Разработчики архитектур безопасности должны обеспечивать комплексную защиту корпоративных сетей. Но обилие предложений на рынке и скрытность отдельных вендоров создает серьезные проблемы для бизнеса.

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Известная ИТ-компания призналась в шпионаже в отношении американского конкурента

Компания United Microelectronics Corporation заключила сделку с Минюстом США, в рамках которой признает себя виновной в краже интеллектуальной собственности американского конкурента и выплачивает $60 млн.

Попробуем ограничиться административным наказанием

Тайваньский производитель микроэлектроники United Microelectronics Corporation (UMC) заключил соглашение с Министерством юстиции США, в рамках которого признает себя виновным в краже производственных тайн у своего американского конкурента MicronTechnologies и выплачивает 60-миллионный штраф. Учитывая, что Минюст грозил ответчику штрафом в $20 млрд, эта сумма ничтожна.

Дело было возбуждено в 2018 г., когда Министерство юстиции США обвинило UMC и китайскую фирму Fujian Jinhua Integrated Circuit в заговоре с целью кражи технологий изготовления чипов динамической памяти DRAM. По данным следователей, три бывших сотрудника тайваньского подразделения Micron перешли на работу в компанию, созданную UMC и FJIC, прихватив с собой техническую документацию, описывающую производственные процессы Micron.

Позднее UMC и Fujian подали заявки на патенты, описывающие методику производства DRAM, малоотличимую от разработок Micron. Упомянутых экс-сотрудников Micron признали впоследствии виновными на Тайване, плюс им предъявили обвинения в США.

...Только не слишком строго

Расследование со стороны американского Минюста, в свою очередь, производилось в рамках президентской инициативы по борьбе с экономическим шпионажем со стороны КНР. Китай регулярно (и, часто обоснованно) обвиняют в промышленном шпионаже и краже технологий у других стран, и США с некоторых пор начали бороться с этим на общегосударственном уровне.

Власти США накажут известную тайваньскую компанию за промышленный шпионаж

В судебных документах, опубликованных на днях, указывается, что UMC заключил сделку с Минюстом: компания выплатит только 60 млн долларов штрафа, но заодно будет активно содействовать продолжающемуся расследованию.

Как отмечает TheRegister, столь «умеренный» (по сравнению с тем, что грозило UMC изначально) вышеупомянутый штраф связан с тем, что США рассматривает тайваньских поставщиков полупроводников как альтернативу китайским. Это вполне логично, учитывая, что отношения между США и Китаем крайне напряжены, из-за чего прежде взаимовыгодное сотрудничество американских и китайских компаний либо ограничено, либо невозможно вовсе. Ну, а гигантский штраф тайваньской компании едва ли мог поспособствовать сотрудничеству.

«Промышленный шпионаж — расхожая проблема, но обвинения в нём в адрес китайских организаций выдвигаются чаще всего, — говорит Анастасия Мельникова, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. — Различные исследователи в сфере ИБ неоднократно отслеживали шпионские и иные кибератаки к источникам на территории КНР, однако точная атрибуция всегда представляет проблемы. Даже зная территориальную принадлежность атакующих, установить, действовали ли сотрудники спецслужб или обычные преступники, может быть крайне сложно».