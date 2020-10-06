По прогнозу IDC мировые доходы от инфраструктуры и услуг SD-WAN будут расти ежегодно более чем на 40% и достигнут $4,5 млрд к 2022 г. Но многие руководители сетевых подразделений до сих пор не вполне ясно представляют практическую пользу от этого подхода. Тем временем, без замены устаревшей инфраструктуры WAN в географически распределенных филиалах цифровизация просто невозможна.

Во всех секторах мировой экономики внедрение цифровых инноваций считается обязательным условием развития бизнеса. Но это вносит множество изменений в сетевые среды организаций. Из-за этого концепция защищаемого сетевого периметра постепенно устаревает. Поставщикам облачных услуг нужно разработать многоуровневую стратегию эшелонированной защиты.

Арестован основатель знаменитой ИБ-компании. Ему грозит 30 лет тюрьмы

Джон Макафи, основатель антивирусной компании McAfee, может провести 30 лет в тюрьме за неуплату налогов. Его обвинение включает 10 пунктов, часть из которых имеет отношение к криптовалюте, оформлению имущества на других людей и проведению операций через банковские счета под чужими именами.

Тюрьма для Макафи

Основатель антивирусной компании McAfee Джон Макафи (John McAfee) может сесть в тюрьму. Минюст США обвинил его в многолетней неуплате налогов.

По информации портала TechCrunch, 5 октября 2020 г. Макафи был задержан правоохранительными органами Испании. В настоящее время он находится под арестом и ожидает экстрадиции в США, дата которой пока не назначена.

Джон Макафи – шотландско-американский программист, пионер в сфере антивирусного ПО, основавший в 1987 г. компанию McAfee и покинувший ее в 1994 г.

В обвинительном заключении указано, что Джон Макафи не подавал налоговые декларации годами – с 2014 по 2018 гг. включительно. Минюст утверждает, что за этот период создатель ИБ-компании заработал «миллионы долларов», занимаясь продвижением криптовалют, выступая на различных конференциях и других мероприятиях и оказывая консалтинговые услуги. Кроме того, он продал право на использование истории своей жизни для съемок документального фильма «Гринго: Опасная жизнь Джона Макафи» (Gringo The Dangerous Life Of John McAfee).

Что еще скрывал Макафи

В документах, предоставленных американским Минюстом, сказано, что Джон Макафи пытался уклониться от уплаты налогов, для чего скрывал имеющиеся у него активы. Под ними Министерство подразумевает в первую очередь движимое и недвижимое имущество – дома, машину и яхту. Все эти приобретения Макафи регистрировал на других людей.

Джона Макафи могут ждать десятки лет заключения

В Минюсте также уверены, что Макафи шел и на другие ухищрения, лишь бы не платить налоги. Так, его обвиняют в проведении доходов через банковские счет и криптовалютные кошельки под чужими именами.

Возможное наказание

Если вина Джона Макафи в многочисленных попытках сокрытия доходов и неуплате налогов будет доказана, или если он сам признает вину, то ему будет грозить многолетнее лишение свободы. Обвинительное заключение включает 10 пунктов, и если главу McAfee все же признают виновным, то ему грозит до 30 лет заключения.

Также Макафи могут заставить выплатить компенсацию за свои преступления. Ее размер на момент публикации материала установлен не был.

Более того, все 10 пунктов – это обвинения со стороны Минюста США, тогда как против Макафи выступает еще и американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC). Она отдельно подала в суд на него за то, что тот умышленно скрыл информацию о получении свыше $23,1 млн в биткоинах и эфире (Ethereum, вторая по популярности после биткоина криптовалюта). В SEC утверждают, что эти деньги он получил в период с ноября 2017 г. по январь 2018 г. за продвижение ICO-проектов в сети Twitter. Какое наказание грозит ему за это, остается неизвестным.

Добавим, что Макафи действительно продавал свои твиты о криптовалютах рекламодателям, притом просил немалые деньги за них – по $105 тыс. за штуку. CNews писал об этом еще в апреле 2018 г.

Другие проблемы с законом

Джон Макафи уже имел определенные проблемы с законом, притом значительно более серьезные. Так, в 2012 г. он стал подозреваемым в убийстве своего соседа Грегори Фолла (Gregory Faull) в Белизе. Кроме того, полиция Белиза, где Макафи жил на своей вилле, инкриминировала ему хранение и продажу оружия и нелицензированных медикаментов. После того, как его вилла подверглась обыску, Джон был вынужден изменить внешность и мигрировать в Гватемалу, которая вскоре выдала его США. Впоследствии все обвинения были с него сняты.

Эта история даже легла в основу документального фильма «Гринго: Опасная жизнь Джона Макафи» – лента вышла в сентябре 2016 г., ее режиссером выступила Нанетт Берштейн (Nanette Burstein). В фильме, в котором снялся сам Джон Макафи, утверждается, что основатель ИБ-компании нанял киллера для убийства своего соседа, заплатив ему за работу ровно $5000.

Всемирная известность Макафи и обещание съесть свой член

Многочисленные «похождения» Джона Макафи, его пристрастие к богемной жизни и ситуация в Белизе сделали его одиозной личностью. Из-за этого в 2014 г. компания Intel, купившая McAfee в 2010 г. за $7,68 млрд, объявила о ее переименовании Intel Security, чтобы дистанцироваться от фигуры Макафи.

Репутация у Джона Макафи не самая лучшая

В дальнейшем компании было возвращено первоначальное название. Этому способствовал тот факт, что в апреле 2017 г. Intel продала часть акций Intel Security, что и позволило провести повторное переименование компании.

В криптовалютном мире Макафи стал известен после того, как в летом 2017 г. пообещал съесть собственный пенис, если до конца 2020 г. курс биткоина не достигнет отметки $500 тыс. В декабре 2017 г., как сообщал CNews, он повысил свои ставки до $1 млн.

«Когда я прогнозировал биткоин по $500 тыс. к концу 2020 г., то использовал для этого ту же модель, согласно которой предсказал цену биткоина $5 тыс. к концу 2017 г. BTC ускорился гораздо быстрее, чем предполагала моя модель. Сейчас я предсказываю биткоин по $1 млн к концу 2020 г. Я по-прежнему намерен съесть свой член, если ошибаюсь», – написал Макафи в своем Twitter.