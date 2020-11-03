Разработчики архитектур безопасности должны обеспечивать комплексную защиту корпоративных сетей. Но обилие предложений на рынке и скрытность отдельных вендоров создает серьезные проблемы для бизнеса.

74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

В России будут штрафовать до 500 тыс. руб. за нарушения безопасности КИИ

Российское Правительство предложило законопроект с поправками к КоАП, добавляющими в него пять новых наказаний за нарушения в сфере безопасности критических информационных структур. Если документ будет принят, нарушителям придется платить от 20 до 500 тыс. руб. за каждый случай. Срок давности в данном случае составляет один год.

Пять новых штрафов

В Госдуму внесен новый законопроект, предусматривающий крупные штрафы за те или иные нарушения требований в сфере безопасности критических информационных инфраструктур (КИИ). Документ от 2 ноября 2020 г. за авторством Правительства России ориентирован на компании и должностных лиц.

Законопроект получил название «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления административной ответственности за нарушение законодательства в области обеспечения безопасности КИИ России», и максимальный размер штрафа, предусмотренный им, составляет 500 тыс. руб.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что при расчете размеры штрафов во внимание брался размер средней зарплаты глав структурных подразделений по обеспечению информационной безопасности (ИБ) в России. Он варьируется от 80 до 100 тыс. руб., и эта сумма, говорится в записке, была получена «по результатам анализа вакансий, представленных на сайте HeadHunter». Также при расчете учитывалась и «стоимость возможных затрат субъектов КИИ на устранение последствий компьютерных атак».

Преступления и наказания

Законопроектом предусмотрено пять видов нарушений, связанных с безопасностью КИИ. Для юридических и должностных лиц вводятся различные размеры наказаний, колеблющиеся от 20 тыс. руб. до 500 тыс. руб.

Власти попробуют обезопасить КИИ угрозой крупных штрафов

Вместе с штрафами в документе прописан срок давности привлечения к административной ответственности за эти нарушения – он составляет ровно один год. «Необходимость установления такого срока связана с тем, что в соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 13 Федерального закона № 187-ФЗ возникновение компьютерного инцидента, повлекшего негативные последствия, на значимом объекте критической информационной инфраструктуры является основанием для проведения внеплановой проверки в целях осуществления государственного контроля в области обеспечения безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры», – сказано в пояснительной записке.

«Невыполнение требований законодательства о безопасности критической информационной инфраструктуры может привести к нарушению штатного функционирования значимых объектов критической информационной инфраструктуры, создавая реальную угрозу жизни и здоровью граждан, приводить к дестабилизации финансовой системы страны, создавать предпосылки для нарушения безопасности государства», – указано в пояснительной записке к законопроекту.

Сроки вступления в силу

Законопроект российского Правительства в случае его принятия будет вступать в силу постепенно. Так, статья о непредоставлении сведений, предусмотренных законодательством в области обеспечения безопасности КИИ, начнет действовать 1 сентября 2021 г., тогда как все остальные – спустя 10 дней с момента публикации принятого закона.

Штрафы за нарушения безопасности КИИ

№ п/п Вид нарушения Штраф для должностных лиц, руб. Штраф для юридических лиц, руб. 1 Нарушение требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры России и обеспечению их функционирования либо требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры РОссии, установленных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами России, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния от 10 тыс. до 50 тыс. от 50 тыс. до 100 тыс. 2 Нарушение порядка информирования о компьютерных инцидентах, реагирования на них, принятия мер по ликвидации последствий компьютерных атак, проведенных в отношении значимых объектов критической информационной инфраструктуры России, установленного федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами России от 10 тыс. до 50 тыс. от 100 тыс. до 500 тыс. 3 Нарушение порядка обмена информацией о компьютерных инцидентах между субъектами критической информационной инфраструктуры России, между субъектами критической информационной инфраструктуры России и уполномоченными органами иностранных государств, международными организациями, международными неправительственными и иностранными организациями, осуществляющими деятельность в области реагирования на компьютерные инциденты от 20 тыс. до 50 тыс. от 100 тыс. до 500 тыс. 4 Непредставление или нарушение сроков представления в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры России, сведений о результатах присвоения объекту критической информационной инфраструктуры России одной из категорий значимости, предусмотренных законодательством в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры России, либо об отсутствии необходимости присвоения ему одной из таких категорий от 10 тыс. до 50 тыс. от 50 тыс. до 100 тыс. 5 Непредставление или нарушение порядка либо сроков представления в государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы России информации, предусмотренной законодательством в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры России, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 13,121 настоящего Кодекса от 10 тыс. до 50 тыс. от 100 тыс. до 500 тыс.

Источник: Правительство России

Рассмотрением дел о нарушении новых статей КоАП, предложенных в законопроекте займутся две госструктуры – Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).

Объекты и субъекты

«Субъекты КИИ», упомянутые как в тексте самого законопроекта, так и в пояснительной записке к нему, это в первую очередь госорганы и госучреждения, а также отечественные юрлица и (или) индивидуальные предприниматели, владеющие или арендующие те или иные информационные системы, задействованные в сферах здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики, банковской сфере и иных сферах финансового рынка, топливно-энергетического комплекса, в области атомной энергии, оборонной, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности, российские юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, которые обеспечивают взаимодействие указанных систем или сетей.

Под «объектами КИИ» подразумеваются непосредственно сами критически важные сети и информационные системы субъектов КИИ.