

Binance сформировала базу данных, которые могли быть связаны с киберкриминальной деятельностью и вместе с фирмой TRMLabs, специализирующейся на выявлении мошенничества в блокчейн-ресурсах, начала анализировать собранную информацию в надежде выявить регулярные признаки киберкриминала. В итоге им удалось с высокой степенью достоверности идентифицировать первый «пуленепробиваемый обменник» и его основных клиентов — операторов шифровальщиков-вымогателей.

«Что касается этой конкретной группы, то сигналы, исходившие от их аккаунтов, позволили с высокой степенью уверенности утверждать, что она занимается нелегальной деятельностью, так что необходимо проводить дальнейшие расследования», — отметили в Binance.

В 2019 г. Binance подписала с украинскими властями договор о намерениях, в рамках которого киберполицейским Украины была передана вся информация о мошеннической группировке. В начале 2020 г. началось уголовное расследование, а уже летом всех троих мошенников положили лицом в пол.

«Взаимодействие частного бизнеса и правоохранительных органов в борьбе с киберкриминалом давно доказало свою эффективность, — говорит Анастасия Мельникова, эксперт по информационной безопасности компании SECConsultServices. — В данном случае правоохранители отработали очень быстро, и хотелось бы надеяться, эффективно; часто подобные расследования могут растягиваться на годы. К сожалению, даже на самое оперативное расследование уходит в разы больше времени, чем на формирование очередной вереницы мошеннических бирж или обменников».

В Binance заявили, что проект по выявлению криминальных точек отмывания криптовалют будет продолжен. От того, насколько удастся снизить их количество и активность, напрямую зависит здоровье рынка легальных криптовалют.