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Facebook заплатила миллионный штраф за отказ переносить данные россиян в Россию. Нависла угроза блокировки

Facebook заплатила 4 млн руб. штрафа за нежелание локализовать персональные данные россиян. Согласно действующему законодательству, подобное может повлечь полную блокировку сервиса в России – это испытала на себе соцсеть Linkedin, заблокированная в России с 2016 г.

Миллионы рублей на штраф

Компания Facebook выплатила в России крупный штраф за свой отказ хранить данные российских пользователей на территории страны. Постановление о необходимости денежного взыскания еще в феврале 2020 г. вынес Таганский суд Москвы.

За отказ подчиняться действующим российским законам, в частности, ч.8 ст. 13.11 КоАП, Facebook была оштрафована на 4 млн руб. По курсу ЦБ на 26 ноября 2020 г. это около $52,9 тыс. Для сравнения, выручка Facebook за III квартал 2020 г. составила $21,47 млрд, чистая прибыль – $7,85 млрд.

На момент публикации материала Таганский суд получил постановление об окончании исполнительного производства. Об этом агентству РИА «Новости» сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гринчук.

Что именно нарушила Facebook

Российские власти в еще июле 2014 г. приняли поправки к закону «О персональных данных», обязывающие любые зарубежные компании, имеющие дело с персональными данными россиян, хранить их на территории России. Новые правила были подписаны Президентом России Владимиром Путиным 31 декабря 2014 г. и вступили в силу 1 сентября 2015 г. За их выполнением следит Роскомнадзор, и сайты тех компаний, которые не выполняют закон, могут быть заблокированы в России по требованию ведомства.

Глава Facebook Марк Цукерберг может столкнуться с полной блокировкой его соцсети в России

Летом 2015 г. перенос данных в Россию начали AliExpress, eBay, PayPal, Uber и другие компании. В октябре 2015 г. о перемещении данных заявил мессенджер Viber, а в ноябре 2017 г. стало известно, что Alibaba арендовала в Москве ЦОД, в котором будет хранить данные российских пользователей и осуществлять все свои ИТ-процессы в России.

Facebook отказалась выполнять требования российского законодательства. На ее решение не повлиял и тот факт, что в ноябре 2016 г. за аналогичный отказ в России была заблокирована соцсеть LinkedIn. На момент публикации материала, даже по прошествии четырех лет с момента блокировки, она по-прежнему была недоступна российским пользователям.

Facebook штрафовали и раньше

Компания Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) неоднократно получала предупреждения о необходимости переноса данных россиян в ЦОДы, расположенные в России. В частности, такое требование Роскомнадзор направил ей 17 декабря 2018 г., но Facebook не подчинилась.

У Facebook было 30 дней, чтобы ответить на письма, избежав таким образом штрафа – ответ должен был быть предоставлен по 17 января 2020 г. включительно. Компания прислала его в установленный срок, однако его содержание не удовлетворило надзорный орган.

Итогом всего этого стало, как сообщал CNews, возбуждение в конце января 2019 г. дела против Facebook, которое в апреле 2019 г. переросло в штраф, хотя и небольшой. Компании, по решению все того же Таганского суда Москвы, было предписано выплатить всего 3000 руб. ($40).

Суд постановил, что Facebook нарушила ст. 19.7 КоАП (непредоставление информации). Заседание проходило без участия представителей компании – они на него не явились.

Twitter тоже пострадал

Сеть микроблогов Twitter, как и Facebook, не спешит переносить данные российских пользователей в отечественные дата-центры, предпочитая выплачивать штрафы и рискуя быть заблокированной. В декабре 2018 г. Роскомнадзор направил Twitter уведомление о необходимости локализации персональных данных, и ее ответ, как и в случае с Facebook, его не устроил. В итоге в апреле 2019 г. компания тоже получила 3000 руб. штрафа.

Важно отметить, что Twitter еще в апреле 2017 г. заявляла о своей готовности перенести персональные данные россиян в Россию. Тем не менее, по состоянию на ноябрь 2020 г. она так и не сделала это.

В феврале 2020 г. Таганский суд Москвы выписал Twitter 4-миллионный штраф по ч.8 ст. 13.11 КоАП. Компания попыталась обжаловать его, но отмены штрафа так и не добилась.

Откуда взялись миллионные штрафы

В июне 2019 г. спустя почти четыре года после вступления требований о локализации персональных данных россиян в силу, на рассмотрение в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий повышение штрафов за отказ хранить данные в 6000 раз. Документ внесли депутаты Госдумы от партии «Единая Россия» Виктор Пинский и Даниил Бессарабов. Вместе с ними субъектами права законодательной инициативы числятся еще 18 депутатов.

Первое чтение законопроекта состоялось в сентябре 2019 г. – CNews писал, что он успешно прошел его. Размер штрафов был окончательно определен ко второму чтению.

За первичное нарушение граждане будут платить от 30 тыс. до 50 тыс. руб., должностные лица — от 100 тыс. до 200 тыс. руб., юридические лица — от 1 млн до 6 млн руб. При повторном нарушении штрафы для граждан составят от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для должностных лиц — от 500 тыс. до 800 тыс. руб., а для юрлиц — от 6 млн до 18 млн руб.

Третье чтение документ прошел в конце ноября 2019 г.