По прогнозу IDC мировые доходы от инфраструктуры и услуг SD-WAN будут расти ежегодно более чем на 40% и достигнут $4,5 млрд к 2022 г. Но многие руководители сетевых подразделений до сих пор не вполне ясно представляют практическую пользу от этого подхода. Тем временем, без замены устаревшей инфраструктуры WAN в географически распределенных филиалах цифровизация просто невозможна.

Во всех секторах мировой экономики внедрение цифровых инноваций считается обязательным условием развития бизнеса. Но это вносит множество изменений в сетевые среды организаций. Из-за этого концепция защищаемого сетевого периметра постепенно устаревает. Поставщикам облачных услуг нужно разработать многоуровневую стратегию эшелонированной защиты.

CNews Analytics опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков средств информационной безопасности

Рост выручки лидеров рейтинга CNews Security по итогам 2019 г. составил 37% и достиг ₽152,4 млрд. Среди его новых участников — компаний, бизнес которых связан с «законом Яровой». В 2020 г. в связи с эпидемией коронавируса ожидается замедление темпов роста, однако остаться «в плюсе» поставщикам ИБ поможет растущий спрос на решения облачной безопасности.

Выручка в 2019 г. 30 крупнейших участников рейтинга CNews Security, созданного в рамках обзора CNews «С редства защиты информации и бизнеса 2020 », составила ₽152,4 млрд, что на 37% больше, чем в прошлом году. Лидерами с большим отрывом от остальных участников стали «Лаборатория Касперского», «Цитадель» и системный интегратор SoftLine , вместе на них приходится более половины оборота всего рейтинга.

Лидером осталась « Лаборатория Касперского » с выручкой в ₽44,3 млрд, которая увеличилась менее, чем на 1% (а в долларовом исчислении сократилась на 3%, с $705 млрд до $684,6 млрд). Снижение показателей связано с сокращением продаж в Европе и Северной Америке.

CNews Security: Крупнейшие вендоры России в сфере защиты информации 2019

№2019 №2018 Название компании Город Выручка от направления ИБ в 2019 г., тыс. руб., включая НДС Выручка от направления ИБ в 2018 г., тыс. руб., включая НДС Рост выручки от направления ИБ 2019/2018, в % Штат сотрудников, занятых в области ИБ 1 1 Лаборатория Касперского Москва 44 314 158 44 090 700 0,5% 1 800 2 - Цитадель Москва 21 621 765 14 839 616 45,7% н/д 3 - Код Безопасности Москва 6 507 000 4 045 000 60,9% н/д 4 2 ИнфоТеКС Москва 5 337 946 4 552 630 17,2% 590 5 3 Positive Technologies Москва 3 737 472 2 809 631 33,0% Более 900

Источник: CNews Analytics, 2020 Перейти к полной таблице

На втором месте — новичок рейтинга, группа компаний «Цитадель» (₽21,6 млрд по оценке CNews Analytics, рост по сравнению с предыдущим годом составил 46%), которая объединяет активы «ИКС-Холдинга» в области разработки инструментов СОРМ. Высокие темпы развития бизнеса этого участника рейтинга связаны с реализацией «закона Яровой», согласно которому у операторов связи появились дополнительные обязательства по установке СОРМ. Помимо этой группы компаний поставкой оборудования для реализации «закона Яровой» занимаются еще две компании, впервые вошедшие в рейтинг: «Норси-Транс» и «Специальные технологии».

С полными результатами рейтинга можно ознакомиться в обзоре «С редства защиты информации и бизнеса 2020 » .

Две трети выручки участников рейтинга приходятся на вендоров

Участников рейтинга можно разделить на две большие группы: с одной стороны, это интеграторы и сервисные компании, которые оказывают услуги и занимаются внедрением решений различных вендоров («интеграторы»), с другой — вендоры, которые занимаются созданием и реализацией собственных продуктов. В численном измерении среди участников рейтинга наблюдается примерный паритет: представлены 17 интеграторов и сервис-провайдеров (крупнейшими из них являются SoftLine, «Информзащита», «Инфосистемы Джет») и 18 вендоров (крупнейшие — «Лаборатория Касперского», «Цитадель», «Код Безопасности»). По выручке с большим отрывом традиционно лидируют вендоры, на них приходится 65% совокупного оборота рейтинга, при этом значительная часть общего «пирога» принадлежит разработчикам СОРМ — около 17% от общей выручки. Хотя, конечно, традиционно чашу весов на их сторону склоняет «Лаборатория Касперского» с ее зарубежными доходами.

«Коронакризис» заставит обратить внимание на облака

Несмотря на увеличение количества участников рейтинга, в 2019 г., по сравнению с 2018-м, сократилось число компаний с темпами роста более 50% в год: в 2019 г. таких компаний было 4, в 2018-м — 6. А количество компаний с отрицательной динамикой осталось прежним — 5. У трети участников рейтинга бизнес вырос в диапазоне «до 15%», у каждого пятого — от 15 до 25%. Ну а средний рост выручки по всем компаниям, представленным в исследовании, составил 15%.

В 2020 г. кризис, вызванный пандемией, приведет к снижению темпов роста. В компании Gartner полагают, что по итогам года глобальные поставки средств защиты информации вырастут на 2,2%, достигнув $123,8 млрд, хотя в декабре 2019 г. эксперты предсказывали более высокие темпы роста на уровне 8,7%). Впрочем и здесь остается повод для оптимизма: поставки решений для облачной безопасности вырастут на 33,3%, обещают аналитики.