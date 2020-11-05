74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

Хакеры США атаковали Россию, чтобы она не вмешивалась в президентские выборы

США устроили хакерскую атаку на Россию с целью не допустить ее вмешательства в выборы главы государства. Аналогичные меры были предприняты и против Ирана. Российские власти неоднократно заявляли, что не влияют на демократические процессы в других странах. Кроме того, нет ни одного доказательства участия российских хакеров во взломе системы голосования США.

Лучшая защита – нападение

США провели «превентивные» кибератаки на Россию и Иран в стремлении помешать этим странам вмешаться в выборы Президента США. По данным телеканала NBC News, атаки были проведены в рамках наступательной операции против иранских и российских «киберструктур».

Телеканал, не раскрывая свои источники и детали кибероперации, заявил, что предпринятые американскими властями меры возымели действие. В результате атак на Россию и США и виртуальном пространстве. В сообщении говорится, что «было очень тихо», и что кибератак, направленных на вмешательство в президентские выборы, «было очень мало».

Власти США не подтвердили и не опровергли информацию о превентивных кибератаках против российских и иранских хакеров. Между тем, в основной день голосования (3 ноября 2020 г.) глава Министерства внутренней безопасности США Чак Вулф (Chuck Wolfe) отметил, что его ведомство не фиксировало попыток взлома.

Слова Вулфа подтвердил и глава Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) Кристофер Кребс (Christopher Krebs). Он добавил также, что в на этот раз Штаты подготовились к выборам более тщательно, чем в 2016 г.

Новые президентские выборы

В борьбе за пост Президента США ведут действующий президент, республиканец Дональд Трамп (Donald Trump) и демократ Джозеф Байден (Joseph Biden). На момент публикации материала голосование было завершено, проводился подсчет голосов. В лидерах был Джозеф Байден – он набрал пока 264 голоса выборщиков, тогда как у Трампа было лишь 214. Для победы на выборах необходимо набрать 270 голосов выборщиков.

Выборы Президента США 2020 прошли без масштабных кибервзломов

В случае победы Трампа это будет его второй срок – на выборах в 2016 г. он победил в борьбе за пост Президента, обойдя своего главного конкурента – Хиллари Клинтон (Hillary Clinton). Это жена экс-президента США Билла Клинтона (Bill Clinton).

Россия не взламывает американские выборы

Российские власти регулярно опровергают обвинения в попытках тем или иным способом повлиять на выборы в других странах. Глава МИД России Сергей Лавров прямо заявил, что нет ни одного факта, указывающего на вмешательства России в выборы в иностранных государствах.

Аналогичного мнения придерживается и пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. По его словам, обвинения России в подобных деяниях «абсолютно голословны».

Тем временем, в начале сентября 2020 г. за два месяца до проведения в США президентских выборов на одном из российских хакерских форумов появились сообщения с раздачей баз данных об американских избирателях их ряда штатов, включая Мичиган и Коннектикут. Как сообщал CNews, эти базы содержали от 2 до почти 8 млн строк, и информация в них очень детализирована.

Информация в этих БД оказалась подлинной – она актуальна на март 2020 г. Ряд экспертов увидели в этой утечке подготовку к обвинению русских хакеров во вмешательстве в президентские выборы.

США подозревают Россию во вмешательстве в президентские выборы 2016 г., но у них пока нет прямых доказательств этого. Также Штаты в октябре 2020 г. обвинили Россию в кибератаке на Олимпийские игры в Корее, прошедшие в 2018 г.

Минюст США предъявило обвинение шести россиянам, попутно заявив, что они же «работали» и во время президентских выборов во Франции в 2017 г. Также их подозревают в кибератаках с использованием вируса NotPetya.

Шестеро обвиненных россиян – это Юрий Андриенко, Сергей Детистов, Павел Фролов, Анатолий Ковалев, Артем Очиченко и Петр Плискин. Американский Минюст утверждает, что все они – сотрудники российской разведки.