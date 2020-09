Популярные каналы в TikTok рекламируют приложения, выманивающие деньги

Несколько аккаунтов в TikTok и Instagram с десятками и сотнями тысяч подписчиков продвигали несколько сомнительных приложений, главным образом откручивавших рекламу и бравших деньги ни за что. Мошенники могли заработать до $500 тыс.

Хочешь жить, умей рекламироваться

Сразу несколько профилей в TikTok и Instagram с аудиторией от нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч подписчиков продвигали мошеннические мобильные приложения. Часть из них до сих пор доступна в Google Play и Apple App Store.

По самым скромным оценкам, мошенническая группировка, разрабатывавшая эти приложения, заработала около полумиллиона долларов.

Информацию о приложениях и продвигающих их профилях эксперты Avast получили от несовершеннолетнего пользователя их приложения для защиты детей BeSafeOnline.

Самый популярный профиль — 7odestar — насчитывает 330 тыс. подписчиков, следом за ним идет Dejavuuu.Es3 c 28 тыс. Также обнаружился профиль в Instagram с 5 тыс. подписчиками, который тоже занимался рекламой этих приложений. Вполне вероятно, что этими аккаунтами дело не ограничивается.

Деньги ни за что

Что касается самих приложений, то они по большей части представляют собой нечто относительно бессмысленное: загрузчик обоев, средство для скачивания музыки, игра, призванная «шокировать друзей». На деле же они постоянно крутят рекламу и/или взимают плату — еженедельно или за различные дополнительные функции, не всегда даже работающие.

Популярные аккаунты в TikTok и Instagram рекламировали мошеннические приложения

Среди них Shock My Friends — Satuna (располагается в Apple App Store), 666 Time (App Store), ThemeZone — Live Wallpapers (App Store), shock my friend tap roulette v (App Store), Ulimate Music Downloader — Free Download Music (Google Play), Tap Roulette ++Shock my Friend (Google Play), ThemeZone — Shawky App Free — Shock My Friends (Google Play).

По данным исследователей, эти приложения скачаны почти 2,5 млн раз. Их разработчики зарабатывали на доверчивости людей, решивших, что реклама в популярных аккаунтах в соцсетях — это повод скачать и установить себе эти приложения.

«Тут много странного, — отмечает Алексей Водясов, технический директор компании SEC Consult Services. — Почему такие сомнительные приложения держатся в магазинах приложений Google и Apple и набирают миллионы скачиваний? Рейтинг у них очень низкий, но они по-прежнему доступны, несмотря на мошенническую природу. Это может означать лишь, что жульнические функции появились не сразу, что и позволило обойти фильтры. В целом же на смартфон не стоит устанавливать ничего, что не нужно прямо здесь и сейчас. Чем меньше приложений, тем меньше шансов быть атакованным, вредоносами или нежелательной рекламой».