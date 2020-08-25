По прогнозу IDC мировые доходы от инфраструктуры и услуг SD-WAN будут расти ежегодно более чем на 40% и достигнут $4,5 млрд к 2022 г. Но многие руководители сетевых подразделений до сих пор не вполне ясно представляют практическую пользу от этого подхода. Тем временем, без замены устаревшей инфраструктуры WAN в географически распределенных филиалах цифровизация просто невозможна.

Во всех секторах мировой экономики внедрение цифровых инноваций считается обязательным условием развития бизнеса. Но это вносит множество изменений в сетевые среды организаций. Из-за этого концепция защищаемого сетевого периметра постепенно устаревает. Поставщикам облачных услуг нужно разработать многоуровневую стратегию эшелонированной защиты.

Google Chrome не замечает хакерские файлы из Google Drive, несмотря на предупреждения антивирусов

Обнаружилось, что Google Drive не проверяет расширения и тип файлов при обновлении версий. Это может быть использовано для самых разных атак, в первую очередь, целевых.

Хороший файл, можно скачивать

Уязвимость в Google Drive могла быть использована злоумышленникам для распространения вредоносов под видом легитимных документов или изображений. Это может быть использовано для спиэрфишинговых атак.

Сама по себе уязвимость скрывается в функции «Управление версиями»: по идее она должна позволять заменять версии одних и тех же файлов более новыми с сохранением расширения. На деле же оказалось, что расширение можно произвольно менять, и Google Drive даже не проверяет тип файла. Иными словами, документ (например, PDF) можно подменить исполняемым файлом (EXE).

Существует возможность подменять таким образом файл, доступ к которому уже открыт для целой группы пользователей; при предварительном просмотре онлайн GoogleDrive никак не отреагирует на изменения.

Как это делается

Проблему обнаружил системный администратор и эксперт по безопаности А. Никочи (A. Nikoci). Судя по всему, браузер GoogleChrome по умолчанию доверяет любым файлам, скачанным с Google Drive, даже если на них реагирует антивирус.

Баг в Google Drive позволяет подменять легитимные файлы вредоносами

«Это, как раз более-менее объяснимо: качество разных антивирусных решений неодинаково, многие могут давать ложные срабатывания, плюс у Google Drive и локально в Google Chrome реализованы некоторые инструменты защиты от вредоносного ПО, — говорит Дмитрий Кирюхин, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. — Другое дело, что отсутствие проверки типа и расширения файла при замене версии — это сущий “криминал”: такую уязвимость весьма легко использовать для совершения критически опасных кибератак. Пока неизвестно, что Google планирует предпринять по этому поводу, и было ли у него время на это, или же Никочи одновременно передал информацию в Google и в СМИ. Если это так, то подобный шаг отдает безответственностью».

Google Drive довольно часто используется в качестве хостинга для вредоносного ПО и фишинговых страниц. С начала этого года различные эксперты по безопасности обнаружили сразу несколько кампаний, где злоумышленники направляли своих жертв на Google Drive.

К настоящему моменту случаи реальной практической эксплуатации уязвимости неизвестны.